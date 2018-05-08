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AK Parti'den Twitter'da TAMAM'a karşı 'DEVAM' atağı! Siyasetin ateşi Twitter'a sıçradı!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 22:00 | Son Güncelleme

Twitter'da TAMAM mı DEVAM mı kavgası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından, yanıt olarak Twitter'da 'TAMAM' etiketiyle atılan mesajlar dünyada TT olmayı başarmıştı. Akşam saatlerinde ise 'DEVAM' adıyla açılan etiket Twitter gündeminde ikinci sıraya yükseldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için oluşturulan 'devam' etiketiyle paylaşılan mesajlardan bazıları...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için oluşturulan 'devam' etiketiyle paylaşılan mesajlardan bazıları...

Twitter'da büyük kavga: 'Tamam' mı, 'Devam' mı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından, yanıt olarak Twitter'da 'Tamam' etiketiyle atılan mesajlar dünyada TT olmayı başarmıştı.
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Akşam saatlerinde ise 'devam' adıyla açılan etiket Twitter gündeminde ikinci sıraya yükseldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet ne zaman tamam derse o zaman çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Twitter'da 'TAMAM' başlığı Trend Topic listesinde 1. sıraya yerleşti.
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Pek çok kullanıcı 'tamam' paylaşımında bulunurken, bazı kullanıcılardan da Erdoğan'a destek mesajları vererek Twitter'da 'DEVAM' etiketi oluşturdu.
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı, "Millet ne zaman tamam derse o zaman çekiliriz" açıklaması ile sosyal medyayı salladı.
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Binlerce Twitter kullanıcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, "Tamam" mesajını verdi.
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Kısa sürede yapılan paylaşımla birlikte "TAMAM" başlığı Türkiye gündeminde Trend Topic listesinde zirveye yerleşmişti.
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'Tamam' başlığına karşı oluşturalAN 'Devam' başlığı ise Twitter'da Trend Topic listesinde 2. sıraya yerleşti.
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Niye tamam tweeti olan fotograf paylaşmıyorsunuz yandaş iseniz bilelim başka sayfadan okuruz haberi
T A M A M
tri vri islere mi devam yolmaya mi devam?
Dini siyasete alet eden lkeler sürünüyor. yazık.
dolari bi dusur once
TAMAM artık sana yolumuz İyİ olacak.
Artık Yeter... T A M A M ! devamları koyacagınıza 1.1 tamamında haberini yapsaydınız cesur olun
Yalana talana hirsizliga PAPA dostuluguna TÜRKLÜK düşmanlığına diktatörlüğe T A M A M
liderinizin peşinden gidin gidin gidin dolar yuroda liderinizle beraber gidiyorr....
Onca yıldan sonra sizi tanıdık. Bu sözün tersini yapacağınız çok açık.
atık yeter #tamam
Akp yine gelecek reis başkan olacak. Memleket batacak...
Aman aman aman #T A M A M #T A M A M #T A M A M
Siz olduğunuz müddetçe Suriyelilerde olacak. Vatan elden gitmeden keşke gitseniz.
Devam'ın içinde yalnız baya dalga geçen postlar da mevcut. Yani devam diyenlerin hepsi destekleyici twitler değil. Dolar euro bu haldeyken devammm devam yazan da var.
Ekonomiyi düzeltin mülteci sorununa acilen çözüm bulun.
Neye tamam, neye devam.. işte tüm mesele burada..
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