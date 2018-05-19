24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Mahir Ünal'dan flaş açıklama! 54-56 bandındayız

Ünal, Kanal 7'de canlı yayınlanan bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna pazartesi günü verileceğini hatırlatan Ünal, aday adaylığı başvurusunda bulunan 7 bin 340 kişinin mülakatının alt komisyonlarda gerçekleştirildiğini, bu kişilerden 2 bin 100'ünün üst kurula çıktığını, çalışmaların devam ettiğini anlattı. "24 Haziran'la ilgili elinizin çok rahat olduğunu söyleyebilir misiniz? Yoksa belirsiz bir tablo mu var?" sorusu üzerine Ünal, AK Parti'nin 16 yıldan beri dinamik yapısıyla hem dünyayı hem Türkiye'yi hem de bölgeyi okuyabildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle de Türkiye'nin küresel bir aktör durumuna geldiğini söyledi. "Türkiye'yi kim yönetebilir?" sorusunun cevabının çok açık olduğuna dikkati çeken Ünal, dünyayı, bölgeyi ve ülkeyi çok iyi tanıyan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kadrolarının yönetebileceğini dile getirdi. TÜRKIYE'NİN GÜNEY SINIRININ TERÖRDEN TEMİZLENMESİ



NATO'nun en büyük müttefiki olan ABD'nin, Türkiye'nin güney sınırında "30 bin kişilik bir sınır güvenlik birimi oluşturacağım." ifadesini kullandığını anımsatan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimden oluşturacaksın? 'PKK'dan oluşturacağım.' NATO'nun sınırını koruyan Türkiye'ye, Türkiye için en büyük tehdit olan PKK terör örgütü mensuplarıyla sınır güvenlik birimi oluşturmayı konuştu. Bunu biz nasıl bertaraf ettik? Kararlı durarak bertaraf ettik. Sanki Türkiye 15 Temmuz'u yaşamamış... 15 Temmuz'un hemen akabinde Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru 15 Temmuz'un bir devamı değil miydi? 15 Temmuz'la başarılamayan şey, Türkiye'yi bir terör koridoru üzerinden kıskaca almak değil miydi amaç? Türkiye bunu ne yaptı? Fırat Kalkanı ile bir hançer gibi kesti, Zeytin Dalı ile de kafasını ezdi." "KÜDÜS'Ü KORUYAMAZSAK..."



Ünal, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde açıklanan kararlara da değindi. Zirvede alınan kararların önemini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti: "Teşkilatın ilk defa kararlı ve gür bir sesle bunları söylüyor olması çok kıymetli. Bugün Cumhurbaşkanımız bir hususa değindi, eğer biz ilk kıblemizi koruyamazsak, son kıblemizi de koruyamayız. Mesele burada Kudüs değil. İslam dünyasının malum küresel çete tarafından bir tehdit olarak görülmesi, İslam dünyasından çıkan her gür sesin bir şekilde tasfiye edilmesi. Eğer biz Kudüs'ü koruyamazsak, Mekke ve Medine'yi koruyamayız. İlk defa İslam dünyasından ortak bir şekilde yaptırım uygulamak, ortak kararlar... Bunları ilk defa duyuyoruz. Bu bir duruştur, tavırdır, başlangıçtır. Burada kıymetli olan ve üzerinde konuşmamız gereken temel şey, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İİT'nin ve İslam dünyasının Kudüs konusundaki bu duruşu son derece kıymetli bir başlangıçtır."

"İNCE'NİN ŞİÇİM VAADİ: DOLDUR, BOŞALT"



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim vaatlerinde "yargı" alanına getirilen eleştirilere değinen Ünal, CHP'nin 15 Temmuz'dan sonra hakim ve savcıları itibarsızlaştıran bir dil kullandığına işaret etti. Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) yargıdan AK Parti hükümetinin temizlediğini vurgulayan Ünal, "Devlet ve siyaset FETÖ'yle mücadele ederken CHP, FETÖ'ye sahip çıkıyordu. Bugün artık FETÖ'den hainlerden temizlenmiş, namuslu, ülkesini seven insanların olduğu yargı sistemine böyle bir güftanda bulunmak bu insanların, onuruna, haysiyetine hakarettir." değerlendirmesini yaptı. Mahir Ünal, İnce'nin seçim kampanyasını, kendisinin üniversiteden mezun olduktan sonra memleketi Elbistan'a gittiğinde o dönemdeki belediye başkan adayının seçim kampanyasına benzettiğini ifade etti. Söz konusu adayın, çevresindekilere seçim kampanyasını anlatırken "Arkadaşlar stratejimiz belli; doldur, boşalt, atış serbest." dediğini aktaran Ünal, bunu hiç unutmadığını belirtti.