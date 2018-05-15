24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde seçime gidiyor. Gündemin ana konusu 24 Haziran seçim sonuçlarında anketlerin ne dediği...

Ancak bu seçimde anketlerin işleyişinin öncekinden farklı olacağını dile getiren Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında, "Bu kez kamuoyu araştırmaları da farklı olacak. Cumhurbaşkanı adayları ile seçim ittifakları ve partilerin oy oranı sorulacak. Peki nasıl olacak? O nedenle iki önemli kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Erdoğan’ın ilk turda seçileceği konusunda görüş birliği içindelerdi. Burada tabii oran çok önemli olacak. Bu seçimde ittifaklar yaşandığı için anketörlerin eline ilk kez seçim pusulası verilmiş. Bazen bizim muhalefet şaşkınlık yapıp, AK Parti şimdiden seçim pusulası bastırmış diye düşünebilir. Aman ha karıştırmayın o gördükleriniz anketörler." ifadelerini kullandı.

"Sonuçları değerlendirilmesi bu kez yeni sisteme göre olacak. Milletvekili sayıları belirlenirken, veriler aynen YSK’nın seçim sonuçlarını değerlendirdiği hesap sistemine göre dağıtılacak." diyen Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle;