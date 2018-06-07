24 Haziran seçim sonuçları için olay tahmin: Erdoğan'ın oyu yüzde 75!

Şanlıurfa'da 24 Haziran seçimleri öncesi STK, kanaat önderleri ile Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba bir araya geldi. Fakıbaba, AK Parti'nin Şanlıurfa'da hiçbir şehrin kıramayacağı rekor bir oy alacağını ifade etti. Haber 7'de yer alan habere göre, Fakıbaba açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

YÜZDE 70-75 ORANINDA OY ALACAĞIZ



Şanlıurfa’da seçim çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Her geçen gün halkın teveccühü de artıyor. 24 Haziran gecesi çok başarılı bir tabloyla karşılaşacağız.

24 Haziran’da Allah’ın izniyle sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye genelinde yüzde 55- 60 oy alırken, Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa’daki oyu yüzde 75’e çıkacak. AK Parti’nin oyunu da Şanlıurfa’da yüzde 70 olarak görüyorum. Bizler burada 14’te 14 yaparak sayın Cumhurbaşkanımızın yanına koşacağız.

HDP'NİN OYLARI CİDDİ ORANDA DÜŞECEK



7 Haziran’da halkımız HDP’ye büyük bir şans verdi. Eğer emirleri Kandil’den değil de halktan alsaydı şimdi başka boyutlarda olurdu. HDP talimatı direkt Kandil’den aldı. Çukurla, tehditle, ölümle, zulümle, insanları haraca bağlamakla tehdit eden bir anlayışın ürünü. Kürt halkının mutluluğu adına hiçbir şey yapmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Kürtler şunu gördü: Bu eli kanlı terör örgütü şimdiye kadar Kürtlerin canını, malını yağmalamaktan başka hiçbir şeye yapmadı.