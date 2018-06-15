HABER

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 15.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli, oylarının yüzde 10,2-10,6 bandında olduğunu söyledi.

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Mezopotamya Ajansı’ndan Yasin Kobulan ve Ferhat Çelik’e konuşan Temelli, SAMER’in yaptığı son çalışmada, doğu ve güneydoğuda oylarının arttığını gözüktüğünü ifade etti.

HDP’nin barajın üzerinde bir görünümü olmasına rağmen bıçak sırtı bir durum olduğunu aktaran Temelli, “Kendimizi 9,99 kabul edelim ve bir oyla bu barajı geçecekmiş gibi bir duyguyla, bu hissiyatla çalışalım” dedi.

HDP lideri, son anketlere göre oylarının yüzde 10,2-10,6 arasında olduğunu dile getirdi.

HDP BARAJ ALTINDA KALIRSA...

Temelli, HDP’nin birinci turda baraj altında kalması durumunda en az 80 milletvekilinin AKP’ye geçeceğini, böylece parlamentoda çoğunluğunu sağlayacağını kaydetti.

HDP lideri şöyle devam etti: “Erdoğan bütün hesabını HDP’nin baraj altında kalmasına göre yaptı. Parlamentoda çoğunluğu sağlamış bir AKP, parlamentoda olmayan bir HDP üzerinden gelişen senaryo ikinci turu garantileyen bir senaryodur. Bütün kurgusu bunun üzerine, bütün çalışmaları bunun üzerine. Bizi baraj altında bırakmak için akla hayale gelmeyecek her yöntemi, yolu hayata geçiriyorlar. Bir oyunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Kandil’e yapılan operasyon da bu oyunun bir parçasıdır. Şimdi bu oyunu bozma zamanıdır.”

200 BİN OY TAŞINACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerini anımsatan Temelli, “Bunu dile getirecek kadar acziyete düşmüş durumda. 10 gün kalmış seçimlere ve ‘Demirtaş’ın adaylığı yanlış bir karardı’ şeklinde YSK’ye talimat veriyor. Valileri göreve çağırmış, bir yanıyla AKP için çalışırken, bir yanıyla sandıkları taşımaya yönelik taleplerini YSK’ye iletiyor” dedi.

HDP lideri, şu an 200 bine yakın oyun taşınma durumu olduğunu belirterek “Emniyet güçleri baskıya devam ediyorlar. Çalışmalarımızı engellemeye devam ediyorlar. Çeşitli yerlerde partililerimize yönelik saldırılar var” diye konuştu.

Temelli, yurt dışı oylarının önemli olduğunu belirterek şimdiye dek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 400 bin kişinin oy kullandığını kaydetti.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!
YSK'den Selahattin Demirtaş açıklamasıYSK'den Selahattin Demirtaş açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri son anket sonuçları hdp barajı geçecek mi Sezai Temelli

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hdp bu yüzden önemli işte
Diğer Haberler
Almanya'da henüz seçmenlerin 4'te 1'i sandığa gitti

Almanya'da henüz seçmenlerin 4'te 1'i sandığa gitti

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

YSK'den Selahattin Demirtaş açıklaması

YSK'den Selahattin Demirtaş açıklaması

Antalya'da Erdoğan afişleri toplatıldı

Antalya'da Erdoğan afişleri toplatıldı

Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak? YSK'dan 24 Haziran seçimi için açıklama

Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak? YSK'dan 24 Haziran seçimi için açıklama

Kılıçdaroğlu ile İnce arasında ikilik var mı?

Kılıçdaroğlu ile İnce arasında ikilik var mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.