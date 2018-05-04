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24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olarak açıklandı. Parti tabanından tam not alan İnce'nin ne kadar oy alacağı merak edilirken, Gezici Araştırma şirketinin 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı son anket çalışması yayınlandı.

İşte Muharrem İnce'nin oy oranının da eklendiği anketin detayları...

24 Haziran seçim sonuçları için son anket açıklandı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı.
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Muharrem İnce'nin adaylığı siyaseti hareketlendirirken, İnce'nin oy oranı merak ediliyor.
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Gezici Araştırma şirketinin 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı son anket çalışmasında Muharem İnce'nin oy oranı dikkat çekti.
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SEÇİMLER AKŞENER-ERDOĞAN ARASINDA GEÇECEK

SEÇİMLER AKŞENER-ERDOĞAN ARASINDA GEÇECEK
Gezici Araştırma şirketinin anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçeceğini düşünenlerin oranı yüzde 70.
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'ÇOK ÇEKİŞMELİ OLACAK'

'ÇOK ÇEKİŞMELİ OLACAK'
Şirket, Akşener’in ikinci tura kalması durumunda Erdoğan için yarışın çok çekişmeli geçeceği kaydedildi.
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İLK TURDA MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI YÜZDE 18-19

İLK TURDA MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI YÜZDE 18-19
Ankete göre 24 Haziran seçimlerinin ilk turunda AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı olan Erdoğan yüzde 46 -47, Akşener yüzde 28 -29, İnce yüzde 18-19 ve Demirtaş yüzde 8-9 alıyor.
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Gezici Araştırma şirketine göre önemli ve hesaba katılması gereken bir unsur da 2015 seçimlerinden beri oy kullanma hakkını elde etmiş gençlerin seçmen davranışıdır, sandığa ilk defa gidip oy kullanacağım diyenlerin oranı % 4,5 dir.
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GENÇLERİN TERCİHİ AKŞENER

GENÇLERİN TERCİHİ AKŞENER
Bu gençlerin % 62’si Akşener’e oy vereceğini söylüyor. Z Kuşağı olarak ifade edilen bu kitle mevcut geleneksel siyasi kalıplar dışında konvansiyonel yaklaşımlarla oyları etkilenebilecek bir kitle değil, bu gençler gelecekte daha özgür ve refah seviyesi yüksek bir yaşam isteyen gençler olduğu görülüyor.
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Ankette muhalefetin Suriye konusundaki yaklaşımının halk tarafından olumlu algılandığı anket detaylarında yer aldı.
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EKONOMİK SORUNLAR AK PARTİ'DEN UZAKLAŞTIRDI

EKONOMİK SORUNLAR AK PARTİ'DEN UZAKLAŞTIRDI
Ankette halkın ekonomik sorunlar nedeniyle Cumhur İttifakı’ndan ve AK Parti’den uzaklatığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
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“Sn. Recep Tayyip Erdoğan’nın kesinlestirdigi erken seçim Türk halkının yakın dönemde yüzleştigi en derin ekonomik ve siyasal sorunlarla çevrildiği bir dönemde gerçekleşecektir.
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Ak partiye oy veren seçmenlerin üçte birinin geçmiş dönemde merkeze yakın partiye oy vermiş ekonomik ve sosyal göstergelerden hızlı şekilde etkilenen tam anlamıyla sadık olmayan bir kitle olduğu görülmektedir.
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Bu seçmen her geçen gün Cumhur ittifakından yani Ak Parti iktidarından uzaklaştığını söyleyebiliriz.”
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Araştırma 14-15 Nisan 2018 Tarihinde 21 il de 3680 kişi ile hanelerinde yüz yüze görüşmeyle yapıldı.
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Gezici Araştırma 7 Haziran 2015 seçimlerinde Ak Partinin oylarını % 40’a gerilediğini tek ifade eden şirket olmuştu.
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'CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERECEKLER Mİ?

'CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERECEKLER Mİ?
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Halkın AK Parti ve MHP’nin Yaptığı İttifaka Oy Verip Vermeyeceğine İlişkin Dağılım
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Araştırmaya katılan halkın AK Parti ve MHP’nin yaptığı ittifaka oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 34,2’si AK Parti ve MHP’nin İttifakına oy vereceğini ifade ederken, % 10,8’i belki oy verebileceğini, % 44,5’i ise kesinlikle oy vermeyeceğini ifade etmektedir.
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CUMHUR İTTİFAKI NEDEN YAPILDI?

