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24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 07:28 | Son Güncelleme

Mediar Araştırma Şirketi, 21-22 Nisan tarihlerinde 27 ilde bir anket yaparak erken seçim kararının, kamuoyunda nasıl değerlendirildiğini ortaya koydu. "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusunda ankete katılanlardan %35.91'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, %10.21'i ise Meral Akşener'i seçti

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Çıkan sonuca göre, erken seçim kararının; muhalefet partilerinde olduğu kadar seçmenler nezdinde de beklenmeyen bir gelişme olarak algılandığı gözlendi.

"Erken seçim kararı alınması sizce doğru mudur" sorusuna, ankete katılanlardan %52.64'ü "hayır" cevabını verdi. "Evet" oyu ise, %34.09 olarak kaldı...

"Erken seçim kararı alınmasının nedenleri sizce nelerdir" sorusuna, ankete katılanların, %42.05'i ekonominin durumu derken, %35.16'sı ise muhalefeti hazırlıksız yakalamak olarak görüş bildirdi.

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ERKEN SEÇİM KARARI OYUNUZU ETKİLER Mİ?

Ankette, "Erken seçim kararının alınması seçimde kullanacağınız oyu etkiler mi" sorusuna, vatandaşların %78.66'sı "Hayır, aynı partiye/adaya oy vereceğim" derken, %13.73'ü ise, "Evet, etkiler" şeklinde yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI OLARAK KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?

Ankette dikkat çeken konulardan biri de, "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusu olurken, yanıtlardan %35.91'i Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, %10.21'i Meral Akşener'i, %5.01'i ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ifade etti.

Ankete katılanlardan %24.20'i ise "aday yok/kararsız" olduğunu belirtti.

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HANGİ PARTİYE OY VERMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ

Ankete katılanlara, 24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşündükleri de soruldu.

Vatandaşların, %41.96'sı AKP'yi işaret ederken, %20.69'u ise CHP'yi seçeceğini belirtti. İYİ Parti'ye oy atacağını ifade edenlerin oranı ise %16.46'da kaldı.

