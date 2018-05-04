24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

İşte Muharrem İnce'nin oy oranının da eklendiği anketin detayları...

24 Haziran seçim sonuçları için son anket açıklandı

1 / 22 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

2 / 22 Muharrem İnce'nin adaylığı siyaseti hareketlendirirken, İnce'nin oy oranı merak ediliyor.

3 / 22 Gezici Araştırma şirketinin 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı son anket çalışmasında Muharem İnce'nin oy oranı dikkat çekti.

4 / 22 SEÇİMLER AKŞENER-ERDOĞAN ARASINDA GEÇECEK Gezici Araştırma şirketinin anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçeceğini düşünenlerin oranı yüzde 70.

5 / 22 'ÇOK ÇEKİŞMELİ OLACAK' Şirket, Akşener’in ikinci tura kalması durumunda Erdoğan için yarışın çok çekişmeli geçeceği kaydedildi.

6 / 22 İLK TURDA MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI YÜZDE 18-19 Ankete göre 24 Haziran seçimlerinin ilk turunda AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı olan Erdoğan yüzde 46 -47, Akşener yüzde 28 -29, İnce yüzde 18-19 ve Demirtaş yüzde 8-9 alıyor.

7 / 22 Gezici Araştırma şirketine göre önemli ve hesaba katılması gereken bir unsur da 2015 seçimlerinden beri oy kullanma hakkını elde etmiş gençlerin seçmen davranışıdır, sandığa ilk defa gidip oy kullanacağım diyenlerin oranı % 4,5 dir.

8 / 22 GENÇLERİN TERCİHİ AKŞENER Bu gençlerin % 62’si Akşener’e oy vereceğini söylüyor. Z Kuşağı olarak ifade edilen bu kitle mevcut geleneksel siyasi kalıplar dışında konvansiyonel yaklaşımlarla oyları etkilenebilecek bir kitle değil, bu gençler gelecekte daha özgür ve refah seviyesi yüksek bir yaşam isteyen gençler olduğu görülüyor.

9 / 22 Ankette muhalefetin Suriye konusundaki yaklaşımının halk tarafından olumlu algılandığı anket detaylarında yer aldı.

10 / 22 EKONOMİK SORUNLAR AK PARTİ'DEN UZAKLAŞTIRDI Ankette halkın ekonomik sorunlar nedeniyle Cumhur İttifakı’ndan ve AK Parti’den uzaklatığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

11 / 22 “Sn. Recep Tayyip Erdoğan’nın kesinlestirdigi erken seçim Türk halkının yakın dönemde yüzleştigi en derin ekonomik ve siyasal sorunlarla çevrildiği bir dönemde gerçekleşecektir.

12 / 22 Ak partiye oy veren seçmenlerin üçte birinin geçmiş dönemde merkeze yakın partiye oy vermiş ekonomik ve sosyal göstergelerden hızlı şekilde etkilenen tam anlamıyla sadık olmayan bir kitle olduğu görülmektedir.

13 / 22 Bu seçmen her geçen gün Cumhur ittifakından yani Ak Parti iktidarından uzaklaştığını söyleyebiliriz.”

14 / 22 Araştırma 14-15 Nisan 2018 Tarihinde 21 il de 3680 kişi ile hanelerinde yüz yüze görüşmeyle yapıldı.

15 / 22 Gezici Araştırma 7 Haziran 2015 seçimlerinde Ak Partinin oylarını % 40’a gerilediğini tek ifade eden şirket olmuştu.

16 / 22 'CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERECEKLER Mİ? Tablo 1. Araştırmaya Katılan Halkın AK Parti ve MHP’nin Yaptığı İttifaka Oy Verip Vermeyeceğine İlişkin Dağılım

17 / 22 Araştırmaya katılan halkın AK Parti ve MHP’nin yaptığı ittifaka oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 34,2’si AK Parti ve MHP’nin İttifakına oy vereceğini ifade ederken, % 10,8’i belki oy verebileceğini, % 44,5’i ise kesinlikle oy vermeyeceğini ifade etmektedir.

18 / 22 CUMHUR İTTİFAKI NEDEN YAPILDI? Tablo 2. Araştırmaya Katılan Halka Göre AK Parti ve MHP İttifakının En Önemli Nedeninin Ne Olabileceğine İlişkin Dağılım

19 / 22 Araştırmaya katılan halka göre AK Parti ve MHP İttifakının en önemli nedeninin ne olabileceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 28,2’si MHP’nin Meclise girememe kaygısının olduğu ifade ederken, % 26,4’ü AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1’i bulmak için ittifak yaptığını ifade etmektedir.

20 / 22 % 37,6’sı ise Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiği ve daha güçlü bir iktidar olabilmek için ittifak yaptıklarını ifade etmektedir.

21 / 22 AK PARTİ-MHP OY ORANI: YÜZDE 50,72 Tablo 3. (Olasılıklı tablo +-2.9 hata payı sınırları içinde). Araştırmaya Katılan Halkın Şuan Bir Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Vereceğine İlişkin Dağılım