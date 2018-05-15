24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde seçime gidiyor. Gündemin ana konusu 24 Haziran seçim sonuçlarında anketlerin ne dediği...
Ancak bu seçimde anketlerin işleyişinin öncekinden farklı olacağını dile getiren Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında, "Bu kez kamuoyu araştırmaları da farklı olacak. Cumhurbaşkanı adayları ile seçim ittifakları ve partilerin oy oranı sorulacak. Peki nasıl olacak? O nedenle iki önemli kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Erdoğan’ın ilk turda seçileceği konusunda görüş birliği içindelerdi. Burada tabii oran çok önemli olacak. Bu seçimde ittifaklar yaşandığı için anketörlerin eline ilk kez seçim pusulası verilmiş. Bazen bizim muhalefet şaşkınlık yapıp, AK Parti şimdiden seçim pusulası bastırmış diye düşünebilir. Aman ha karıştırmayın o gördükleriniz anketörler." ifadelerini kullandı.
"Sonuçları değerlendirilmesi bu kez yeni sisteme göre olacak. Milletvekili sayıları belirlenirken, veriler aynen YSK’nın seçim sonuçlarını değerlendirdiği hesap sistemine göre dağıtılacak." diyen Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle;
Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili sonuçların tespit edilmesi daha kolay olacak. Ancak milletvekili sayılarının belirlenmesinde sonuçlar ittifaklara göre paylaştırılacak. HDP, tek başına seçimlere girdiği için onun oy oranı ayrıca belirlenecek. İttifakın oy oranı bütün olarak alındıktan sonra, milletvekili sayıları ‘cumhur ittifakı’, ‘millet ittifakı’ ve HDP olarak dağıtılacak. ‘Cumhur ittifakı’nın oyları AK Parti ve MHP olarak ‘millet ittifakı’ ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP olarak paylaştırılacak. Kamuoyu araştırma kuruluşları bu kez seçimlere katılım oranının yüksek olacağını, kararsızlarının oranının ise hızla düştüğünü söylüyorlar. Son tespitlere göre kararsızların oranı yüzde 18’e gerilemiş.
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