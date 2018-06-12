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Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 18:15 | Son Güncelleme

Mediar Araştırma, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlere yönelik son anket sonuçlarını yayımladı. Yapılan araştırmada hangi parti ne kadar oy alıyor? Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark ne durumda? İşte tüm detaylar...

24 Haziran seçimlerine ilişkin en son anket Mediar Araştırma’dan geldi. Yapılan araştırmada hangi parti ne kadar oy alıyor? Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark ne durumda? AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip'in, Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in, Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun ve HDP'nin oy oranları neler? İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anketteki tüm detaylar. Mediar Araştırma'nın anketine göre, Erdoğan oyunu arttırdı ama seçimler ikinci tura kalıyor. Meclis'de ise durumlar oldukça karışık görülüyor.

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

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Bütün hesapları değiştirecek anket ortaya çıktı
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Mediar Araştırma Şirketi son anketini yayınladı.
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Mediar Araştırma Şirketi'nin son anket sonucuna göre, Cumhur İttifakı, TBMM'de çoğunluğu sağlayamıyor.
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Mediar Araştırma, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlere yönelik son anket sonuçlarını yayımladı.
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Anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin başını çektiği Cumhur İttifakı, Meclis'te çoğunluğu sağlayamıyor.
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Şirketin aktardığına göre, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 47,68, Millet İttifakı yüzde 39,42, HDP'yse yüzde 12,14 oranında oy alıyor.
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse Erdoğan'ın yüzde 47,96 oranında oy alacağı tahmin edilirken,
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CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oy oranıysa yüzde 29,88 seviyesinde.
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Mediar'ın anket sonucuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:
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"Mecliste yer alacak parti ve ittifaklar;
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Cumhur İttifakı (%47.68)
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Millet İttifakı (%39.42)
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HDP (%12.14)
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şeklinde sıralanmaktadır."
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"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın %47.96 oyla önde olduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,
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Muharrem İnce partisinin oy oranını aşarak %29.88 ile ikinci sırada görünmektedir."
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"Bugünkü veriler ışığında Cumhur İttifakı’nın parlamento çoğunluğunu kaybetmesi
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ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması beklenmelidir."
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CUMHUR İTTİFAKI VE ERDOĞAN'IN OYLARINDA ARTIŞ VAR

CUMHUR İTTİFAKI VE ERDOĞAN'IN OYLARINDA ARTIŞ VAR
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Mediar'ın Nisan ayının son günün de yani yaklaşık 1.5 ay önce açıkladığı ankete kıyasla Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarını artırdığı görüldü.
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26 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasında “24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu sorulmuş, Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 42,5 çıkmıştı.
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MİLLET İTTİFAKINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

MİLLET İTTİFAKINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
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CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, Nisan ayında "Millet İttifakı"nı resmen açıklamadığı için bir önceki ankette bu partilrin oyları bireysel olarak hesaplanmıştı. Üç partinin oy oranının toplamı ise yüzde 43,1 çıkmıştı.
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Yeni ankette Millet İttifakı'nın oy oranının yaklaşık 4 puanlık düşüşle 39,42'ye gerilediği görüldü.
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ERDOĞAN OYUNU ARTIRDI, İNCE İSTENMEDİĞİ HALDE ADAY OLDU

ERDOĞAN OYUNU ARTIRDI, İNCE İSTENMEDİĞİ HALDE ADAY OLDU
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30 Nisan'daki ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 42,11 şeklinde çıkmıştı.
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Erdoğan yeni ankette oylarını yüzde 47,96'ya çıkardı.
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CHP ise cumhurbaşkanı adayını resmen açıklamamış, "CHP'nin adayı kim olsun?" sorusuna seçmenler sırasıyla Kılıçdaroğlu, Büyükerşen ve İnce'nin adını vermişti.
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En az oy alan adaylardan biri olan İnce, yeni ankette 29,88 oy oranında görünüyor. 30 Nisan'daki ankette ise "CHP adayının" yüzde 20,11 alacağı öngörülüyordu.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
akp nin ve mhp nin toplam oyu şu anda 43 ü geçmez umhur ititfakı zaten seçim gününe kadar bozulacak akp maksimun alacağı oy 38 araştırma şirketleri algı yapıyor ama millet yemiyor en çok oy aldıkları kırsal kesimi kaybediyorlar
Anket firmalar, kim kime çalılıyor bilmiyoruzki..bu seçimin sonucu anketlere yansımaz, ancak sandığa yansır... bu seçim olağan bir seçim.
doğru bir anket
bol keseden atmissin reis baskan birinci turda Allahin izniyle balkon konusmasi yapacak...
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