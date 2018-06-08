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24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken son anket sonucu! MHP'nin oy oranı artıyor mu azalıyor mu?

SEÇİM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:24 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları için peş peşe anket ve araştırmalar açıklanırken, Meral Akşener'in adaylığıyla beraber MHP'nin oy oranının nasıl etkileneceği merak ediliyor. İstatistik Uzmanı ve Seçim Analisti Filiz Koç, yaptığı açıklamada MHP’nin oy oranın arttığını belirterek bu artışın sebebinin AK Parti’den alınan oylar olduğunu söyledi.

24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken son anket sonucu! MHP'nin oy oranı artıyor mu azalıyor mu?

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken, zmanlar cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine günler kala seçmeni uyarıyor. Seçim pusulasında, ittifaklarda yer alan partilerin kendi logolarını taşıyan alana verilen oylar, partilerin kendi hanelerine yazılacak. Pusuladaki oyun ittifak alanında hangi partiye ait olduğu tespit edilememesi ya da ittifakta yer alan tüm partilere ayrı ayrı mühür basılması durumunda da oy geçersiz sayılmayacak. Bu oylar ittifakın ortak oyu kabul edilecek.

Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre, ittifakın çıkaracağı toplam milletvekili sayısı, ittifakta yer alan partilerin hem bireysel hem de ittifakın ortak oyları toplanarak belirlenecek. Milletvekili paylaşım hesabında ise ortak oylar partilerin bireysel oy oranı baz alınarak bölüştürülecek.

‘AK PARTİ, SEÇMENİNİ KONTROL ETMELİ’

İstatistik Uzmanı ve Seçim Analisti Filiz Koç, yapılan son araştırmalarda MHP’nin oyunun arttığını söyleyerek bu artışın sebebinin İYİ Parti’ye giden oyların geri dönmesi değil AK Parti’den alınan oylar olduğunu belirtti. AK Parti’nin bunu ölçmek için harekete geçtiğini kaydeden Koç, “AK Partili seçmen, ittifak pusulasında AK Parti’ye ayrılan bölüme ‘EVET’ mührünü basarsa, hem AK Parti’nin oyu azalmaz hem de ittifak kapsamında TBMM’ye girecek 300 AK Partili vekil hedefinde zorlanma olmaz. Bu nedenle AK Parti, kendi listesinden daha fazla vekil çıkarmak istiyorsa, kendi seçmenini konsolide etmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı kapsamında MHP’ye basılan her ‘EVET’ mührü AK Parti’nin oyunun düşmesine neden olur” dedi.

oy pusulası

‘GÜÇLÜ PARTİDEN ZAYIF PARTİYE OY GEÇİŞİ’

AK Parti’ye oy verecek seçmenleri ele alan Koç, “EVET mührünü ne AK Parti’ye ne de MHP’ye gelmeyecek şekilde oy pusulasında Cumhur İttifakı alanına basarsa bu AK Parti’nin toplamdaki oy sayısını azaltır, MHP’nin oy sayısını artırır. Geçmiş genel seçimlerde 1 oy ile 1 vekilin kazanıldığı seçim çevreleri oldu. Seçmen halen nasıl oy kullanması gerektiğini tam olarak, iyi anlayamadı. Parti yerine ittifaka oy verilmesi halinde, güçlü olan partiden zayıf olan partiye oy geçişi daha fazla oluyor” şeklinde konuştu.

‘SEÇMEN SEÇİM BÖLGESİNE GÖRE STRATEJİK OY KULLANABİLİR’

Millet İttifakı’nı da değerlendiren Koç, Saadet Partisi’nin barajın altında olduğunu söyleyerek, “Erzurum gibi CHP’nin fazla oy alamadığı illerde seçmen ‘EVET’ mührünü ittifak için kullanır, kendi desteklediği partiye ‘EVET’ mührünü basmazsa Erzurum’dan İYİ Parti’nin milletvekili çıkarması gündeme gelebilir. İttifaka oy vermek ile partiye oy vermek aynı şey değil. Seçmen, TBMM’de desteklediği partisinin milletvekili sayısının düşmesini istemiyorsa, ittifak kapsamında ‘EVET’ mührünü kendi partisine basmalı. Ancak seçim çevresine göre de değişim göstermekle birlikte, son vekili hangi parti daha kolay çıkarabilir ise ona göre seçmen, ‘stratejik oy’ kullanabilir” açıklamasında bulundu.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
dibe doğru hızla ilerliyor..kapısına kilit vuracak bu millet..
Heeee artıyor heeee...
%1 den %1,1 olmuştur
suriyelileri evine gönderin
YAPMAYIN ARKADAŞLAR BU ANKETLERİ NERDEN YAPIYORSUNUZ BENİM BİR ÇOK ARKADAŞIM BEN MHP YE DEYİL MERAL AKŞENERE VERECEGİM DİYOR BİR KAÇKİŞİDEDE ŞUNU DUYDUM MHP YE VERİRİM AMA CUMHUR BAŞKANLIGINA VERMEM DİYOR LÜTFEN BU ANKETLERİ HALKLA YAPIM KENDİ ARANIZDA TAHMİN ÇIKARMAYIN
Sn. BAHÇELİ: Her şeyi dediler ama VATANSEVERLİĞİNİ kimse eleştirmeye CÜRRET BİLE EDEMEDİ. Ülkenin senin gibi vatansever ülkücülere her zaman ihtiyacı var..
chp...hayatınız yıkmak..yakmala ağlamakla geçti
la bunlar resmen rüya görüyor uyanık iken ..gittiler la gittiler dava adamları iyi partideler birileri şunları dürtsün de uyansınlar
Mhp kendisi için oy istemiyor Ak parti için istiyor bu kadar tutarsız bir siyaset olunca nasıl oyu yükselecek .
akp ile ayni oyda oldugundan kendilerinin oyu artti saniyorlar
sayın devlet bahceli aday olsaydı 2 turda seçilme sansı vardı ülkücüler kızmakta haklı degilmi arkadaşlar
GÜLECEM GÜLEMİYOM... :)
@emrah_otmanoglu_1981 NEYE GÜLECEKSİN Kİ BEN KAMUDA ÇALIŞIYORUM YANIMDAKİ ÇALIŞAN ARAKADAŞLARDAN İYİ PARTİYE GİDEN OYLAR GERİ GELİYOR MHP YE GÖZÜMLE GÖRÜYORUM AKP DEN GELMİYOR BU HABER BİRAZ DÜZMECE
bence azalır çünkü türkiyedeki kurt sayısı çakal ve it sayısından daha fazla itle çakalla en fazla %7 görür tükürdüğünü yalayan yavru muhalefet terfi etti gerçi adam yaşını başını aldı olur bu haller
Oy basmayı bile beceremeyecekseniz oy kullanmayın
mhp oylarini arttiracak ne gibi bir gelisme gosterdiki. tek duydugumuz genel af istegi
mhp ye oy vetmrenin kanindan suphe ederim.
2. turda belkide aday olur
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