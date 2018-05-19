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24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

SEÇİM HABERLERİ  | 19.05.2018 05:24 | Son Güncelleme

SONAR Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde 3 bin kişi ile yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketinden bakın ne sonuç çıktı!

İşte SONAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan anketin detayları....

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

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SONAR Araştırma, seçime 37 gün kala Türkiye’nin nabzını tuttu.
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26 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı son seçim anketine göre Tayyip Erdoğan, yüzde 42’lik oy oranı ile ilk turun birincisi. İnce ve Akşener’in toplam oyu, Erdoğan’ın ilk turdaki oyunu geçiyor.
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SONAR Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde 3 bin kişi ile yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketinden ‘'Seçim 2. tura kalacak'' sonucu çıktı.
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İlk turda Erdoğan yüzde 42 oy alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 21.91 oy ile 2. sırayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yüzde 21 oy ile 3. sırayı paylaştı. HDP'nin adayı eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş yüzde 11.01, SP lideri Temel Karamollaoğlu'na yüzde 2.10, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e de yüzde 1.98 oy çıktı.
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Buna göre ilk turu 24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınması, 2. turun yapılacağı 8 Temmuz'a kalacak. Araştırmanın hata payının 0.99–1.81 aralığında olduğu vurgulandı ve kararsız seçmenler de orantısal biçimde dağıtıldı.
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26 İLDE 3 BİN DENEK

26 İLDE 3 BİN DENEK
SONAR, 7-17 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 3 bin kişi ile cumhurbaşkanlığı seçimi araştırması yaptı.
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İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay illerinde vatandaşlara, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verecekleri sorusu yöneltildi.
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SONAR anketörleri, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılsa, sayacağım isimlerden hangisine oy verirsiniz?” sorusunu yönelttiler ve 6 adayın ismini sıraladılar.
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SONAR, araştırma sonucunu, ‘'Erdoğan'ın yüzde 40'ın üzerinde bir oy oranı ile ilk turun birincisi olacağı kesin iken, onunla finale kimin kalacağı şu an için belirsizdir.
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İkincilik, İnce ile Akşener arasındadır. Akşener'in finale kalması halinde kendine has avantajları olacağı gibi, İnce'nin de avantajları mevcuttur‘' diye yorumladı.
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Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce alınan sonuçlar da değerlendirildi. ‘'Ham oranlar” kategorisinde yapılan değerlendirme sonucu, Erdoğan'a 40.07, İnce'ye 20.90, Akşener'e 20.03, Demirtaş'a 10.50, Karamollaoğlu'na 2.0, Perinçek'e 1.90 oy çıktı. Yapılan ankette yüzde 4.60 oranında da kararsız seçmen bulunduğu da vurgulandı.
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2014'te sonucu bilmişti
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SONAR, Temmuz 2014'de yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de araştırma yapmış ve Erdoğan'ın yüzde 53.3 ile seçimi ilk turda kazanabileceğini açıklamıştı.
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Seçim de yüzde 52 oy oranı ile Erdoğan lehine çıkmıştı.
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