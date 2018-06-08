24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken son anket sonucu! MHP'nin oy oranı artıyor mu azalıyor mu?

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken, zmanlar cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine günler kala seçmeni uyarıyor. Seçim pusulasında, ittifaklarda yer alan partilerin kendi logolarını taşıyan alana verilen oylar, partilerin kendi hanelerine yazılacak. Pusuladaki oyun ittifak alanında hangi partiye ait olduğu tespit edilememesi ya da ittifakta yer alan tüm partilere ayrı ayrı mühür basılması durumunda da oy geçersiz sayılmayacak. Bu oylar ittifakın ortak oyu kabul edilecek.

Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre, ittifakın çıkaracağı toplam milletvekili sayısı, ittifakta yer alan partilerin hem bireysel hem de ittifakın ortak oyları toplanarak belirlenecek. Milletvekili paylaşım hesabında ise ortak oylar partilerin bireysel oy oranı baz alınarak bölüştürülecek.

‘AK PARTİ, SEÇMENİNİ KONTROL ETMELİ’



İstatistik Uzmanı ve Seçim Analisti Filiz Koç, yapılan son araştırmalarda MHP’nin oyunun arttığını söyleyerek bu artışın sebebinin İYİ Parti’ye giden oyların geri dönmesi değil AK Parti’den alınan oylar olduğunu belirtti. AK Parti’nin bunu ölçmek için harekete geçtiğini kaydeden Koç, “AK Partili seçmen, ittifak pusulasında AK Parti’ye ayrılan bölüme ‘EVET’ mührünü basarsa, hem AK Parti’nin oyu azalmaz hem de ittifak kapsamında TBMM’ye girecek 300 AK Partili vekil hedefinde zorlanma olmaz. Bu nedenle AK Parti, kendi listesinden daha fazla vekil çıkarmak istiyorsa, kendi seçmenini konsolide etmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı kapsamında MHP’ye basılan her ‘EVET’ mührü AK Parti’nin oyunun düşmesine neden olur” dedi.