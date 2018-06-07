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24 Haziran seçim sonuçları için olay tahmin: Erdoğan'ın oyu yüzde 75!

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 14:24 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine yönelik bir seçim sonucu tahmini de Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'dan geldi. Fakıbaba, 24 Haziran seçimleri için Şanlıurfa'dan rekor bir oy beklediklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa’daki oyu yüzde 75’e çıkacak" dedi. Fakıbaba ayrıca "CHP ve HDP ittifak içindeler. Burada ülkesini seven CHP’lileri kızdırmamak için bunu açıktan açığa söylemiyorlar" ifadesini kullandı.

24 Haziran seçim sonuçları için olay tahmin: Erdoğan'ın oyu yüzde 75!

Şanlıurfa'da 24 Haziran seçimleri öncesi STK, kanaat önderleri ile Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba bir araya geldi. Fakıbaba, AK Parti'nin Şanlıurfa'da hiçbir şehrin kıramayacağı rekor bir oy alacağını ifade etti. Haber 7'de yer alan habere göre, Fakıbaba açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

YÜZDE 70-75 ORANINDA OY ALACAĞIZ

Şanlıurfa’da seçim çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Her geçen gün halkın teveccühü de artıyor. 24 Haziran gecesi çok başarılı bir tabloyla karşılaşacağız.

24 Haziran’da Allah’ın izniyle sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye genelinde yüzde 55- 60 oy alırken, Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa’daki oyu yüzde 75’e çıkacak. AK Parti’nin oyunu da Şanlıurfa’da yüzde 70 olarak görüyorum. Bizler burada 14’te 14 yaparak sayın Cumhurbaşkanımızın yanına koşacağız.

HDP'NİN OYLARI CİDDİ ORANDA DÜŞECEK

7 Haziran’da halkımız HDP’ye büyük bir şans verdi. Eğer emirleri Kandil’den değil de halktan alsaydı şimdi başka boyutlarda olurdu. HDP talimatı direkt Kandil’den aldı. Çukurla, tehditle, ölümle, zulümle, insanları haraca bağlamakla tehdit eden bir anlayışın ürünü. Kürt halkının mutluluğu adına hiçbir şey yapmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Kürtler şunu gördü: Bu eli kanlı terör örgütü şimdiye kadar Kürtlerin canını, malını yağmalamaktan başka hiçbir şeye yapmadı.

Kürt halkı şunu öğrendi: Bu terör örgütü PKK’nın çukurla Kürt halkının malını, canını yok etti. Operasyonlarda şehitlerimiz içinde birçok Kürt kardeşimiz vardı. PKK’nın başka ülkesinin maşası olduğunu gördüler. Kürt halkı şunu da gördü: PKK başka ülkeler adına ajanlık ve terör faaliyeti yürüten bir yapı. Bu yüzden HDP’nin oylarının ciddi oranda düşeceğini görüyorum.

CHP VE HDP GİZLİ İTTİFAK İÇİNDE

CHP ve HDP ittifak içindeler. Burada ülkesini seven CHP’lileri kızdırmamak için bunu açıktan açığa söylemiyorlar. Ama ne olursa olsun biz Urfa’da 14’te 14 yapacağız.

MUHARREM İNCE ŞOV YAPIYOR AMA İŞ BİLMİYOR

Bana yalancı demiş olmasına rağmen ve bu işi bilmediğini bilmeme rağmen ben kendisine bir şey demedim. Şov yapıyor ve bu işi bilmiyor. Dedim. Çünkü mazot desteği dekar başı verilir. Buğday’da 6 litredir, Çeltik ve Pamuk da 20 litredir. Yarısı bizden yarısı sizden dedik. Muharrem İnce bilmeden konuşuyor. Biz zaten mazotu daha ucuza veriyoruz.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ARTIK YEMİYORUZ EFENDİ,ORUCUMUZ BOZULACAK! T A M A M.
utanmadan gazeteci tokatlıyor. Avrupa'da olsa çoktan istifa ettirilip adaylığı iptal edilirdi. Güya biz müslümanız adamlar "gavur"
Çokta şeyimde Fakıbaba! Eşin hala aynı kasaba uğruyormu fakabastın Fakıbaba!!!
SAYIN BAKANIM.... SÖYLEMEYİN ONLARA SÜRPRİZ OLSUN.... SONRA KAÇAR MAÇARLAR... İÇLERİNDEN TEMİXLENECEK ÇOK İNSAN VAR... ÖYLE SALLAYIP ATIP TUTMAK NEYMİŞ GÖRECEKLER DAAA..:))))
Evet bir ŞANLIURFALI olarak %70 ila 75 burada alma ihtimali var lakin genel olarak ülke bazında bilemem
Güya bu güruh tarım ve hayvancılık bakanı.Tarım ve hayvancılık şehri urfa'ya ne yapmışta % 70 oy istiyor.Tarımı bitirdin,hayvancılığı bitirdin.La dışardan koyun,angus getirtiyorsun.Sen nasıl bakansın.Kendi yerli üreticini destekleyeceğin halde gidip yurtdışından ithal hayvan getiriyorsun.Bu arada karın uğruyormu o meşhur kasaba :). Malum millet 50 tl'ye aldığı eti , eşin 20 liraya alıyormuş ya :) alayınızı .... :)
etin kilosu 29 a imiş fakıbabanın eşi o fiyata alıyormuş
Yok böyle bir şey. Diyelim ki oldu. Yandık, yandık ki ne yandık. Yüzde yetmişbeş, zaten çılgına dönmüş durumdaki adamın geleceği son noktayı düşünemiyorum. Paşaların paşası ne demek, dünyanın şahı, kralı olmuş bir kişi, Astığı astık, kestiği kestik... Hemen tası tarağı toplayalım kaçalım ama nereye kaçalım? Dünyanın kralı seni nerede olsan yakalar. Acaba uzay kurtarır mı? Belki ama şimdilik. Ya adam hızını alamayıp, "bana dünyanın kralı olmak yatmez, uzayın da kralıyım" derse o zaman ne yapacağız? Neyse, siz o rüyalara kanmayın, böyle bir şey olmayacak. İNCE GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR
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