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
cumhurbaşkanı en yakın rakibinden 3.5 kat fazla almış hala Erdoğan'a şok diyorsunuz!! ne biçim insansınız siz ya
akp ilk yıllarda başarılıydı ve halka hitap ediyordu. son 8-10 yıldır sürekli bir kutuplaşma, sürekli bir rant, sürekli kadrolaşma ve halkın dışında bir yöne döndü. bakanlardan biri açıkça "okuyan kısım çoğaldıkça, akp nin oyları düşüyor " dedi. Tüm bunlarin üzerine memlekette satmaya bir şey kalmayıp ekonomi ve döviz de patlayınca daha fazla dayanamadılar. Rahmetli Ecevit'in önüne kasa firlatan dallama, şimdi herhalde borç senetlerini fırlatır. uzun lafin kısası, her ne kadar da başlarda iyi çalışmış olsa da, Türk milleti çabuk unutur. Bu hükümet de zaten uzatmaları oynuyor!
Editör bunun neresi Erdoğan için şok ben anlamış değilim. Kafamı duvara vurdum. Acıdı. İstersen bir sen vur. Sizde bir sıkıntı var gibi geldi bana...
bu anketler kiminle nerede nasıl yapılıyor bir öğrensek
he hee
Erken seçim değil baskın seçim, tamamen bir oyun...
Bir ankettir gidiyor. 80 milyondan 1000 kişiye soruyorlar. İnsanlar yönlendirilmeye çalışılıyor. Bırakın artık bunları
ben böyle bir şey görmedim bu kadar yandaş bir şite olmaz her haberin başın büyük şok , büyük hüsaran bu ne yav böyle bu kadar da olmaz.
gül tuzağına düşmeyin akşenerrr
Ekonomik kriz yoktuda neden erken seçime gittik erken seçime gidiyoruz Neden Tekrar Recep tayyip erdoğanı seçeçek millet ?
editör bu yorum senin için sandıkta sana erdoğana kötü haber lafını gösterip ebeninkini de yine tersden göstericez merak etme
Adres verinde bir klavye göndereyim editörünüzün hötü başı oynamış rakamları yazabilmek için
Değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır...
meral akşener enaz %30 var %10,62 gösterilmiş cumhurbaşkanlığı seçimi akşener ve en çok oy alan 2 kişi arasında olur 2 isim süpriz bir isimde çıkabilir sonuç akşener açık ara cumhurbaşkanı olur
He He öyle diyor.Sizin her seçimde yaptığınız algı operasyonlarıda öyle diyor.Ama seçim sandıkları hep sizi yalancı çıkartıyor.Buda öyle olacak.
meral in parlatıcıları
Bu anket büyük ihtimalle CHP il ve ilçe binaların da yapılmıştır.
İyi parti beklenenden çok daha yüksek oy alacaktır.En azından izmir'li artık chp ye eskisi kadar bağlı değil,iyi parti ön plana çıkar
millet bıktı bunlardan.artık değişiklik şart oldu.iyi veya kötü
yalan makinasına sizi bağlasalar acaba makine sapıtır mı?.Yada Cüneyt ağbi misali , YALAN SÖYLÜYORSUN YALAN.25 haziranda bu habarleri tekrar ederseniz yalanız ortada gayet net belli olacak ha gayret %4 bulşabilirsiniz belki.her gün pompalama yapmanız lazım ki %10 belki geçer
Erken seçim kararı alınması için sürekli dillendiren mualefetti yandı bitti kül oldu gitti desene chp
Bir Vatandaş olarak aklımdan geçenleri yazıyorum.Mademki her şey güzeldi neden erken seçim kararı aldınız?. Madem ki her şey kötüydü neden sana oy vereyim?.Bu sorularımı iktidar partisi cevaplasın kafamızdaki soru işaretlerini kaldırsın.Ondan sonra oy vereceğiz mi vermeyeceğiz mi bize kalsın.
halk ekonomi kötü diyor ama rte oy verecek diyorsun ya halkta sorun yada bu algı operasyonlu haber
yüzdeleri düzgün yaz yavrum
Anlayan açıklasın.
Ekmeleddin ihsanoğlu nu da böyle şişirmiştiniz adamın boks hayatı bitti,şimdi de ringe bir Akşener’i yokluyorsunuz ,bir Gül’ü. olmaz kardeşim sosyolojiye ters sadece PR yaparak seçim alınmaz,kitlelerin beklentisini görmelisiniz.Cumhuriyet kurulduğundan beri bu millet hep ötekileştirilmiş.Bir aleviye vurulmuş bir dindara vurulmuş ,bir kürde vurulmuş vs.. Tüm milleti kucaklayacak ,milletin içinden çıkacak,lümpen olmayacak adam lazım,seçimden seçime görünüp ağzının payını alıp kuyruğu kıstırıp giden adamlarla olmaz bu iş. Beyhude çaba,bulacağınız aday AKP tabanı ile yani% 50 ile barışık olmalı
2001 de hata yapan partileri sandığa gömen seçmenleri tümü öldü mü? hala bu kadar skandala rezalete kötü yönetime rağmen bir parti % 40 seviyesinde oy alıyorsa. bu cehalet ile açıklanacak bir durum değil. nasıl bir fanatizm bu anlamadım. iş güç sahibi ihale alan yandaş oy verir de asgari ücrete talim eden bir kafa dönüp nasıl bunlara oy atar. Dünya nın en iyi sosyologları araştırma yapsa çıkamaz işin içinden.
algı operasyonu olduğu o kadar belli ki
42 yaşına geldim daha bir ankete rast gelmedim oturup yazarlarmi ne Ayrıca Reis Hiç Tasalanma İlk Turda İnşallah Başkan Olacaksın
AKP iktidarda desenize ne şoku be adam başkan işte
Erken seçim yapılmasında ki gaye nedir acaba,tek başına iktidar olan bir parti günü dolmadan neden erken seçime gittikleri belli değil,mutlaka işin içinde bir dümen var ama ekrana yansımadı çıkar sonra kokusu ama ne zaman.
38 yaşındayım daha şu anketçilerle kaşrşılaşmadım... bunlarda mühürsüz oylar gibi sahte dir... hep bu anketler nedense tayyibin lehine sonuçlanıyor... hiç aksine sonuçlanmıyor... Bugün ülkemizin durumu ortada hiç iyi giden birşey yok... ama ne hikmetse adam 2002 den bu yana tepemizde... gerçeği ben her seçimin şaibeli olduğuna inanıyorumda... başkalarını bilemem... en son başkanlık referendumun da mühürsüz oyları gördük ve yaşadık...
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