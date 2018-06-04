24 Haziran seçim sonuçlarını etkileyecek oy senaryosu

Yeni seçim kanunu ve ittifak sistemi, küçük partilerin önemini artırdı. Alacakları oy oranlarına göre, bazı illerde küçük partilerin alacakları fazla oy, büyük partiler açısından milletvekili sayısına etki edecek.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, seçim sonuçları incelenip toplam milletvekili sayıları dikkate alındığında, ittifak dışı kalan partiler, ittifaklarda büyük avantajlar sağlıyor. 24 Haziran milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Saadet Partisi'ni (SP) kullanarak vekil sayısında artışa gidebileceğine ilişkin senaryo dikkat çekti.
VEKİLLER BÜYÜK ORTAKLARA
İttifak dışı kalan partilerin kaybettiği milletvekilleri ise ittifakların büyük ortaklarına gidiyor. HDP'nin de toplam vekil sayısında düşüş yaşanırken, ittifak çatısı altında yüksek oy alan ortağa avantaj sağlayacak. Bu sayede ittifakların küçük ortaklarına verilen oylar büyük ortakların hanesine yazılacak.
MİLLETVEKİLLERİ AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇECEK
Sistemden en fazla yarar sağlayacak blok, Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, SP) olacak. Büyük ortağın CHP olduğu ittifakta, seçimden CHP kazançlı çıkacak. İYİ Parti ve SP'ye verilen oylar CHP'nin oransal olarak AK Parti ile arasındaki farkı azaltıyor. Böylece milletvekili AK Parti'den CHP'ye gidiyor.
Sistemle birlikte örneğin, 10 milletvekili çıkaran bir ilde oylar, AK Parti yüzde 42, MHP yüzde 6, CHP yüzde 30, İYİ Parti yüzde 8, SP yüzde 2, HDP yüzde 12. Milletvekillerinin 5'ini Cumhur İttifakı, 4'ünü Millet İttifakı ve birini ise HDP kazanıyor. Yani ittifak milletvekillerinin tamamını AK Parti ve CHP kazanıyor. Aynı ilde SP oyunu yüzde 7 hatta yüzde 8'e çıkarırsa, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yer değiştiriyor. CHP 5, AK Parti 4 vekil kazanıyor. Yani SP'nin AK Parti'den geri aldığı oylar otomatik olarak CHP'ye bir milletvekili kazandırıyor.
YÜZDE 10 ALMASI LAZIM
SP'ye verilen oylar ittifakın büyük ortağı CHP'ye giderken, parti bu sayede en az 20-30 milletvekili fazla çıkaracak. SP'nin ise milletvekili çıkarması için oy oranının en az yüzde 10 olması gerekiyor. Milletvekili sayısı daha az olan illerde ise SP'nin oy oranının daha yüksek olması beklenirken, vekil sayısı 10-12'den az olan illerde SP'ye verilen oylar da doğrudan CHP'ye gidecek.
Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce'ye: Apoletleri söker Demirtaş’ın omzuna takarsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama
Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...
'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum