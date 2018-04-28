24 Haziran seçim sonuçları için son anket sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Selahattin Demirtaş’ın aday gösterilmesi beklenen HDP’de ikinci tur senaryoları da konuşuluyor. Bir anket yaptıran HDP, “İkinci turda muhalefetin hangi olası adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rakip olursa oy verirsiniz” sorusunu yöneltti.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, ankete katılanların yarısı koşulsuz HDP’nin işaret ettiği adayı destekleyeceğini ifade etti. Çeşitli isimlere yönelik sorularda ise Ak Parti kurucularından Abdüllatif Şener’in ismi ön plana çıktı.

Ankete göre, Erdoğan ile birlikte İnce’nin ikinci tura çıkması durumunda bu isme seçmenin yüzde 5.9’u oy verecek. Akşener için yüzde 7.1, İlhan Kesici için de yüzde 7.3’lük oranda seçmen, “ikinci turda oy veririm” dedi. HDP’li seçmenlerin yüzde 15.5’i eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e oy vereceğini söylerken Şener’in oy oranı ise yüzde 16.9 oldu.

