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24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son araştırma

SEÇİM HABERLERİ  | 15.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son tahminler geldi. Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketine göre bu pazar seçim olsa ve Erdoğan ile İnce ikinci tura kalsa, Erdoğan kıl payı seçimi kazanıyor. Ankete göre; MHP'nin kan kaybetmeye devam ettiği gözlemleniyor. Özellikle Bahçeli’nin bağımsız cumhurbaşkanı adayı olacak kişiler için söylediği cümleler, MHP’nin İYİ Parti’ye karşı oy kaybetmesine sebep olmuş görünüyor.

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son araştırma

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketini açıkladı.

6-9 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3653 kişi ile telefonla ve yüzyüze yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy trendi yükselişte olmasına son günlerde art arda açıklanan ekonomik paketler oy oranları evvelki seçim kampanyaları kadar etki değil.

CHP'de Muharrem İnce isminin açıklanması ile durum “durağan”dan “pozitif”e doğru evrilmiş durumda. Muharrem İnce ismi sadece cumhurbaşkanlığı seçimi için değil, milletvekili genel seçimi için de partsine bir rüzgar katmış görünüyor. Özellikle küskün seçmenlerini geri kazanmaya başlamış durumda. İYİ Parti'nin oy oranının azar azar da olsa sürekli artırma trendi devam ediyor.

HDP'de kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor. Selahattin Demirtaş’ın yeniden gündemde yer alması, HDP’nin de “kararsızlar pastası”ndan payını almasını sağlamış gibi duruyor.

Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100.000 imzayı beklenenden daha kısa sürede toplayabilmiş olması, seçmenlerinde bir özgüven yaratmış durumda.

BU PAZAR SEÇİM OLSA SONUÇLAR NE OLUR?

Ankete göre bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle görülüyor:

Cumhur İttifakı: %37.8
Millet İttifakı: %37.6
HDP: %9.7
Diğer: %0.4
Kararsızlar: %7.2
Oy vermem: %7.3

1

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise tablo şöyle oluyor:

Cumhur ittifakı: %43.9
Millet İttifakı: %43.5
HDP: %12.2
Diğer: %0.4

2

Seçmenlere cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kimi destekleyeceksiniz sorusu da yöneltildi. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %36.1

Muharrem İnce: %20.7

Meral Akşener: %15.1

Selahattin Demirtaş: %9.8

Temel Karamollaoğlu: %3.6

Doğu Perinçek: %0.2

Kararsızlar: %8.1

Oy vermem: %6.4

3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle oluyor:

Recep Tayyip Erdoğan: %42.1

Muharrem İnce: %24.1

Meral Akşener: %17.1

Selahattin Demirtaş: %12.6

Temel Karamollaoğlu: %3.9

Doğu Perinçek: %0.2

Seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce kalırsa tercihiniz ne olur?" diye de soruldu. Yanıtlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %41.8
Muharrem İnce: %41.3
Kararsızlar: %10.2
Oy yok: %6.7

Ankete göre ikinci tura Erdoğan ile Meral Akşener kalır ise sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %41.9
Meral Akşener: %40.6
Kararsızlar: %7.1
Oy yok: 10.4


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
gine sonucta akp birinci tabiki
Siz böyle diyorsanız Akp %45'den aşağı almaz.Hatta ilk turda işi bitirir.
"BİZ BU KAFAYLA İKTİDAR OLAMAYIZ"Muharrem İnce
oyumuz millet partisine akşener veya inceye inşlh
ha ha haaa hiç guleceğim yoktu.bir yalaka yandaş daha .ruya gormeye devamedin
bırakın bu algı işlerını benım oyuma kımse yön veremez
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