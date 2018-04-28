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24 Haziran seçim sonuçları için son anket sonuçları

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Selahattin Demirtaş’ın aday gösterilmesi beklenen HDP’de, ikinci tur senaryoları da konuşuluyor. HDP'nin yaptırdığı ankete göre, eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener'in ikinci tura kalması durumunda her 100 HDP'liden 17'si oy verecek.

24 Haziran seçim sonuçları için son anket sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Selahattin Demirtaş’ın aday gösterilmesi beklenen HDP’de ikinci tur senaryoları da konuşuluyor. Bir anket yaptıran HDP, “İkinci turda muhalefetin hangi olası adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rakip olursa oy verirsiniz” sorusunu yöneltti.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, ankete katılanların yarısı koşulsuz HDP’nin işaret ettiği adayı destekleyeceğini ifade etti. Çeşitli isimlere yönelik sorularda ise Ak Parti kurucularından Abdüllatif Şener’in ismi ön plana çıktı.

Ankete göre, Erdoğan ile birlikte İnce’nin ikinci tura çıkması durumunda bu isme seçmenin yüzde 5.9’u oy verecek. Akşener için yüzde 7.1, İlhan Kesici için de yüzde 7.3’lük oranda seçmen, “ikinci turda oy veririm” dedi. HDP’li seçmenlerin yüzde 15.5’i eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e oy vereceğini söylerken Şener’in oy oranı ise yüzde 16.9 oldu.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
HDP mi kaldı de gidin Allah aşkına ermeni sıyırmaları sizi.
topunuz gelin, siz siyaset okuyorsunuz ama bu millet siyaset yazıyor siyaset,
Seç beğen al millet aralarında pek bir fark yok al birini vur ötekine.
Erdoğana oy verecek hdp lileri de yazsaydın..2014 ve öncesine kadar akp ye oy veren hdp lileri de yazsaydın..turkiyede siyaset çok çirkin..suan yerin dibine soktukları kişiler akp ye gelse..över ler yuceltirler..1 yılda insanlar değişmez kötü 1 yılda iyi olmaz..kişilik kolay değişmez..ama akp ye geçince melek oluyorlar karşıya geçince vatan haini oluyorlar. işte siyaset bu kadar çirkin turkiyede
BU SORU TUZAK İNANLAR İNANIR ADAMIN KAFA YAPISI AKP. HDP NEYİ SAGLIKLIKİ ANKETİ OLSUN
HERKES VERİR ERDOGANLA KARŞI KARŞIYA KALSA VERMEYEN KALMAZ ABDULATİF ŞENERE
HDP NİN SONU GELDİ. MECLİSTE YERİ OLMAMALI HATTA TÜRKİYEDEN KOVULMALILAR.
sp,chp,ipsiz ip,dp,hdp=pkk bunlar lagım fosilleridir Allah ülkemizi bu fosillerin pis kokularından muhafaza eylesin inşallah
bi taraf cumhur ittifakı, bir taraf fetö cia abd ittifakı ulan biz vatanseverler Atatürkçüler için bir parti yok mu???
Abdullah Gül'ün açıklamalarını merakla bekliyoruz..:)
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