CUMHUR İTTİFAKI NEDEN YAPILDI?
Tablo 2. Araştırmaya Katılan Halka Göre AK Parti ve MHP İttifakının En Önemli Nedeninin Ne Olabileceğine İlişkin Dağılım
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Araştırmaya katılan halka göre AK Parti ve MHP İttifakının en önemli nedeninin ne olabileceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 28,2’si MHP’nin Meclise girememe kaygısının olduğu ifade ederken, % 26,4’ü AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1’i bulmak için ittifak yaptığını ifade etmektedir.
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% 37,6’sı ise Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiği ve daha güçlü bir iktidar olabilmek için ittifak yaptıklarını ifade etmektedir.
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AK PARTİ-MHP OY ORANI: YÜZDE 50,72

AK PARTİ-MHP OY ORANI: YÜZDE 50,72
Tablo 3. (Olasılıklı tablo +-2.9 hata payı sınırları içinde). Araştırmaya Katılan Halkın Şuan Bir Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Vereceğine İlişkin Dağılım
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Araştırmaya katılan halkın olası bir erken genel seçimde hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 50,72’si AKP+MHP ittifakına oy vermek istediğini ifade ederken % 18,53’ü CHP’ye, % 19,40’u İYİ Parti’ye ve % 10,06’sı HDP’ye oy vereceğini ifade etmektedir.
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Okuyucu Yorumları 36 yorum
sayın muharrem ince açık ara yapar adamsın adam
Seçim Erdoğan ve Muarrem ince arası da olacak Akşener balon
@ozbasi Şahsen bende Meral hanımın çok fazla bir oy alacağını düşünmüyorum % 10 barajını zorlar mı bilemem. Muharrem beyde en fazla % 27 alır. Erdoğan bey de %40-45 arası kendi oyu var buna % 5-10 arası Mhp seçmeni desteği alırsa %45-50 arası oy alır. Ama Muharrem beyin aday olması Kemal beyin rakibini saf dışı bırakması olarak görüyorum.
EN SON SANİYE ANKETİNE GÖRE AKŞENER YÜZDE 65 LE ÖNDE M.İNCE YÜZDE 30 U GEÇER . GERİSİ NE YAPAR BİLMEM .
muharem ıncenın demokrası gurultusu başladı oylar yağacak
bu anketi kim nasıl yapıyor istanbulda yaşıyorum bir kişi gelip hangi partiye oy verirsiniz diye sormadı.
@scrubs41 İstatistik bilimi diye birşey var.Biraz araştır istersen!
erdogan kurttur secimi tekrar alir. rahat
ilk turda hiç bir adayın seçilemeyeceği artık kesin..ikinci tura hangi muhalif aday kalırsa kalsın, sonuna kadar yanındayız..
Sayın Muharrem İnce KE MAL beye butun seçimleri kaybettin demişti.. Ke mal beyde seçime girde kaybetmek nasıl oluyor gör bakalım demek istedi sanırım
bizi bu kan emicilerden kurtarsınlarda LANET OLSUN KİM GELİRSE GELSİN MEMLEKETİN SATILMADIK BİŞEYİ KALMADI kimseye güven kalmadı daha düne kadar birbirleriyle köpek gibi hırlaşanlar bu gün ittifak yaptılar Allah bizleri ve vatanımızı korusun
ESKİ B,İR ANKET. YARIN YAPILSA SONUÇLAR ÇOK FARKLI ÇIKACAKTIR. İNCE, AKŞENER VE DEMİRTAŞ SARAY KOALİSYONUNA SERT GELECEKTİR. KALDI Kİ SEÇİME KADAR İPLER KOPABİLİR DE... İKİNCİ, TURDA BU TEK ADAM DEVRİ KESİN BİTECEKTİR. YENİDEN PARLEMENTER DEMOKRASİ, YENİDEN KARDEŞLİK, YENİDEN KUVVETLER AYRILIĞI VE ADALET, YENİDEN EKONOMİ, YENİDEN İÇ VE DIŞ SİYASET. YENİDEN EĞİTİM SİSTEMİ,. EN ÖNEMLİSİ OHAL SİZ ÜLKE...
Seçimlerde AKP bir dümen çevirirse işi götürür,çünkü YSK emrinde.ama çeviremezse iktidarı tamamen kaybeder.bu ANAP'ın sonu gibi olur.
adam daha 2 saat önce aday oldu ne ara anket yaptınız, herkes dümenci bu ülkede mınako
anket sonucu; rte %45,akşener %30,ince %20,demrtş %10,toplayın %105 anketin güvenilirliğini görün
Yasama çoğunluğunu alanın borusu öter çıkaracağı yasalarla cumhurbaşkanının atamalarını meclis onaylanması şartı getirebilir, vali , asker , polis atamalarını meclis onaylar diye bilir.
