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24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in de aday gösterilmesi bekleniyor.

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba...

Abdüllatif Şener bombası! CHP'den aday oluyor

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CHP'de 30 Nisan'da başlayan ve parti genel merkezinde gerçekleşen başvurularda toplam sayı 2 bin 319 olarak açıklandı.
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CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs Pazar günü toplanacak PM'de oylanacak.
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in de aday gösterilmesi bekleniyor. Şener'in memleketi Sivas'tan aday olması öngörülüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekilinin de yeniden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılıyor.
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Listeleri hazırlarken CHP TBMM Grubu'nun çalışmalarını da gözeten Kılıçdaroğlu'nun, mevcut milletvekillerinden 50'ye yakınını aday göstermeyeceği ifade edildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun listeleri hazırlarken 4 partinin oluşturduğu "Millet İttifakı"nın oy oranlarını gözettiği belirtilirken, listenin Saadet Partisi'nin grup kurabilmesi üzerine hesaplandığı dile getiriliyor.
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Bu kapsamda 15 civarında milletvekili çıkaracağı tahmin edilen Saadet Partisi'nden 5-6 ismin CHP listelerinden aday gösterilmesi bekleniyor.
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Kılıçdaroğlu'nun yine İzmir'den, halen tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise Antalya birinci sıradan milletvekili adayı olması öngörülüyor. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli ile DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko İzmir'den aday adaylığı için başvuru yaptı.
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CHP ak parti abdüllatif şener Cumhuriyet Halk Partisi seçim

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
tam chp ye göre yürüyen merdivene beraber tersten binerler hahaha
Abdüllatif ŞENER...10 NUMARA bir adam...İyi olur adaylığı.. Ancaaak; şu Deniz BAYKAL' ın adaylığı...hiiiç gerek yoook...!!
Ankara niye karışsın ki, Abdullatif ŞENER değerli bir insandır, ak parti kurucusu olması suçmu, önemli olan kurucusu olduğu ak partiden niye ayrıldığı, hepimiz biliyoruz ki , kurduğu partini aklıktan çıkıp yolunu sapıttığı için ayrılmıştır, Bakın ak partinin geçmişine kimler ayrılmadı ki.
@erol5109 geçmişten bahseden, chp nin geçmişine bi baksın
Adam sin.
DOĞRU KARARLAR AMA DENİZ BAYKAL'A VEFA BORCU İÇİN VEKİLLİK VERİLMEMELİ... ARTIK KENARA ÇEKMELİLER.
Hastanede yatan hasta birini bile aday göstermek ne kadar dürüstlüktür acaba?
İnadınıza Reis inadiniza Tayyip
Kıl kuyrukları Tayyip Başkan olacak. İtilmiş kakılmışlar zorrrrrrunuza gitmesin tıllolar
Bu gerizekalı dönek içinmi Ankara karışacak, Bu haber başlığı Ankaraya ve Ankaralılara bi Hakarettir, Adam aslına Rücu etmiş ne var bunda, ASİL AZMAZ BAL KOKMAZ KOKARSA YAĞ KOKAR ONUNDA ASLI AYRANDIR, eeee bu adamında aslı ayran olduğuna göre !!!
DOGRU KARAR
Tek başına zaten bir hiçti... ir yere yamansınki kaç paralık adam olduğu anlaşılmasın.
Yakışır hocama CHP. Erdoğan'ın karşısında dik durabilen tek AKP milletvekiliydi. Demokrasi adına partiden uzaklaştı.
Siyasete yeni kan lazım doğrudur fakat yıllardır kararsızları oynayan bey efendi ülkeye hizmet edebilecekmi..?
herkes sonunda aslına döner
Ortalıgın haberi vardır inş :)
bu adamı parti başkanı iken ankara da octavia arabası vardı karşıdan karşıya geçerken durmuştu ondan aonra sevdim
Bilgi var, deneyim var, inanç var, yalan dolan yok, ihanet yok, fitne fesat yok işte böyle, adam gibi adamsın Abdüllatif ŞENER. Allah yolunu açık etsin.
Buu Abdüllatif Şener kadar onursuz kişiliksiz bir adam yok. Yanar döner. Çıkarcı
akp nin tek mert ve delikanli adami
Bence Şener attan düşen recebin gerçek iyi tanıyor ve bir kaç eleştirisine baktım Akpliler ondan baya nefret ediyor çünkü aralarında kalmış bütün iğrençliklerini biliyor tabi reis durur mu o adam değil bu dengim değil dünyaları yarattım havasında alis kibir diyarında:)
Akp kurusu parti sözcüsü Mir Dengir Fırat da Hdp den milletvekili yakında başka kurucu üyelerde parti kurar profesyonel futbol ligi gibi
ne kadar sağcı artık atılmış varsa onlara muhtaç kaldıysa bu chp adam olmazzzzz
En başından beri zihniyeti CHP liydi
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