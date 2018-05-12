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24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, canlı yayında 24 Haziran seçimlerine ilişkin çarpıcı rakamlar paylaştı. Gezici, ilk kez oy kullanacak olanların yüzde 70'inin Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi.

24 Haziran seçim sonuçları hakkında son ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı. Fox TV'de Çalar Saat programına katılan Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, canlı yayında önemli rakamlar paylaştı.

"ERDOĞAN VE AKŞENER İKİNCİ TURA KALIRSA..."

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumunda, seçimi Meral Akşener'in alacağını ifade eden Gezici, Erdoğan ile CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması halindeyse Erdoğan'ın seçimi kazanacağını söyledi.

"İLK KEZ OY KULLANACAKLARIN YÜZDE 70'İ ERDOĞAN'A OY VERMEYECEK"

24 Haziran'da ilk kez oy kullanacakların yüzde 70'inin Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini ifade eden Gezici, gençlerin yüzde 55'inin ise Meral Akşener'e oy vereceğini söyledi.

"AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 40'I..."

AK Parti'ye oy veren seçmenin yüzde 40'ının "ekonomik sorunlarım var. Sebebi iktidar" dediğini söyleyen Gezici, "Suriyelileri sorun olarak görenlerin çoğu AK Partili." diye konuştu.

"AK PARTİ PANİK HAVASINDA"

Gezici, "AK Parti panik havasında" ifadesini kullandı.

HDP BARAJI GEÇECEK Mİ?

HDP'nin bıçak sırtında bir oy oranı var. Yüzde 9.5 da olabilir, 10.5 da olabilir. HDP'nin biraz daha güçlenebilmesi için daha muhafazakar söylemler yapması lazım.

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
gezici yaptıysa yalan yapmıştır hiç inandırıcı degil yalandan kim ölmüşde bay gezici ölsün.
GENÇLİK geleceğimizdir şimdiki yaşlılar gibi KÖMÜR ve MAKARNA meraklısı değil TAMAM tamam TAMAM der haykırarak
Gezici fetonun chpye oy vercegi zamanda %70 chp kazaniyor diyordu bunlar bir takim uydurmalar
iyi gaz veriyosun mynet fetö iyi finanse ediyor sizi anlaşılan.bu ünlü anketçiler seçimden sonra bidahaki seçimlere kadar kış uykusuna yatıyor çünkü yalan söylüyorlar her zaman
sen bittin dostum seneninde sonun gelecek sen kim araştırıp doğruyu söyleyen kim ????
yine hepinizi üstüste koyacak REİS rahat olun
Neremle gülsem bu yazıya bilemedim:)
yalanınız batsın
Gezici şirketi geçen referandumda 51.7 evet oranı acıklayarak secime en takın araştırmayı veren şirkettir benim güvenim tam bu iş tamam.
Anket falan bilmem oyum akşener e Artik tamam değişim zamanı geldi
aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış kardeş
Erdoğan gene kazanacak buna adım gibi eminim zira muhalefetin tadı,tuzu ve programı yok.
üşenmeyin araştırın google dan her seçim aynı hikayeler masallar 1. Anketler Ak Parti gidici diyor iktidara kötü haber 2.Sandıklarda hırsızlık var oyumuz çalındı 3.Aslında seçimin kazananı biziz der (Başta keMal in partisi olmak üzere her parti) 4.istifayı düşünüyormusunuz sorusuna neden diye cevap verip salağa yatmak 5.sandık tan çıkan iktidarın demokrasi neticesi ile seçildiğini değil de diktatörlükle orada durduğunu iddia eden şaşkınlar grubu malesef yurdumuzdaki seçim klasiği böyle işliyor
karanlık günler darbeler komisyon tüp kuyrukları gelsinde yeni nesil anlasin bir
Antepten yaziyorum, antebin cogu akpartilidir ama bu suriyeliler sehri mahvetti, ak parti fena dususte haberi olsun, bu tempoyla %65 aldigi antepten, %45 lere inecek
At yalanı seveyim inananı
S I K I L D I K ....T A M A M...
tam gezici kafası işte
ikinci tura kalır bu iş. Erdoğan -ince arasında olur. Akşenerin alacağı oy hdp ile aynı
günlerdir söylüyoruz tamam dedik olmadı bıktık dedik her şey İYİ olacak dedik
Fox (Tilki) TV işiniz gücünüz yalan, dolan, sahtekârlık ve devlet millet düşmanlığı.. BIKTIK senden FOX(Tilki) TV
YENİ NESİL AKILLI O ZAMAN :) TAMAM !
#DEVAM
Niye versinler ki? Gençler işsizken bu vatandaş savaş kaçkınlarına kişi başı avanta maaş ödüyor. Bir de vatandaşlığa almaktan bahsediyor. Ondan sonra devlet memurlarını da onlardan alır ki ülkenin gençleri nerede iş bulsun.
Zeki Müren de bizi görecek mi
gencler meral ablalarina oy verecek cunku hirsiz degil.
2002 öncesi ülkemizin durumunu bilen aklı başında herkes ak partiye oy verir babadan kalma sorgulama yapmaz solcular hariç yeni nesilde geçmişini bildiği öğrendiği oranda ak partiye oy verir gençlere anlatmalı o günleri eskiden mesela imf nin ülkeyi yöneten en önemli organ olduğunu
sırf ortalığı bu haberlerle karıştırabileceğinizi düşünüyorsunuz
Sırf korkudan seçimleri öne çektiler 2000 ve 2001 doğumluların oy kullanamaması için
Oyum AKP YE Baskılar Bizi Yıldıramaz Hakarete Aynen İade Bu Vatan Yalnız Sizin Değil Banane Araştırma Şirketinden
Seçimle geldiler seçimle gidecekler inşallah
Gençler gerçekleri görüyor
tamam tamam
cok zam yapti oy vermeyecegiz
CHP TEN BAŞKALARI SADECE BABAYI ALACAK HEMDE OKŞAYA OKŞAYA
Ben AK partiye vermedim hiç.. 16 senedir de dibe vurduk..şimdi neden vereceğim.. Ak parti yokken en azından ayrımcılık yoktu..bankalar bizdeydi..fabrikalar bizdeydi..saman et dışardan elin pis etinden gelmiyordu..şeker pirinç ülkemden geliyordu..NEDEN VEREYİM..NE İÇİN..YAZIN VERELİM..ÜLKE İÇİN EN İYİSİNİ HAKEDİYORUZ..
Hadi bakın işinize,her seçimde aynı seneryo.psikolojik baskı yapmayın.Reis Başkan...
Sen gençleri böl, üniversitessini böl, iş arayanı böl tabi ki seçimde #TAMAM# yeter diyecekler. Türkiye, gençlerle #İYİ# olacak,,,
tamam diyoruz yeter herkes zamanı gelince gitmesini bilecek sayın erdoğanında zamanı geldi
Ak partiliyim doğrularda çok yanlışlarda çok en iyisi yine ak parti gençlerimiz yeterince iş bulamiyor yardımcı olanda yok süreyeliler bizden daha değerli olmuş buna çözüm acil lazım
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