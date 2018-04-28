24 Haziran seçim sonuçları için son anket sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Selahattin Demirtaş’ın aday gösterilmesi beklenen HDP’de ikinci tur senaryoları da konuşuluyor. Bir anket yaptıran HDP, “İkinci turda muhalefetin hangi olası adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rakip olursa oy verirsiniz” sorusunu yöneltti.
Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, ankete katılanların yarısı koşulsuz HDP’nin işaret ettiği adayı destekleyeceğini ifade etti. Çeşitli isimlere yönelik sorularda ise Ak Parti kurucularından Abdüllatif Şener’in ismi ön plana çıktı.
Ankete göre, Erdoğan ile birlikte İnce’nin ikinci tura çıkması durumunda bu isme seçmenin yüzde 5.9’u oy verecek. Akşener için yüzde 7.1, İlhan Kesici için de yüzde 7.3’lük oranda seçmen, “ikinci turda oy veririm” dedi. HDP’li seçmenlerin yüzde 15.5’i eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e oy vereceğini söylerken Şener’in oy oranı ise yüzde 16.9 oldu.
Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…
Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı
Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı
Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı
CNN International son dakika geçti! ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra
Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Okuyucu Yorumları 10 yorum