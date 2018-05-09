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24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler anket şirketlerinden çarpıcı veriler geliyor. Son olarak Remres Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen anket çalışması yayınlandı. Çoğu araştırmada Erdoğan ile Bahçeli'nin ortak kararı ile kurulan Cumhur ittifakının oy oranı Millet ittifakını büyük fark ile geçiyordu. Ancak son araştırmada Cumhur ve Millet İttifakı başa baş çıktı. İşte son araştırma...

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde son viraja girildi. 24 Haziran seçimlerine seçimlerine az bire zaman kala Remres tarafından yapılan anket çalışmasında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Remres Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından "Seçime Doğru: Mayıs - Rapor 1” anketinde Cumhur ve Millet İttifakı, başa baş bir orana sahip.

Millet İttifakı ilk olarak 1-2 Mayıs tarihinde kamuoyunda yer almış, yalnızca 3 gün önce imzalar atılmıştı. Bu gelişme üzerine bir anket çalışması başlatan Remres, muhalefet partilerince alınan ittifak kararının seçmen üzerindeki yansımalarına ilişkin önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırma 0,97 güven sınırları içinde, 2,08 hata payıyla gerçekleştirildi.

NUTS2 sistemi baz alınarak hazırlanan anket çalışması, 2586 kişinin katılımıyla uygulandı. 28 farklı ilden oluşan katılımcılarla telefon görüşmesi sağlanırken, tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi kullanıldı.

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Yayınlanan anket sonuçları katılımcıların cinsiyetleri, yaş aralıkları, ittifak olmaması durumunda partilerin aldıkları sonuçlar, ittifak durumunda ulaşılan oy oranları, kararsızları içeren anket sonucu ve kararsızlar dağıtıldıktan sonra ulaşılan verileri kapsıyor.

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24 haziran seçim sonuçları Remres Kamuoyu Araştırma Şirketi anket

