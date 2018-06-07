24 Haziran seçim sonuçları için olay tahmin: Erdoğan'ın oyu yüzde 75!

Şanlıurfa'da 24 Haziran seçimleri öncesi STK, kanaat önderleri ile Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba bir araya geldi. Fakıbaba, AK Parti'nin Şanlıurfa'da hiçbir şehrin kıramayacağı rekor bir oy alacağını ifade etti. Haber 7'de yer alan habere göre, Fakıbaba açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:
YÜZDE 70-75 ORANINDA OY ALACAĞIZ
Şanlıurfa’da seçim çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Her geçen gün halkın teveccühü de artıyor. 24 Haziran gecesi çok başarılı bir tabloyla karşılaşacağız.
24 Haziran’da Allah’ın izniyle sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye genelinde yüzde 55- 60 oy alırken, Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa’daki oyu yüzde 75’e çıkacak. AK Parti’nin oyunu da Şanlıurfa’da yüzde 70 olarak görüyorum. Bizler burada 14’te 14 yaparak sayın Cumhurbaşkanımızın yanına koşacağız.
HDP'NİN OYLARI CİDDİ ORANDA DÜŞECEK
7 Haziran’da halkımız HDP’ye büyük bir şans verdi. Eğer emirleri Kandil’den değil de halktan alsaydı şimdi başka boyutlarda olurdu. HDP talimatı direkt Kandil’den aldı. Çukurla, tehditle, ölümle, zulümle, insanları haraca bağlamakla tehdit eden bir anlayışın ürünü. Kürt halkının mutluluğu adına hiçbir şey yapmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Kürtler şunu gördü: Bu eli kanlı terör örgütü şimdiye kadar Kürtlerin canını, malını yağmalamaktan başka hiçbir şeye yapmadı.
Kürt halkı şunu öğrendi: Bu terör örgütü PKK’nın çukurla Kürt halkının malını, canını yok etti. Operasyonlarda şehitlerimiz içinde birçok Kürt kardeşimiz vardı. PKK’nın başka ülkesinin maşası olduğunu gördüler. Kürt halkı şunu da gördü: PKK başka ülkeler adına ajanlık ve terör faaliyeti yürüten bir yapı. Bu yüzden HDP’nin oylarının ciddi oranda düşeceğini görüyorum.
CHP VE HDP GİZLİ İTTİFAK İÇİNDE
CHP ve HDP ittifak içindeler. Burada ülkesini seven CHP’lileri kızdırmamak için bunu açıktan açığa söylemiyorlar. Ama ne olursa olsun biz Urfa’da 14’te 14 yapacağız.
MUHARREM İNCE ŞOV YAPIYOR AMA İŞ BİLMİYOR
Bana yalancı demiş olmasına rağmen ve bu işi bilmediğini bilmeme rağmen ben kendisine bir şey demedim. Şov yapıyor ve bu işi bilmiyor. Dedim. Çünkü mazot desteği dekar başı verilir. Buğday’da 6 litredir, Çeltik ve Pamuk da 20 litredir. Yarısı bizden yarısı sizden dedik. Muharrem İnce bilmeden konuşuyor. Biz zaten mazotu daha ucuza veriyoruz.
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