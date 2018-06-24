24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Sandıkların kapanmasının ardından ilk seçim sonuçları gelmeye başladı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ İLK SEÇİM SONUÇLARI

Ancak gelen ilk seçim sonuçlarına göre oy dağılımları şöyle gerçekleşti.

AK Parti: 50.47

CHP: 16.60

MHP: 12.90

İYİ Parti: 8.74

HDP: 7.86

Saadet Partisi: 1.32





