24 Haziran seçim sonuçlarında CHP 25 ilden milletvekili çıkaramadı

24 Haziran seçimlerinde 25 ilden milletvekili çıkaramayan, aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde ise milletvekili sayısını koruyan CHP, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'tan TBMM'ye milletvekili gönderdi.
Bu saat itibarıyla açılan sandık sayısı ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını, bu seçimde de aynen korudu.
CHP'nin milletvekili sayısını koruduğu iller; 5'er milletvekili çıkardığı Bursa ve Antalya, 4'er milletvekili çıkardığı Adana, Hatay ve Mersin, 3'er milletvekili çıkardığı Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ, 2'şer milletvekili çıkardığı Edirne, Gaziantep, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak, 1'er milletvekili çıkardığı Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çorum, Giresun, Kayseri, Malatya, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova oldu.
CHP, bir önceki seçimde olduğu gibi İstanbul'dan 28, İzmir'den de 14 milletvekili çıkardı.
ANKARA, SEKİŞEHİR VE ÇANAKKALE'DE KAYIP
Ankara'dan bir önceki seçimde 11 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilen CHP, bu seçimde vekil sayısını 10'a düşürdü.
CHP'nin Çanakkale'deki milletvekili sayısı da 2'den 1'e, Eskişehir'deki milletvekili sayısı da 3'ten 2'ye indi. TBMM'ye Isparta'dan 1 milletvekili gönderen CHP, bu seçimde ise bu ilden milletvekili çıkaramadı.
Denizli'deki milletvekili sayısını 2'ten 3'e, Konya'da 1'den 2'ye, Muğla'da 3'ten 4'e, Ordu'da 1'den 2'ye çıkaran CHP, bu seçimde bazı illerden ise ilk kez milletvekilliği kazandı.
CHP, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'tan TBMM'ye milletvekili gönderdi.
25 İLDE SIFIR ÇEKTİ
CHP, Ağrı, Aksaray, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak ve Van'dan ise milletvekilliği kazanamadı.
TBMM'ye giremeyen isimler
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