Bakın bu pazar seçim olsa Tayip kazanır, önümüzdeki pazar seçim olsa Tayip kazanır, ondan sonraki pazar seçim olsa, tayip kazanır. Şunu unutmayın tayibin gireceği her seçimde Tayip kazanır Ke-Mal ve destekçileri kaybeder. Neden mi çünkü Allah Türkiye’yi sol bir partinin eline teslim etmez inşeAllah. Çünkü Türkliye Ortadoğunun son kalesi eğer Türkiye Solcuların eline düşse Türkiye ile beraber Müslümanlar mahf olur. Mesele bu.
HER KESİMDEN TÜM GENÇLERE SORULDUĞU ZAMAN BEN KENDİ İRADEM İLE İBADETİM,İNANIŞIM,GİYİM KUŞAMIM,YAŞAM TARZIM,TAHSİLİM,YAŞAYIŞ BİÇİMİM VE HER TÜRLÜ ŞEKLİ İTİBARİ İLE ÖZGÜR OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE KISITLAMALAR ALTINDA OLMAMAK ŞARTI İLE YAŞAMIMI SÜRDÜRMEK İSTİYORUM CEVABI ALINIYOR!!.. VE BU DÜŞÜNCELERE SAHİP OLAN KESİM TÜRKİYE NUFUSUNUN YÜZDE 40 NI OLUŞTURMAKTA!!.. YAPILACAK OLAN SEÇİMLERİN HEPSİNDE BU GÖRÜŞE SAHİP OLANLARIN ETKİSİNİN ÇOK HEMDE ÇOK FAZLA OLACAĞI HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR!!.. BU KESİM İÇİNDE SİYASİ,DİNİ,MEZHEBİ VE HİÇ BİR GÖRÜŞÜ OLMAYAN BÜTÜN GENÇLER VAR!! KARAR GENÇLERİN OLACAK!!
Yıllardır ak yolunu seçtiniz bk yolu çıktı. Bir kerede hak yolu deyin halkın yolu açılsın.
İNCE İLE BU ÜLKE OLMAZ BEYLER TERS DONERSİNİZ İYİ DUSUNUN GERİ DÖNUSUN OLMAZ
@furko98 16 senede herşeyi gördük yolsuzluğun adam kayırmanın torpilin din istismarının şiddet olaylarının eğitimde saçmalığın ekonomik vurgunun daniskasını gördük yeter artık.İnceye oy verecek insanlara karışmayın bari.Veya diğerlerine oy vereceklere bu kadar batırmazlar en azından akp sayesinde deneyim oluştu neler yapılmaması gerektiğini gösterdiler halka!
Bahçeli koalisyondan çekilip erken seçime götürmüştü ülkeyi o koalisyonda ki partilerin kendisi de olmak üzere baraj altı kalmasına sebep olmuştu. Ve yine aynı bahçeli durup dururken erken seçim çığırtkanlığı yapıp iktidarı kandırdı baskın seçime karar verildi dolar 4.30 a dayandı anlayan anladı
Suriyelilerin nufusa gore %10 oyu cikiyor ulkemizde. Hepsine halki bir sekilde uyutarak kimlik verildi. %10 da caliyorlar zaten. %20 de kendi oylari var. Kararsizlarda dagitilinca en fazla %46 falan alir akp. İkinci turda ise ya chp ya da İYİ parti kazanir.
lan arkadaş bu anketler hangi ülkede yapılıyor 10000 kere sorsalar 10000 kere akp ye oy vermem derim stepne görevi üstlenen mhp yi saymıyorum bile mahvettiler ülkeyi gel İNCE gel gelde bayram etsin bu ülke
"danehil"Erdoğan yüzde 46 -47, Akşener yüzde 28 -29, İnce yüzde 18-19 ve Demirtaş yüzde 8-9 alıyor. SEN BU TABLOYU NERENLE OKUYORSUN ALLAH AŞKINA? HOCALARIN SANA ÖĞRETMEDİ Mİ? BİR KERE MİNİMUM-MAKSİMUM DENGESİNİ SAĞLAYACAKSIN! ORTADA YANILMA VE HATA PAYLARI OLUR BU ANKETLERDE!
16 yıldır kazanıyor RTE ÖMRÜ OLDUĞU SÜRECE KİMSE ELİNDEN ALAMAZ
Bu yorumumu okuyanlar bir kenara not etsinler, Cumhur ittifakı % 25 i bulmaz. ve şarkının adı “Ben Çeker Giderim” diğer şarkı ise “Ben Püskevitimi çaya banar içerim”
marulun RTE ile yarisacagini söyleyenler ne içiyorsanız zikkimi az için RtE. nin tırnağıyla bile yarışamaz feto kalıntısı
Meral Akşeneri tek geçerim.
AKP 2008 yılina kadar ülkeyi iyi yönetti lakin, 2008'den sonra raydan çıktı, demir yorgunluğu başgösterdi.Bu yüzde alternatif İYİ Partiyi denemek lazım diye düşünüyorum.Seçim tavsiyesi değil kendi görüşüm.
uydurma bir anket
KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNİ TESLİM ETMEDİĞİ MUHARREM İNCE'YE ŞİMDİ ÜLKEYİ Mİ TESLİM EDİYOR?CHP'NİN KAZANACAĞINA İNANSAYDI KENDİSİ ADAY OLURDU.
erdoğanın karşısında 2. tura kim kalırsa kalsın onu desteklerim ama ilk turda akşener
AKP ile ekonominin düzelme şansı kalmadı. Ahaber gibi yandaş kanalları izleyen %30 beyni yıkanmış insan var. bunun dışındaki herkes her an AKP'den vaz geçebilir.
O Başkan olsun. tavuk beslerim
BU SEÇİMİN 1. KAYBEDENİ A. GÜL , 2. KAYBEDENİ M. İNCEDİR.
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