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Okuyucu Yorumları 108 yorum
İNADINA "T A M A M" diyorum...cumhur ittifakı % 35 i dahi geçemeyecek...Günden güne eriyorlar...Tıpkı Türk Lirasının Yabancı Paralar karşısında eridiği gibi! :)
hergün erdoğana şok haberlerinden sıkıldık. sizlere ŞOK u 24 haziranda yaşatacağız. sabredin. izleyin.
T A M A M.
@onebunesunesanane hem diyorum. içiniz kararmış sizin, ALLAH ıslah etsin.
@kimyafer neyini yaşatacaksınız.16 yıldır başımızdalar.neyi istedide yapamadı.geldiğimiz durum ortada.sanki babanızın oğlu.bırakında başkaları yönetsin.olmassa ilk seçimlerde oda gider.
Bu can bedende oldukça DEVAM DEVAM DEVAM... DURMAK YOK YOLA DEVAMMMMMMM
@onebunesunesanane sen nerde yaşıyorsun
Ayı demişki : - Bu yıl armut çok olacak. Sormuşlar : - Nereden anladın. Ayı cevap vermiş : CANIM ÖYLE İSTİYOR... Anladınnn
@onebunesunesanane zaten yobaz ,bağnaz köryargı ile İNAT ile kumanda olduğunuz için İNANÇ ile MANTIK ile gerçekten İnsanına ,tarihine, kültürüne, medeniyetine karşı iyiniyetli olanı ödüllendiren,iyiniyet görünümlü sinsiliklerle yaklaşan Batılların hakettiğini veren Milleti anlamıyorsunuz !
bence bu kullanıcı adıyla sen kaybettin saçma sapan insan
şok şok şok..amma çıgırtkanlık yaptınız be....seçimlerden sonra saklanmayın ama, bükemediginiz bilegi öpmeyi ihmal etmeyin..
Saadet tabanı bu ittifaka oy verecek kadar kafa yetmemiştir ..Erbakan hocanın düşmanlarına oy vermez ...
erbakan hocayi kimler yarı yolda bıraktı arkadan vurdu herkes iyi biliyor
erbakan bunlara be demisti akp ye gatirlayalim
SAADET TABANI HELAL SÜT EMMİŞ AKP İÇİNDE ELİ JAVA BULASMAMİS %12 İNANÇLI KİŞİLER SAADET MECLİSTE 45 MİLLET VEKİLİ İÇİN SAADETİ OYUNU VERECEKTUR
@nadirkemal777 dürüstçe söyleyecek olan Erbakan Hocanın hangi partisi açılsa ne zaman iktidara çıksa onunla irticacı vs. bir sürü karalamalar ile uğraşanları ,o milli görüş gömleği ile siyaset yapılmasına aslam müsaade etmeyenleri de anar. gömleği çıkaranın kabahatı yok , çıkarttıranlara bakmalı.. ama nerde sizde o dürüstlük mertçe doğruyu söylemek vayy !!
şokmus siz algı baslıgı yapmaya devam edin 24 haziranda şoku gorursunuz
kendiniz bile gülüyorsunuzdur, inanmıyorsunuzdur, eminim.... bu kadar komik olmak zorundamısınız???
@cemal_censzi_1970 Madem bu anketlere inanmıyorsunuz, neden buraya yorum yazma zahmetine katlanıyorsunuz?//TAMAM
Remres ben de bir anket yaptım. CHP %25+İYİ %7+SP %0,5+DP %0,5 toplam %33 ve % HDP oyu %7 hepinizin oyu toplam %40 etti mi ? Kararsızlar %4 geri kalan da %56 AKP+MHP olay budur. Seçim bitti hayırlı uğurlu olsun :)
@samil_dogan_1980 bu oy ranların tam benim kafamdaki gibi. Tebrikler...
@g.sonmez65 eyvallah gardaşım, inanmayanlar koplayalayıp bir kenara yapıştırsın 24 haziran gecesi 12 den sonra görüşürüz :)
@samil_dogan_1980 kanreş bu sitede pensilvanya kardinalinin o kadar müridi varki. kendileride biliyor ama algı devam
yeter artık deģişim şart. ..
24 HAZİRAN AKŞAMI YORUMUMU YAZACM VE YİNE YAYINLAMAYACAKSINIZ. AKŞENERE 24-25 OY ALIR DİYENLERİDE YAZACAM SONRA DA 15 TEMMUZUN BAŞBAKANI İLAN EDENLERLE BERABER HEPSİNE BİRDEN KALAY YAPACAM... AZ KALDI BEKLEYİN
Muhalif anketörler iş başında.. Siz bi %10 daha koyun Cumhur ittifakına. Yoksa gene utanırsınız(!)
fatih portakal hazıladı ise normaldır belediye secimlerinde bismillah 1 sandık açıldı adam kaplumbaga gibi sırtustu yattı sarıgul kazandı diye
ya külliyen yalan reis 52 ila 56 arasında oyla seçilir hadi işinize çok sert cvp verecek halk chp iyi sadet partisine hele sadet partisine bak laiklik elden gidiyor diye nara atanlarla el ele yazık erbakan hocanın kemikleri sızlıyor
@magnum tamam dolar 5 tl. olur seçimden sonrasında 7 tl. olur. erdoğanın kişi başı geliri de 20 bin dolar olur. 1 adet koyun 1 dolara düşer
