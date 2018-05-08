AK Parti'den Twitter'da TAMAM'a karşı 'DEVAM' atağı! Siyasetin ateşi Twitter'a sıçradı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için oluşturulan 'devam' etiketiyle paylaşılan mesajlardan bazıları...

Twitter'da büyük kavga: 'Tamam' mı, 'Devam' mı?

1 / 21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından, yanıt olarak Twitter'da 'Tamam' etiketiyle atılan mesajlar dünyada TT olmayı başarmıştı.

2 / 21 Akşam saatlerinde ise 'devam' adıyla açılan etiket Twitter gündeminde ikinci sıraya yükseldi.

3 / 21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet ne zaman tamam derse o zaman çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Twitter'da 'TAMAM' başlığı Trend Topic listesinde 1. sıraya yerleşti.

4 / 21 Pek çok kullanıcı 'tamam' paylaşımında bulunurken, bazı kullanıcılardan da Erdoğan'a destek mesajları vererek Twitter'da 'DEVAM' etiketi oluşturdu.

5 / 21 AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı, "Millet ne zaman tamam derse o zaman çekiliriz" açıklaması ile sosyal medyayı salladı.

6 / 21 Binlerce Twitter kullanıcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, "Tamam" mesajını verdi.

7 / 21 Kısa sürede yapılan paylaşımla birlikte "TAMAM" başlığı Türkiye gündeminde Trend Topic listesinde zirveye yerleşmişti.

8 / 21 'Tamam' başlığına karşı oluşturalAN 'Devam' başlığı ise Twitter'da Trend Topic listesinde 2. sıraya yerleşti.

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