HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin Ankara Eryaman'da düzenlediği mitingde 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin elindeki son anket sonuçlarını açıkladı. İnce yaptığı konuşmada, Erdoğan'la puan farkının at başına döndüğünü söyledi.

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’la arasındaki puan farkının seçim çalışmalarına başladığında çok olduğunu aktaran İnce, yarışın at başına döndüğünü söyledi.

'BEN KOŞUNCA ÇILDIRMAYA BAŞLADILAR'

İlk turda seçimi kazanacağını belirten İnce, “Bu sabah doktor bir arkadaşım ‘Vitamin alıyor musun?’ dedi. Alkış vitamini alıyorum dedim. 30 yıldır siyasetle uğraşıyorum böyle bir değişim ruhu görmedim dedim. İkinci vitaminim de bu. Ben konuşunca çıldırmaya başladılar. Kavga istiyorlar kavga etmeyeceğim kavga. İnsanları sağcı solcu diye ayırmıyorum. 81 milyonu seviyorum, hepinizi seviyorum” dedi.

"BİRİNCİ TURDA ALACAĞIZ"

Sincandaki mitingde ise daha kesin konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekonomiyle ilgili konuşmak üzere bir televizyon kanalına davet etti. İnce, "Ben yalnız geleceğim, sen danışmanlarınla gel istersen. Prompter al, prompterdan bilgiler aksın, sen de ezbere konuşuyormuş gibi yap. Gelebilir mi? Bence gelir. Ben bekleyeceğim. Başladığımızda 4 Mayıs'ta aramızda puan farkı baya vardı. Şu anda puan farkı at başı yarışa doğru gidiyor. Başlarken Allah şahittir şöyle başladım; 'İkinci tura kalalım, ikinci turda hesaplaşırız.' Bugün iş değişti, bugün birinci turda alacağız artık. Bu bir dip dalgası. Bu bir değişimin ruhu. Bu, bir milletin ayağa kalkışı, bu bir yenileşme hareketi." dedi.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Evet doğru, bütün CHP'li belediyeler camileri yıkıyorlar, deterjanla temizliyorlarCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Evet doğru, bütün CHP'li belediyeler camileri yıkıyorlar, deterjanla temizliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince muharrem ince oyu Seçim anketi ince son oyu chp oy oranı seçim 2018 24 haziran oy oranları

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah seni korusun muharrem ince, bu mubarek ramazan orucumuzun hürmetine allah seni muvaffak etsin inşallah, dualarımız seninle
ince sen de kafa yok kılıctaroglu seni yem etti uyanık
mantıklı adam oyum sana dır ince, akp liyim de noldu?
oglum bak git ???? aziz yildirimda kesin konusuyordu aldi basini. sende oyle olacaksin muaaaaremm
dönemin ortadogu şefi tayyip milli gömlegi çıkarttım dedi t.c yi kaldırdı habur oslo çözüm referandumla fetöcüleri hakim savcı general yaptı türkiye terör örgütleriyle mücadele yerine natonun çizgisinde masaya oturdu yugoslavya ırak suriyeyi bölen etnik pazarlıklarla hendek süreci başladı medyayı orduyu konturol altına aldıktan sonra yakasını fetöcülerden zor kurtardı bugün aynı proje chp de oynanıyor seçim bildirisini okuyon etnik çözüm süreci başlatacagız eyalet sistemini kuracagız yazıyor muharrem altı oku çıkarttım dedi karsta kürtçeyi ana dil yapacam dedi suriyelileride ver bişeyler
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den çok sert açıklama: O sarayın yalakası kaşar gazeteciler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den çok sert açıklama: O sarayın yalakası kaşar gazeteciler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Evet doğru, bütün CHP'li belediyeler camileri yıkıyorlar, deterjanla temizliyorlar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Evet doğru, bütün CHP'li belediyeler camileri yıkıyorlar, deterjanla temizliyorlar

Selahattin Demirtaş miting yapacak! HDP duyurdu

Selahattin Demirtaş miting yapacak! HDP duyurdu

HDP kapatılacak mı? BBP lideri Mustafa Destici'den flaş açıklama

HDP kapatılacak mı? BBP lideri Mustafa Destici'den flaş açıklama

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.