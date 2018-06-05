24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’la arasındaki puan farkının seçim çalışmalarına başladığında çok olduğunu aktaran İnce, yarışın at başına döndüğünü söyledi.

'BEN KOŞUNCA ÇILDIRMAYA BAŞLADILAR'

İlk turda seçimi kazanacağını belirten İnce, “Bu sabah doktor bir arkadaşım ‘Vitamin alıyor musun?’ dedi. Alkış vitamini alıyorum dedim. 30 yıldır siyasetle uğraşıyorum böyle bir değişim ruhu görmedim dedim. İkinci vitaminim de bu. Ben konuşunca çıldırmaya başladılar. Kavga istiyorlar kavga etmeyeceğim kavga. İnsanları sağcı solcu diye ayırmıyorum. 81 milyonu seviyorum, hepinizi seviyorum” dedi.

"BİRİNCİ TURDA ALACAĞIZ"

Sincandaki mitingde ise daha kesin konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekonomiyle ilgili konuşmak üzere bir televizyon kanalına davet etti. İnce, "Ben yalnız geleceğim, sen danışmanlarınla gel istersen. Prompter al, prompterdan bilgiler aksın, sen de ezbere konuşuyormuş gibi yap. Gelebilir mi? Bence gelir. Ben bekleyeceğim. Başladığımızda 4 Mayıs'ta aramızda puan farkı baya vardı. Şu anda puan farkı at başı yarışa doğru gidiyor. Başlarken Allah şahittir şöyle başladım; 'İkinci tura kalalım, ikinci turda hesaplaşırız.' Bugün iş değişti, bugün birinci turda alacağız artık. Bu bir dip dalgası. Bu bir değişimin ruhu. Bu, bir milletin ayağa kalkışı, bu bir yenileşme hareketi." dedi.

