24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Çıkan sonuca göre, erken seçim kararının; muhalefet partilerinde olduğu kadar seçmenler nezdinde de beklenmeyen bir gelişme olarak algılandığı gözlendi.

"Erken seçim kararı alınması sizce doğru mudur" sorusuna, ankete katılanlardan %52.64'ü "hayır" cevabını verdi. "Evet" oyu ise, %34.09 olarak kaldı...

"Erken seçim kararı alınmasının nedenleri sizce nelerdir" sorusuna, ankete katılanların, %42.05'i ekonominin durumu derken, %35.16'sı ise muhalefeti hazırlıksız yakalamak olarak görüş bildirdi.

ERKEN SEÇİM KARARI OYUNUZU ETKİLER Mİ?

Ankette, "Erken seçim kararının alınması seçimde kullanacağınız oyu etkiler mi" sorusuna, vatandaşların %78.66'sı "Hayır, aynı partiye/adaya oy vereceğim" derken, %13.73'ü ise, "Evet, etkiler" şeklinde yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI OLARAK KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?

Ankette dikkat çeken konulardan biri de, "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusu olurken, yanıtlardan %35.91'i Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, %10.21'i Meral Akşener'i, %5.01'i ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ifade etti.