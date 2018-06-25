24 Haziran seçim sonuçlarında dikkat çeken gelişme! İstanbul'da 2 ilçe AK Parti'ye geri geldi

İstanbul'da 39 ilçenin 27'sinde Erdoğan kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 43, CHP yüzde 28, İYİ Parti 8, HDP 12, MHP 7 milletvekili çıkardı.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50, Muharrem İnce yüzde 36,8, Selahattin Demirtaş 7,23, Meral Akşener 4,76 oy aldı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yüzde 1'i bulamadı. 4,5 milyon seçmen Erdoğan'a, 3,3 milyon seçmen İnce'ye, 661 bin kişi de Demirtaş'a oy verdi.

ÜSKÜDAR - FATİH AK PARTİ'Yİ DÖNDÜ

39 ilçenin 27'sini AK Parti kazandı. Erdoğan'a en büykü desteği yüzde 69 oy oranıyla Sultanbeyli verdi. 16 Nisan referandumunda hayır oyu çıkan Üsküdar ve Fatih'te bu kez ipi AK Parti göğüsledi.

EN AZ OY KADIKÖY'DEN

Erdoğan'a en az oy çıkan ilçe %20.3 ile Kadıköy oldu. Beşiktaş tercihini yüzde 74,1; Kadıköy de yüzde 72 oranında Muharrem İnce'den yana kullandı.

Demirtaş ise en çok oyu yüzde 16 ile Esenyurt'tan aldı.

AK Parti aldığı yüzde 42,2'lik oy oranıyla 43 milletvekili çıkardı. Yüzde 26,6 oy alan CHP 28, yüzde 12,5 oy alan HDP 12, yüzde 8,2 oy alan MHP 7 milletvekili çıkardı.

