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24 Haziran seçim sonuçları için yeni anket! KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır oy oranını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

Son seçim anket sonucunu bu kez KONDA Araştırma paylaştı. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır 24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranını yükselttiğini belirterek 'Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali mümkün. 50.5 ile başkanlığı alıp 49.5 ile de parlamentoyu kaybetme ihtimali var' dedi.

24 Haziran seçim sonuçları için yeni anket! KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır oy oranını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili yeni anket sonucu! KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali mümkün. 50.5 ile başkanlığı alıp 49.5 ile de parlamentoyu kaybetme ihtimali var" dedi.

TELE1'de Banu Güven'in sunduğu Türkiye'nin Seçimi programına konuk olan KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağırdır, ikinci tura CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çıkma ihtimalinin Akşener'den daha yüksek olduğunu söyledi. İYİ Parti'nin AK Parti'nin ötesinde daha çok MHP ve CHP'den oy aldığını belirten Ağırdır, "Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali mümkün. 50.5 ile başkanlığı alıp 49.5 ile de parlamentoyu kaybetme ihtimali var. AK Parti seçmeni olup da, sandığa gitmeyecek AKP'liler olabilir" ifadelerini kullandı.

KONDA Genel Müdür Bekir Ağırdır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Siyaset partilerin kimlik politikalarına sıkıştı

-Toplumsal alanda müthiş bir kutuplaşma yaşanıyor. Hayatın her alanına ve 24 saate yayılmış bir kutuplaşmaya var. Türkiye bu kutuplaşmışlığı ve kimliklere sıkışmışlığı taşıyamaz

-İyi Parti, AK Parti'den değil, daha çok MHP ve CHP'den oy alıyor

-Muharrem İnce'nin adaylığı ve performansı çok kilit bir rol oynadı

-CHP örgütünden gelen birisi olması ve performansından dolayı İnce seçmene bir özgüven verdi

-Muharrem İnce birinci aşamayı başarıyla geçti

İKİNCİ TURA KİM ÇIKACAK?

-İkinci tura Akşener değil Muharrem İnce'nin çıkma ihtimali daha yüksek

-Seçmelerin azımsanamayacak bir kısmı umutsuz ve oy verecek aday bulamadıklarını söylüyorlar

-Kendi başına vaatler işe yaramıyor; o vaatin arkasında duran kadro yeterli mi değil mi bu önemli

-Bu seçimde tabloyu değiştirecek şey, Saadet'in İyi Parti'nin CHP'nin ve HDP'nin ortak yaşamı güçlendirmek için, yargıyı yeniden yapılandırmak için bir aradayız demeleridir. Asıl vaat budur. Bu kutuplaşma ve kimliklere sıkışmışlığı bitirmektir.

-Hepimizin şunu kavraması lazım, ülke ciddi meselerlerle karşı karşıya ve hiçbirisi bir lider ile yapılamaz. Hayat bulamaz. Ortak hayatı nasıl inşa edeceğimizi konuşmak ve tartışmak önemlidir.

-Saadet Partisi daha önceki performanslarının da üzerine çıkabilir

-İyi Parti ve Saadet'in göstereceği performansa göre alacağı her oy AK Parti'den olacaktır

-HDP muhtemelen barajı geçecektir eğer bir sıkıntı olmazsa, riskli olabilir

ERDOĞAN'IN OY ORANI

-Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali mümkün. 50.5 ile başkanlığı alıp 49.5 ile de parlamentoyu kaybetme ihtimali var

