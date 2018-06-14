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24 Haziran seçimlerine 10 gün kala Gezici'nin son anket sonuçları

SEÇİM HABERLERİ  | 14.06.2018 11:59 | Son Güncelleme

Gezici Araştırma Şirketi'nin 24 Haziran seçim sonuçları hakkında son anket sonuçları bugün yayınlandı. Son anketin verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarında düşüş, İnce'nin oylarında ise artış gözleniyor. Ayrıca, bugüne kadar yapılan 24 anketin sonuçları da haberimizde...

24 Haziran seçimlerine 10 gün kala Gezici'nin son anket sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanı adaylarını resmen açıklaması sonrası araştırma şirketleri, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak yaptıkları anketleri, kamuoyu ile paylaştı.

T24'ten Miray Tamer'in derlemesine göre; YSK açıklaması sonrası peş peşe anket sonucu yayınlayan şirketler, cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak şu öngörülerde bulundu:

5 Mayıs 2018 | Saadet Partisi'nin anketi: AKP - MHP ittifakı yüzde 42-44 bandında. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak.

7 Mayıs 2018 | Mediar: CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti Meclis'te çoğunluğu sağlayacak. Saadet Partisi, AKP'den yüzde 1-1.5 oy alacak.

8 Mayıs 2018 | Optimar Araştırma: Kararsızlar dağıtılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51. Bu oran 2013 yılından beri yapmış olduğumuz araştırmalardaki Erdoğan'ın yüzde 51-53 arasındaki şahsi oyunu teyit ediyor. Diğer taraftan araştırmaya katılanların da yüzde 9,7'sinin de henüz karar vermediğini görüyoruz.

9 Mayıs 2018 | Gezici: Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46. Akşener yüzde 25-27, İnce yüzde 17-18 bandında.

10 Mayıs 2018 | Metropoll: AKP'nin oy oranı yüzde 48, CHP'nin yüzde 21, MHP'nin yüzde 6, HDP'nin yüzde 10. İyi Parti'nin oy oranı yüzde 12'ye çıktı. En dikkat çekici sonuç ise yüzde 1.5 gibi bir kesimin 'seçimi boykot etme' kararında olması oldu.

11 Mayıs 2018 | MAK Danışmanlık: İyi Parti yüzde 10'lar düzeyinde. Saadet Partisi'nin yüzde 2 oy alması şaşırtıcı olmaz. MHP, bize göre yüzde 7-8'lerde. Birinci tur HDP'ye bağlı, seçim ikinci tura kalır.

14 Mayıs 2018 | Konsensus: İlk turda Erdoğan yüzde 47.6, Meral Akşener yüzde 21.9, Muharrem İnce yüzde 20.5, Selahattin Demirtaş yüzde 7.8, Temel Karamollaoğlu yüzde 2.1 oranında oy alıyor.

16 Mayıs 2018 | KONDA: Muhalefetin adaylarından birisi yüzde 30'u aşarak ikinci tura kalırsa, ya da Tayyip Erdoğan ikinci tura yüzde 45'in altında bir oyla kalırsa, o zaman vatandaş iktidar değişikliğine karar vermiş demektir.

19 Mayıs 2018 | SONAR: İnce ve Akşener'in toplam oyu Erdoğan'ınkini geçiyor. Demirtaş yüzde 11.01, Karamollaoğlu 2.10, Perinçek yüzde 1.98 oy alıyor.

23 Mayıs 2018 | MAK Danışmanlık: Erdoğan yüzde 51.4, İnce yüzde 23.9, Akşener yüzde 12.3, Demirtaş yüzde 9.6, Karamollaoğlu yüzde 2.2, Perinçek ise yüzde 0.6 oranında oy alıyor.

25 Mayıs 2018 | Mediar: Erdoğan yüzde 43.50 oranında oy alıyor. İkinci turda rakibi İnce olacak.

28 Mayıs 2018 | İstanbul Ekonomi Araştırma: Erdoğan'ın oy oranı bir ayda yüzde 7 düştü. Seçim ikinci tura kalacak.

29 Mayıs 2018 | Gezici: Geçen seçimde 40-45 kapıdan 18 anket almaya alışmış anketörlerimiz, 70-80 kapı çalmak zorunda kalmışlardı. Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı. Şu anda 120 kapıdan ancak 18 anket doldurtabiliyoruz. Vatandaş konuşmuyor, fikrini söylemekten kaçınıyor veya çekiniyor. Kapılar anketörlerin yüzüne kapanıyor.

30 Mayıs 2018 | Metropoll: Erdoğan, MHP'li seçmenin sadece yüzde 30'undan onay alabildi.

1 Haziran 2018 | ORC: Katılımcıların yüzde 53.4'ü cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Erdoğan olduğunu söyledi. Ankete göre CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 11.5 oranında oy alıyor.

5 Haziran 2018 | SONAR: Muharrem İnce oylarını yüzde 10 artırdı, 31.40'a ulaştı. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48.30, Akşener'in 9.50, Demirtaş'ın ise yüzde 8.20.

6 Haziran 2018 | Metropoll: Tayyip Erdoğan yüzde 45.9, Muharrem İnce yüzde 20.1, Selahattin Demirtaş yüzde 11.4, Meral Akşener 11.2, Temel Karamollaoğlu ise yüzde 1.7 oranında oy alacak.

8 Haziran 2018 | Gezici: Katılımcıların yüzde 48.7’si Tayyip Erdoğan, yüzde 25.8’i Muharrem İnce , yüzde 14.4’ü Meral Akşener , yüzde 10.1’i Selahattin Demirtaş , yüzde 0.6’sı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0.4’ü Doğu Perinçek’i seçti.

