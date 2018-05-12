24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları hakkında son ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı. Fox TV'de Çalar Saat programına katılan Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, canlı yayında önemli rakamlar paylaştı.

"ERDOĞAN VE AKŞENER İKİNCİ TURA KALIRSA..."



Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumunda, seçimi Meral Akşener'in alacağını ifade eden Gezici, Erdoğan ile CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması halindeyse Erdoğan'ın seçimi kazanacağını söyledi.

"İLK KEZ OY KULLANACAKLARIN YÜZDE 70'İ ERDOĞAN'A OY VERMEYECEK"



24 Haziran'da ilk kez oy kullanacakların yüzde 70'inin Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini ifade eden Gezici, gençlerin yüzde 55'inin ise Meral Akşener'e oy vereceğini söyledi.

"AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 40'I..."



AK Parti'ye oy veren seçmenin yüzde 40'ının "ekonomik sorunlarım var. Sebebi iktidar" dediğini söyleyen Gezici, "Suriyelileri sorun olarak görenlerin çoğu AK Partili." diye konuştu.

"AK PARTİ PANİK HAVASINDA"



Gezici, "AK Parti panik havasında" ifadesini kullandı.

HDP BARAJI GEÇECEK Mİ?



HDP'nin bıçak sırtında bir oy oranı var. Yüzde 9.5 da olabilir, 10.5 da olabilir. HDP'nin biraz daha güçlenebilmesi için daha muhafazakar söylemler yapması lazım.

