24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde son viraja girildi. 24 Haziran seçimlerine seçimlerine az bire zaman kala Remres tarafından yapılan anket çalışmasında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
Remres Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından "Seçime Doğru: Mayıs - Rapor 1” anketinde Cumhur ve Millet İttifakı, başa baş bir orana sahip.
Millet İttifakı ilk olarak 1-2 Mayıs tarihinde kamuoyunda yer almış, yalnızca 3 gün önce imzalar atılmıştı. Bu gelişme üzerine bir anket çalışması başlatan Remres, muhalefet partilerince alınan ittifak kararının seçmen üzerindeki yansımalarına ilişkin önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırma 0,97 güven sınırları içinde, 2,08 hata payıyla gerçekleştirildi.
NUTS2 sistemi baz alınarak hazırlanan anket çalışması, 2586 kişinin katılımıyla uygulandı. 28 farklı ilden oluşan katılımcılarla telefon görüşmesi sağlanırken, tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi kullanıldı.
Yayınlanan anket sonuçları katılımcıların cinsiyetleri, yaş aralıkları, ittifak olmaması durumunda partilerin aldıkları sonuçlar, ittifak durumunda ulaşılan oy oranları, kararsızları içeren anket sonucu ve kararsızlar dağıtıldıktan sonra ulaşılan verileri kapsıyor.
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