-AKP seçmeni olup da, sandığa gitmeyecek AK Partililer olabilir


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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Muharrem İNCE Allah senden razı olsun hiç bu kadar eğlenceli seçim gecirmemiştik , Ak çomarlarla :))
24 haziranda cok eylenecük ince diye biri kalmıyacak niye kaybedeksinuzz
Meclisi zaten kaybettiler kesin akp dönemi bitti
49.5 mu 42.5 mu? seçim günü 45i geçerse ben ne olayım
@sait_okumus_1985 seçimden sonra mor renkler size moda olacak zaten
Çok gördük biz o ne olayım diyenleri. Eşek gibi anırırım diyenlerimi, siyaseti bırakırım diyenlerimi say say bitmez
BU DAHA SİZİN GÖRDÜGÜNÜZ BİRDE GÖREMEDİGİNİZ %12 VAR İŞTE SİZİ YIKACAK BU 12 49.5+12=61.5TOPLAM OKU BAKIYM HAYDİ BİRDAHA OKU BAKIYM KALAN NEYMİŞ BU SAYI CUMHUR İTF NIN ALACAGI OY TOPLAMIDIR % 39
Siz şimdiden kedi ve trafo bakmaya başlayın. Bir de balkon konuşmasını sakın kaçırmayın. Randevunuzu almayı unutmayın.
YALAKACI MÜMKÜN DEĞİL AHA ŞURAYA YAZ DERİM 57,5 LA MİLLET İTTİFAKI GELECEK
COK ZAM YAPILDI OY VERİLMEZ ARTIK AYRICA AKP VAATLERİ COK SIRADAN STAD KIRAATHANE BOŞ İŞLER HEP
bana 1 milyon dolar verin akp yüzde 100 diyeyim :D parayla her şeyi söyler bunlar..paranın kölesi olmuşsunuz lan
Bu yanlı anketör firmaları bazı gerçekleri gördüler ama algı yaratmaktanda vazgeçmiyorlar.Bana göre bu anketörler değil millet verecek son kararı.
YORUMLARIMDA TARAF OLMAMAK İÇİN HER ÇABAYI GÖSTERİYORUM BAKINIZ EĞER BÜYÜK AĞANIN ŞEKERSİZ SADE KAHVESİNİ İÇMEMİŞ OLSAYDIM TÜRKİYE İÇİN HEZİMET BİR YAPI OLACAKTI KARŞINIZDA. SAYIN BAHÇELİYİ KIZDIRMASIN EN ALT SİNİR UÇLARI. BEYLER BAHÇELİ EN AĞIR TAŞIN ALTINDA ŞU AN. BAHÇELİYE VERİLEN OY DOLAYLI OLARAK CUMHURBAŞKANININ HANESİNE YAZILACAK.BAKIN BAHÇELİ BEN ÇEKİLDİM BU İŞTEN DERSE SAYIN ERDOĞAN KAYBEDEBİLİR O ZAMAN.NE DEDİK EN BAŞTA BU ERKEN SEÇİMİN GALİBİ SAYIN BAHÇELİ DEDİK. 60 VEKİLLE HEMDE.BEN YOKUM DERSE CUMHURBAŞKANLIĞI KARŞI TARAFA GEÇEBİLİR TÜRKİYEDE.MYNET İŞİNE GELMEYENİ YAYINLAMAZ OLDU.
yanaşma mhp yanaşmasaydı akepe kesinlikle tek başına alamayacağını biliyordu
40 lar bile hayal bu milleti kör mü sanırsınız
göreceğiz verin gazı bakalım 13 gün sonra herşeyler elinizde patlayacak
ulan bütün medyayı yandaşlaştırdınız izleyecek tv kanalı kalmadı mecburmuyuz sizin düşündüğünüz şeyleri izlemeye milleti daha ne kadar bıktıracaksınız
izlediğimiz bir tek CNNTÜRK vardı onuda a haber’e benzettinz
İYİ parti CHP den oy alıyordu, artık alamıyor. MHP den de aldı, şu anda en çok AKP den oy alıyor. Sen algı oluşturma çalışmalarına devam et.
akp surekli oy kaybeden bir parti ustune koyan degil yani erimeye mahkum belki bugun belki yarin sonu anavatan partisi gibi olur
Mynet Haberlerinde Hep Muhaletten ten Yanasın ama Seçimde Onlarla beraber sende kaybedeceksin
eyyy seçime katılmayan %15 lik kardeşlerim! lütfen sandığa gelip oyunuzu kullanın ve birilerine dersini verin!,siz bütün partiler için kilitsiniz! 7-8 milyon kişisiniz ve 3.muhalefet partisi konumundasınız ve çok şeyi değiştirebilirsiniz,mazaret üretmeyin sonuç üretin!
iy şişiriyonuz..şişirin şişirin elinizde patladığını anlayınca şişirin
8 secim kazanip hala eskisinden daha iyi olacak diyenlere,inanip oy veren guzel kardesim. akcomarligi birakma zamani. Buyuk Orta Dogu projesi esbaskani yim diyen Recep Tayyip Erdogana inanma ulkeyi böldürme, israilin kandirmalarina alet olma bu sefer
Kendinize eziyet etmeyin,bıçakları tama iblâğ edin iki iki sandığa gitmeyin.Nasıl olsa Reis ipi göğüsler.Yazın tadını çıkartın.
Yapılanlar ortada anlatmaya gerek yok anlatmakla da bitiremeyiz. Ama aksi bir parti geldiğinde neyine guvenipte oy verecez gecmisinemi geçmişinde birşey yapamayan gelecekte hiç birşey yapamaz kimse geçmişteki CHP vs diğer partiler dahil elle tutulur yaptığı 3 şey sayamaz, ama insanların bir kısmı nankördür. dövizin bir gecede %300 artığını unuttunuz bir kere deyil birkackere benzer, faili mechulleri unuttunuz, terörü unuttunuz, paramız rezil olmuştu uluslar arası 6 tane sıfır atmasaydi döviz 16 yılda %200 artmasını bukadar buyutecek ne var bir gecede %300 artani unuttunuz nankörlük bu iste.
konda araştırma sirketinin verilerine güvenirim lakin 15 günlük zaman zarfındaki adayların vatandaşımızın huzuru mutluluğu adalete güveni ve ekonomik söylemleri taployu değiştir
İYİ PARTİ CHP DEN ALIYOR CHP NASIL YÜKSELİYOR ONUDA BİR ANLAT
@erdem.ismail @vural1946 @ata_ataboylu_1978 @m.mesut ve buradaki tüm kafası kalınlara söylüyorum, siz şuan chp yi körü körüne savunuyorsunuz. öyle ki ananızı bellese yine de sesiniz çıkmayacak kadar körsünüz.. ama bu yazdıklarınız havada kalmıyor haberirniz olsn
Reis en yuzde 55 le geligor...ac tavuk ruyasinda dari gorurmus....Helal olsun Reis onlarin korkusu yeter...
Bu araştırma şirketleri iktidarın borusunu öttürmek algı yaratmak için kurulmuş hiçbiri ofis masrafı dışında hiçbir gideri olmayan ama parayı çuvalla götüren şirketlerdir, MİLLE Milletimizi bu konuda bilgilendirmek gerekli bunların haberlerine önem vermeyin
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