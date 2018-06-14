24 Haziran seçimlerine 10 gün kala Gezici'nin son anket sonuçları

8 Mayıs 2018 | Optimar Araştırma: Kararsızlar dağıtılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51. Bu oran 2013 yılından beri yapmış olduğumuz araştırmalardaki Erdoğan'ın yüzde 51-53 arasındaki şahsi oyunu teyit ediyor. Diğer taraftan araştırmaya katılanların da yüzde 9,7'sinin de henüz karar vermediğini görüyoruz.

T24'ten Miray Tamer'in derlemesine göre; YSK açıklaması sonrası peş peşe anket sonucu yayınlayan şirketler, cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak şu öngörülerde bulundu:

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanı adaylarını resmen açıklaması sonrası araştırma şirketleri, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak yaptıkları anketleri, kamuoyu ile paylaştı.

9 Mayıs 2018 | Gezici: Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46. Akşener yüzde 25-27, İnce yüzde 17-18 bandında.

10 Mayıs 2018 | Metropoll: AKP'nin oy oranı yüzde 48, CHP'nin yüzde 21, MHP'nin yüzde 6, HDP'nin yüzde 10. İyi Parti'nin oy oranı yüzde 12'ye çıktı. En dikkat çekici sonuç ise yüzde 1.5 gibi bir kesimin 'seçimi boykot etme' kararında olması oldu.

11 Mayıs 2018 | MAK Danışmanlık: İyi Parti yüzde 10'lar düzeyinde. Saadet Partisi'nin yüzde 2 oy alması şaşırtıcı olmaz. MHP, bize göre yüzde 7-8'lerde. Birinci tur HDP'ye bağlı, seçim ikinci tura kalır.



14 Mayıs 2018 | Konsensus: İlk turda Erdoğan yüzde 47.6, Meral Akşener yüzde 21.9, Muharrem İnce yüzde 20.5, Selahattin Demirtaş yüzde 7.8, Temel Karamollaoğlu yüzde 2.1 oranında oy alıyor.

16 Mayıs 2018 | KONDA: Muhalefetin adaylarından birisi yüzde 30'u aşarak ikinci tura kalırsa, ya da Tayyip Erdoğan ikinci tura yüzde 45'in altında bir oyla kalırsa, o zaman vatandaş iktidar değişikliğine karar vermiş demektir.

19 Mayıs 2018 | SONAR: İnce ve Akşener'in toplam oyu Erdoğan'ınkini geçiyor. Demirtaş yüzde 11.01, Karamollaoğlu 2.10, Perinçek yüzde 1.98 oy alıyor.