8 Haziran 2018 | Remres: Katılımcıların yüzde 35.9’u Tayyip Erdoğan’a, yüzde 22.3’ü Muharrem İnce’ye, yüzde 14.5’i Meral Akşener’e, yüzde 9.8’i Selahattin Demirtaş’e, yüzde 3.2’si Temel Karamollaoğlu’na, yüzde 0.2’si Doğu Perinçek’e oy vereceğini açıkladı. Kararsızlar yüzde 7.8 olurken, oy vermeyeceklerin oranı ise yüzde 6.3 oldu.

11 Haziran 2018 | SAMER: Güneydoğu'da AKP düşüyor, İnce yükseliyor. Erdoğan, Diyarbakır'da “Kürt sorununu çözeceğim” deseydi de çok etkisi olmayacaktı.

12 Haziran 2018 | Bloomberg: Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50.8 oy oranına ulaşması mümkün. CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 30.1 olarak görünürken, kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda olan HDP adayı Selahattin Demirtaş yüzde 10.5 oranında. İyi Parti adayı Meral Akşener yüzde 8’de kalırken, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.4 oranında görünüyor.

12 Haziran 2018 | Mediar: Erdoğan yüzde 47.96, Muharrem İnce 28.88, Selahattin Demirtaş 10.18, Meral Akşener 9.15, Temel Karamollaoğlu yüzde 2.06 ve Doğu Perinçek yüzde 0.76 oranında oy alır.

13 Haziran 2018 | A&G Araştırma Şirketi: Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda biter, "Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım" diyenlerin oranı yüzde 88.3.

14 Haziran 2018 | Gezici: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. Ankete göre kararsızların dağılımı yapıldığında İnce’nin oy oranı yüzde 25.8’den yüzde 27.8’e yükselirken, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’in oyu 0.3 puan düşüşle yüzde 14.1’e indi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu ise yüzde 1,6 azalarak yüzde 47,1’e indi

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
CUMHUR BAŞKANININDEGİL AKP NİN OYLARI BİTTİ İŞLLH TAMAM OLACAK HDP YE DESTEK VERELİMKİ BARAJ SORUNU YAŞAMASIN
TAMAM DİYEN HERKESE HDP YE DESTEKVERELİM BARAJA TAKILMASIN
gezici böyle diyorsa cumhur ittifakı 40 ın altına inmiş demektir.
İNCENİN OYU %35 MERAL AKŞENERİN OYU %18 AKP OYU %34 HDP %10 DİĞERLERİ SAADET VE DİĞER PARTİLER
Bloomberg araştırma şirketi demek erdoğanın ilk turda oyu % 50.8 he..akşener % 8 öyle mi:DDD beni güldürdünüz ama Allahta sizi güldürmesin aksine sandık sonucunda rezil rüsva etsin yalakalıkta son sınırı aşmış herifler :DDD
hep bay muharrem bay kemal derdi, şimdi sana halk bay bay erdoğan diyecek.
gencler demokratik secim.icin hdpnin bu yarista olmasi lazim .Cumhurbaskanligi CHP milletvekilligi icin oylar HDP ye en dogrusu olacaktir
Vallahi benim bu anketlerden anladığım şu... hiç bir halt bilmiyorlar... SÜRPRİZLER OLABİLİR
Bu anketçileri anlamış değilim arkadaş hala halka narkoz vermeğe kalkıyorlar muharremin - meralin - selahattinin - temelin oylarını 1 puan arttırıp tayyibin oyunu çaktırmadan yüksek gösteriyorlar süprizi muharrem yaparsa şaşırmayın yok süpriz olmazsa final muharrem ile meral arsında olur, 16 yılda 1 fabrika açmayan ülkenin ekonomini batıran asrın projesi diye kahve açacak ve yeşilköye park yapmayı düşünen park ve bahçeler müdürü kadrosuna talip tayyibin oyu % 19 lara kafar geriliyecek diye düşünüyorum
ikinci tura kalırsa Ince bir 15 gün daha kazanacak. AKP'den %2 oranında oy çalacaktır.
Bu anketlere çalınacak oylar dahil mi değil mi?
Sanal anket sonuçları yayınlayarak seçimden sonraki hayatını çöpe ayan anket şirketlerinin tek dayanağı attıklarını tutmasını dilemek. İşler kötü gidip yalanları ortaya çıkarsa el altindan aldıkları milyonlarca dolarla idare edecekler...
eğer seçim 2.tura kalırsa ve ilk turda elinizdeki evragi sakin atmayin çünkü alt kısımda küçük bir yazı var ve açıklamada 2.tura kalacak adaylar için oy kullanmaya giderseniz o kağıt yine gerekli yani oy kullandık iş bitti sanmayin i yine lazim olacak ..
benim oyumu nerden biliyorsunuz boyle anket yapıyorsunuz hiç alakası yok
EN BÜYÜK ADALETİ,24 HAZİRANDA YÜCE TÜRK MİLLETİ SAĞLAYACAKTIR! T A M A M.
askerine kurşun sıkmak için HDP ye oy ver!!!
hdp ye destek tamam diyenler baraja takilirsa akp cikar gene hdp ye destek kardeslerim !
10 yillik bir ak partili bir kürt olarak bu secimde Hdp ye destek vereceğim. çünkü ak parti ulkuculeri kürt lere tercih etti.
MİLLETİN GERÇEK KARARININ ANKETLERDE DEĞİL 24 HAZİRANDA SANDIKTA GÖRECEKSİNİZ. REİSLE DEVAM İNŞALLAH.
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