24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Yazdıklarının, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde geçerli olacağını belirten Ataklı, seçimin ikinci tura kalması halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı oyun da, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partili adayların alacağı oyunda yüzde 50'nin altında kalacağını söyledi. İkinci tura kalan adayların oy oranlarının, Millet İttifakı'na girmeyen HDP'li seçmenin oyuyla belli olacağını aktaran Ataklı, "Bugün itibarıyla yapılan kamuoyu araştırmalarına göre AKP'in MHP ile yaptığı ittifakın yüzde 40-44 arasında çıkacağı görülüyor. Demek ki Erdoğan yüzde 44 alırsa muhalefet bloğu da birinci turu toplam yüzde 45'le tamamlamış olacak. İkinci tura gelindiğinde Tayyip Erdoğan muhtemelen en az yüzde 44'ü yine alacaktır doğal olarak. CHP- İYİ Parti ve Saadet artık diğer küçük sağ partiler, verdikleri sözü tutar ve ikinci tura kalan adayı firesiz desteklerse o da yüzde 45 edecektir" diye yazdı.

"İKİNCİ TURDA BELİRLEYİCİ PARTİ HDP OLACAK"



Cumhurbaşkanlığı seçimini, HDP'nin yüzde 11 oyunun çoğunluğunu alan adayın kazanacağını belirten Ataklı, Demek ki “eğri oturup doğru konuşacak” olursak hiçbir partinin “HDP şöyledir, HDP böyledir” demeye veya “Onlarla asla bir arada olamayız, eğer onlar da oy verecekse ben vermem” gibi laflar söyleme lüksü yoktur olamaz. Gerçi zaten bu bahanelerin demokrasiyle, hukukla hiçbir ilgisi yok ama son zamanlardaki “hakim görüş” bu yönde olduğu için pek çok kimse ikinci turu hiç düşünmeden yüksekten atıp tutuyor. Önce iktidar partisi tarafından, daha sonra da diğer sağ partiler tarafından adeta “vebalı” ilan edilen, CHP'nin de “kamuoyu baskısı” korkusuyla açıktan tavır alamadığı HDP şimdi herkesin “tek umudu” haline geldi. Beğenenler, beğenmeyenler, isteyenler istemeyenler, kimsenin başka çaresi yok. Bu nedenle özellikle muhalefet partileri “Asla, masla” gibi lafları en azından ilk tur boyunca “asla” söylememelidir. Elbette ilk turda kimsenin HDP ile ittifak yapmaya da destek olmaya da ihtiyacı yok. HDP'nin de buna ihtiyacı yok zaten. Ama ikinci turda belirleyici parti HDP olacak. Erdoğan bunun çok farkında. Seçimi ilk turda alma ihtimali azaldığı için dikkat ediyorsanız artık HDP'ye laf söylemiyor, CHP'yi HDP ile işbirliği yapmakla suçlamıyor, daha çok FETÖ suçlaması yapıyor, “PKK” diyor “IŞİD” bile diyor ama “HDP” demiyor. Şunu da kimse unutmamalı. İş ikinci tura kaldığında iktidarın HDP ve hatta PKK ile pazarlık yapma olanağı muhalefete göre kat be kat fazla. İktidar daha önce yaptığı gibi İmralı'daki terör lideriyle bile pazarlığa oturabilir. Muhalefete naçizane tavsiyem, ikinci tura kadar tek hedefe kilitlenmeli, başka bir şey düşünmesine gerek yok." ifadesini kullandı.