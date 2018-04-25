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24 Haziran erken seçimleri öncesinde MHP'de flaş istifa!

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy`un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından milletvekili adayı olmak için istifa ettiği öğrenildi.

24 Haziran erken seçimleri öncesinde MHP'de flaş istifa!

Bir süredir Ankara'da bulunan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Ersoy'un, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sonra İl Başkanlığı'ndan 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimlerde 27. dönem milletvekili adaylığı için istifa ettiği öğrenildi.

BAKİ ERSOY KİMDİR?

9 Şubat 2015 yılında MHP'nin 11. Olağan il Kongresinde 374 oyla İl Başkanı seçilen Baki Ersoy, MHP'nin 12. Olağan İl Kongresi'nde de güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçilmişti. Baki Ersoy 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP İl Başkanlığı yapmıştı.

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MHP Kayseri baki ersoy 24 Haziran erken seçimleri erken seçim

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Boşuna aday olma, mhp bitti gibi...
aslında geçen genel seçimde bitmişti. Mhp ye oy vermeyin barajı aşamayacak diyenlere inat oy verenlerden biriyim.
son son ben de yesem mi diyo ne!! tren kaçtı canım..
mhp herzaman devletin miletin yanında olmuştur gidip hdp itifak yapan lar ülkücü değil anca vizkicidir fetönün tirenine binen türkücü tayfanın kamyonu hainlik etikleri fetoşlarla birlikte şaranpola yüvarlıyacak bu halk 24 dünde pensilvanyaya kaçar maralınız
Keşke Türkçemizi de güzel kullanabilsen...Her şey daha güzel olabilir.
Bahçelinin sesi çıkmaz oldu???
İl başkanlığından vekilliğe geçiş dönemi derler buna istifa değil.
NEDEN AKP DEN DEGİL
MHP bitti diyen angutlat işiniz gücünüz MHP bitenin ,gidenin mevsusu ,bahsi olmaz ,sabah akşam MHP bittti ,evet gerçektende MHP dahada gür,daha iştahlı,dahada filizlenerek "Bitti" üzerindeki safraları asalakları atınca yeniden doğdu siz doğru söylüyorsunuz.
Bu haberle bu arkadaşın reklamına yapıyorsunuz herhalde
bravo rastgele1958, mynet istifamış gibi göteriyor adam milletvekili olmak için geçiş yapıyor
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