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24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklayan HÜDA-PAR'dan sürpriz bir açıklama geldi. Listeler konusunda AK Parti ile anlaşamadıklarını belirten HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na rakip olacağız" dedi.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran'daki 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti'yle 'listeler konusunda' anlaşamadıklarını belirterek AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na rakip olduklarını duyurdu.

"KÜRT MESELESİ DAYATMALAR SONUCU ORTAYA ÇIKTI"

HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz katıldığı bir televizyon programında, "Kürt meselesi ulus devletin dayatmalarının sonucu ortaya çıkmıştır, hatalar devam ediyor, dil ve kimliğin üzerindeki yasaklamalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

HİZBULLAH BAĞLANTISI SORULDU

Yavuz, Hizbullah bağlantısı sorusunu, "Bağımsız ve bağlantısız hareketiz. Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde geldiğimiz zaman dilimi çok da normal değil. Biri birini tetikleyen olaylar zinciri. Bir normalleşmenin yaşanması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde cevaplandırdı.

"HDP İLE GÖRÜŞME İSTEĞİMİZDE..."

Mehmet Yavuz HDP ile yaptıkları görüşmeyi de anlatırken, "Sadece ittifak gündemi ile randevu talep etmedik. HDP ile görüşme isteğimizde bir ittifak düşüncesi yoktu. Seçim dönemlerinde çatışmalar meydana geliyor. Bunların meydana gelmemesi için tüm partilerden randevu talep ettik" ifadesini kullandı.

'ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALDIK' DEMİŞTİ

Yavuz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" ifadesini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
CUMHUR İTTİFAKININ DANSÖZLERİ....
Bahçeli de son dakikada dirsek gösterebilir.
Çıkar gruplarının menfaat çatışması.. Al birini vur otekine.. 24 Haziran yeni bir başlangıç olacak
Sırada bahçeli var bu gün yarın açıklar
bunlar ne dir ? kim dir ? Ekonomik ve stratejik desteği nereden alıyorlar? kimse sormayacak mı? Şunu bilmeliyiz ki bu gün bu soruları sormazsak bu oluşum yarın başımıza büyük bit sorun olarak dönebilir !
CIKARLAR BITTI T A M A M
pasta bitti TAMAM
bunlar da amma fırıldakmış. bi hdp'yle ittifak diyolar, bi akp'yle. ne ayaksınız siz?
normal dir size
VAYBE SİZDE REİSİ DESTEKLEMESSENİZ REİS KAYBEDER TÜHHHH NAPSAKDA GÖNLÜNÜZÜ ALSAK ULAN SİZİN CAPINIZ NEY DESDEKLESENİZ NEOLUR DESDEKLEMESSENİZ NEOLUR SİZİN OYUNUZMU VARKİ REİSİN SEVENLERİ VE VATANINI SEVENLER VAR REİSİN YANINDA EN ÖNEMLİSİDE DÜNYADAKİ BÜTÜN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİN DUASI VAR VE YARADANIM VAR SİZİN DESTEĞİNİZE GEREK YOK MAZLUMLARIN DUASI YETER REİSE VE DEVLET BAHCELİYEİKİ VATAN SEVDALISI YİĞİDİN ALLAHIM YAR VE YARDIMCISI OLSUN HÜDAPARIN YÖNETİCİLERİNE GEREK YOKKKKK
BU MEMLEKETE 600 MILLETVEKILI YETMIYOR BENCE 1500 TANE OLMALI PASTA BÜYÜK
kim takar sizi yalakalar
çokta tınnnnn.
siyasi menfaatleriniz uymayınca hemen biz kürtler diye lafa başlıyorsunuz.yeter artık düşün kürtlerin yakasından tmm saf bir milletiz ama insaflı olun.!pkk kürt dilini,hizbullah dinini kullanarak çok can yaktı.!
nasıl haber yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme açıklaması yapıldığında, 81 ilde milletvekilliği seçimine kendi partisinin logosu ile gireceğini de açıklamıştı. yapılan açıklamaları neden cımbızlıyorsunuz?
çokta tın
Adamlar Cumhurbaşkanı seçiminde erdoğanı destekleyeceklerini açıkladılar bu sözlerinden de dönmüş değiller ama zaten seçime giriyorlardı ve hiçbirzaman cumhur ittifakını destekleyeceklerini söylemedilerki niye bu ittifakta yer almadınız diyince anlaşamadık diyor mynette bu haberi sanki sözünü yemiş gibi servis yapıyor yazık...
hidayete ermişler, tebrikler
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