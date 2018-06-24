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24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

24 Haziran milletvekili seçimlerinde oy kullanma işlemleri saat 17:00'de sona erdi. Açılan ilk sandıklardan da seçim sonuçları gelmeye başladı. İlk seçim sonuçlarına göre hangi parti ne kadar oy aldı? İşte oy dağılımı...

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Sandıkların kapanmasının ardından ilk seçim sonuçları gelmeye başladı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ İLK SEÇİM SONUÇLARI

Ancak gelen ilk seçim sonuçlarına göre oy dağılımları şöyle gerçekleşti.

AK Parti: 50.47
CHP: 16.60
MHP: 12.90
İYİ Parti: 8.74
HDP: 7.86
Saadet Partisi: 1.32

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