İSTEDİĞİNİZ KADAR PROPAGANDA YAPIN SONUNDA HEZİMETE UĞRAYACAKSINIZ ALLAH IN İZNİ İLE
TAMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMM akp ve yandaşları defolun gidin a rtık
SONUÇ BELLİ KÖTÜLER YİNE KAYBEDECEK
Bunlar akp nin beyin yıkama propaganda ları anlaşılan bu seçimde de hile yapılacak şimdiden zemin hazırlıkları başlamış anlaşılan
24 haziran seni başkan yapcaz erdoğan bakmayın bu taraflı haber sitelereni like ile geride gösteriyolar özllikle de m....net
ulan dallamalar..15 senedir her seçimde hep aynı algısı yaptınız ama biz yemedik..24 Haziran gecesi suratına tokadı yine yiyeceksiniz..Koyun dedeikleriniz 8 seçimdir bi güzel koyuyor..yine koyacak hem de dibine kadar..Siz aç Tavuklar. .Padişah rüyası görmeye devam edin..
DEMEKKİ MİLLET ÇOGUNLU TAMAM DİYOR
biz akp li olduğumuz için yorumlarımızı bile yayınlamıyorlar hep yandaşlarının yorumlarını yayınlıyorlar
@va6ma4 evet evet evet doğru bunlar yandaş yandaş
Abi saçmalamayın iyi partiye verecek olanlar zaten chp'nin tabanından götürüyor. Siz zannediyor musunuz 20 chp 20 de iyi parti alacak :D ikisini toplasan 20 anca çıkacak zaten gerçekçi olun biraz. Cümbüşçüler sizi
Reis'i hiçbir yere bırakmayız. Öyle bir yüzükle gelip karun gibi zengin olarak ayrılmak yok. Bu millet bunun hesabını sorar.
@yasargu 24 haziranda kaybolma önceki seçimlerde hep seçim sonrası arazi oluyorsunuz
TAMAM DEDİK İYİ OLACAK İNŞALLAH
@jan90 HERŞEYE TAMAM DEMEK İYİ DEYİL SON BİŞEYLERDEN OLURSUNUZ MAAZALLAH
büyük yolsuzluk yapacaklar her zamanki gibi haramzadeler
@kuntay1975 HARAMZADE LAFIN BİLE SENİN SOYSUZ VE KATIKSIZ BİR FETÖCÜ OLDUĞUNU ELE VERİYOR ÜÇÜN BİRİNİ ALACAKSINIZ
sonuna kadar reis durmak yok Devan istikrar sursun turkiye buyusun
Akaryakıta zam olması lazım, neden yapılmıyor, 24 Haziran mı bekleniyorrrrr ???
bu anketten gördüğüm tablo istismar edilip kandırılan bir grupla kuvayi milliye ruhu gibi ülke çıkarları için kenetlenmiş farklı siyasi kutupların karşı karşıya durumu. ama haklılarda çünkü devlet yönetip kandırıldık deme lüksünü kimse vermez kimseye ve saraylarda lüks yaşam zevkinide vermeyecek görünen o ki.. bencede sencede oncada yeter diyoruz. yeter artık TAMAM.
oyum akşenere
yayınlamıyorsun mesajları mynet belli oldu sizin amacınız
25 Haziran'da araştırma şirketleri yanılmışım der
allahın izni ile yolumuza son surat DEVAM edeceğiz REİS ‘e güvenimiz sonsuz.
seçim yaklaştıkça hiç duymadığımız anket şirketleri piyasaya çıktı acaba bu şırketin geçen seçimlerdeki doğruluk orantısı nedir hiç bakan oldumu.
RTE neyapar neyapar alır merak etmeyin
AFRİNDE KAYBEDENLER SEÇİMDEDE KAYBEDECEK
Rabbim büyüktür.biz çalıçıcağız şu mitingler bir başlasın kim ne söylüyor halkımız bu konuda eminim iyi bir karar vericektir.yapılanlar yapıldı zaten basit vaadlere bu hükümeti satmıcaklardır eminim.biraz dürüst biraz samimisek yapılanları unutmayız inşallah.
yav he bırakın bu düzmeceleri ilk turda bitecek bu iş
T A M A M ... mesaj alınmıştır.
ALLAHIN İZNİYLE TAMAM DİYORUM... BU SEFER MİLLET ( İTTİFAKI ) KAZANACAK... HAYIRLI UĞURLU OLSUN... GÜZEL VATANIMIZA TEKRAR HUZUR ADALET GÜVEN GELECEK...
Sonucu ikinci turda, HDP seçmeninin tavrı belirleyecek..
Bırakın alğı operesyonlarını 24 haziran gecesi domeates diye bağıracam sizlere.
hergün tv lerde tayyibi görmekten bıktım. bu nedir yaa bu kadar yalan dolan ancak bukadar fazla demeçle olur dıye dusunuyorum. at yalanı skym inananı. işmiş istihdammış. paranın değeri olmadıktan sonra herkes 5000 alsa nolacak. 1000 tl kira ödüyoruz. memuruz istanbulda yasıyoruz ulasımı faturası yemesi içmesi kalkın bunların altından. kullabnmadıgım helde 140 su faturası gelmıs. ben sımdı kımı kıme sıkayet edseyım. burnunuzdan gelsın haram zadeler
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