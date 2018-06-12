24 Haziran seçim sonuçları için yeni anket! KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır oy oranını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili yeni anket sonucu! KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali mümkün. 50.5 ile başkanlığı alıp 49.5 ile de parlamentoyu kaybetme ihtimali var" dedi.

TELE1'de Banu Güven'in sunduğu Türkiye'nin Seçimi programına konuk olan KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağırdır, ikinci tura CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çıkma ihtimalinin Akşener'den daha yüksek olduğunu söyledi. İYİ Parti'nin AK Parti'nin ötesinde daha çok MHP ve CHP'den oy aldığını belirten Ağırdır, "Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali mümkün. 50.5 ile başkanlığı alıp 49.5 ile de parlamentoyu kaybetme ihtimali var. AK Parti seçmeni olup da, sandığa gitmeyecek AKP'liler olabilir" ifadelerini kullandı.

KONDA Genel Müdür Bekir Ağırdır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



-Siyaset partilerin kimlik politikalarına sıkıştı

-Toplumsal alanda müthiş bir kutuplaşma yaşanıyor. Hayatın her alanına ve 24 saate yayılmış bir kutuplaşmaya var. Türkiye bu kutuplaşmışlığı ve kimliklere sıkışmışlığı taşıyamaz