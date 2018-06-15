24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Mezopotamya Ajansı’ndan Yasin Kobulan ve Ferhat Çelik’e konuşan Temelli, SAMER’in yaptığı son çalışmada, doğu ve güneydoğuda oylarının arttığını gözüktüğünü ifade etti.

HDP’nin barajın üzerinde bir görünümü olmasına rağmen bıçak sırtı bir durum olduğunu aktaran Temelli, “Kendimizi 9,99 kabul edelim ve bir oyla bu barajı geçecekmiş gibi bir duyguyla, bu hissiyatla çalışalım” dedi.

HDP lideri, son anketlere göre oylarının yüzde 10,2-10,6 arasında olduğunu dile getirdi.

HDP BARAJ ALTINDA KALIRSA...



Temelli, HDP’nin birinci turda baraj altında kalması durumunda en az 80 milletvekilinin AKP’ye geçeceğini, böylece parlamentoda çoğunluğunu sağlayacağını kaydetti.

HDP lideri şöyle devam etti: “Erdoğan bütün hesabını HDP’nin baraj altında kalmasına göre yaptı. Parlamentoda çoğunluğu sağlamış bir AKP, parlamentoda olmayan bir HDP üzerinden gelişen senaryo ikinci turu garantileyen bir senaryodur. Bütün kurgusu bunun üzerine, bütün çalışmaları bunun üzerine. Bizi baraj altında bırakmak için akla hayale gelmeyecek her yöntemi, yolu hayata geçiriyorlar. Bir oyunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Kandil’e yapılan operasyon da bu oyunun bir parçasıdır. Şimdi bu oyunu bozma zamanıdır.”