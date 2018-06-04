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24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Erdoğan'ın oy oranı ve AK Parti'nin oy oranı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 08:02 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili anket şirketleri bir bir araştırma sonuçlarını yayınlarken AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da ellerindeki son anketi açıkladı. Elitaş, normal seçimlerde HDP’ye oy vereceğini düşünen insanların da Erdoğan’a oy vereceklerini iddia ederek Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı.

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Erdoğan'ın oy oranı ve AK Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla son anket! AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti'nin son seçim anketini açıkladı. "Sosyal medyada troller var. Bir de Reis ‘15 Temmuz’da seni yalnız bıraktılar biz seni bırakmayacağız diyenler var" ifadelerini kullanan Elitaş, anketlerde "AK Parti, MHP, BBP yani onların toplamı da zaten AK Parti’nin oy toplamından daha fazla edecek" iddiasında bulundu.

Elitaş'ın Akşam Gazetesi'nde yer alan açıklamaları şöyle;

Güçlü Meclis’le güçlü hükümetin arasını açıp hükümeti güçsüz bırakmak isteyenler körüklüyor. Bizim içimizden arkadaşlar çıkarmış olabilir adaylık sürecinde.

ERDOĞAN'IN VE AK PARTİNİN OY ORANI

Anketlerde de şu çıkıyor aslında. Erdoğan’a oy verecekler dediğimizde 55 ve üzeri AK Parti’ye oy verecek dediğimizde 46-48 çıkıyor. Bir de sosyal medyada troller var. Reis ‘15 Temmuz’da seni yalnız bıraktılar biz seni bırakmayacağız’ diyenler. AK Parti seni bıraktı ama biz seni bırakmayacağız diyenler.

'TAM BİR KUMPAS'

Erdoğan’la AK Parti arasında mesafe koymaya çalıştılar sanki 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM’yi açan milletvekillerinin yüzde 90’ı AK Partili değilmiş gibi. Tam bir kumpas, tam bir organizasyon. Reisçi görünerek yüzlerine Erdoğan maskesi takan ama AK Parti ile Erdoğan’ı ayırmaya çalışan troller. İnceleyin sosyal medyayı bunların kim olduğunu görürsünüz. Onlar haindir açıkça söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın her zaman AK Parti’den daha fazla oy aldığını biliyoruz. Bu milletin terazisi öylesine hassas tartar ki bir avuç kendini akıllı zanneden kargalar maalesef 24 Haziran tarihinde hezimete uğradıklarını görecekler. Cumhur ittifakı kurduk. Bunun sebebi ne? Cumhurbaşkanlığında tek aday gösterildi.

'OY ORANI DAHA FAZLA'

AK Parti, MHP, BBP yani onların toplamı da zaten AK Parti’nin oy toplamından daha fazla edecek. Normal seçimlerde HDP’ye oy vereceğini düşünen insanların da Erdoğan’a oy vereceklerini düşünüyoruz.

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