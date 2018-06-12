24 Haziran seçim sonuçları için yeni anket! KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır oy oranını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili yeni anket sonucu! KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali mümkün. 50.5 ile başkanlığı alıp 49.5 ile de parlamentoyu kaybetme ihtimali var" dedi.
TELE1'de Banu Güven'in sunduğu Türkiye'nin Seçimi programına konuk olan KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ağırdır, ikinci tura CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çıkma ihtimalinin Akşener'den daha yüksek olduğunu söyledi. İYİ Parti'nin AK Parti'nin ötesinde daha çok MHP ve CHP'den oy aldığını belirten Ağırdır, "Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali mümkün. 50.5 ile başkanlığı alıp 49.5 ile de parlamentoyu kaybetme ihtimali var. AK Parti seçmeni olup da, sandığa gitmeyecek AKP'liler olabilir" ifadelerini kullandı.
KONDA Genel Müdür Bekir Ağırdır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-Siyaset partilerin kimlik politikalarına sıkıştı
-Toplumsal alanda müthiş bir kutuplaşma yaşanıyor. Hayatın her alanına ve 24 saate yayılmış bir kutuplaşmaya var. Türkiye bu kutuplaşmışlığı ve kimliklere sıkışmışlığı taşıyamaz
-İyi Parti, AK Parti'den değil, daha çok MHP ve CHP'den oy alıyor
-Muharrem İnce'nin adaylığı ve performansı çok kilit bir rol oynadı
-CHP örgütünden gelen birisi olması ve performansından dolayı İnce seçmene bir özgüven verdi
-Muharrem İnce birinci aşamayı başarıyla geçti
İKİNCİ TURA KİM ÇIKACAK?
-İkinci tura Akşener değil Muharrem İnce'nin çıkma ihtimali daha yüksek
-Seçmelerin azımsanamayacak bir kısmı umutsuz ve oy verecek aday bulamadıklarını söylüyorlar
-Kendi başına vaatler işe yaramıyor; o vaatin arkasında duran kadro yeterli mi değil mi bu önemli
-Bu seçimde tabloyu değiştirecek şey, Saadet'in İyi Parti'nin CHP'nin ve HDP'nin ortak yaşamı güçlendirmek için, yargıyı yeniden yapılandırmak için bir aradayız demeleridir. Asıl vaat budur. Bu kutuplaşma ve kimliklere sıkışmışlığı bitirmektir.
-Hepimizin şunu kavraması lazım, ülke ciddi meselerlerle karşı karşıya ve hiçbirisi bir lider ile yapılamaz. Hayat bulamaz. Ortak hayatı nasıl inşa edeceğimizi konuşmak ve tartışmak önemlidir.
-Saadet Partisi daha önceki performanslarının da üzerine çıkabilir
-İyi Parti ve Saadet'in göstereceği performansa göre alacağı her oy AK Parti'den olacaktır
-HDP muhtemelen barajı geçecektir eğer bir sıkıntı olmazsa, riskli olabilir
ERDOĞAN'IN OY ORANI
-Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali mümkün. 50.5 ile başkanlığı alıp 49.5 ile de parlamentoyu kaybetme ihtimali var
-AKP seçmeni olup da, sandığa gitmeyecek AK Partililer olabilir
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