24 Haziran seçim sonuçlarını etkileyecek oy senaryosu

MİLLETVEKİLLERİ AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇECEK Sistemden en fazla yarar sağlayacak blok, Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, SP) olacak. Büyük ortağın CHP olduğu ittifakta, seçimden CHP kazançlı çıkacak. İYİ Parti ve SP'ye verilen oylar CHP'nin oransal olarak AK Parti ile arasındaki farkı azaltıyor. Böylece milletvekili AK Parti'den CHP'ye gidiyor.

Yeni seçim kanunu ve ittifak sistemi, küçük partilerin önemini artırdı. Alacakları oy oranlarına göre, bazı illerde küçük partilerin alacakları fazla oy, büyük partiler açısından milletvekili sayısına etki edecek.

Sistemle birlikte örneğin, 10 milletvekili çıkaran bir ilde oylar, AK Parti yüzde 42, MHP yüzde 6, CHP yüzde 30, İYİ Parti yüzde 8, SP yüzde 2, HDP yüzde 12. Milletvekillerinin 5'ini Cumhur İttifakı, 4'ünü Millet İttifakı ve birini ise HDP kazanıyor. Yani ittifak milletvekillerinin tamamını AK Parti ve CHP kazanıyor. Aynı ilde SP oyunu yüzde 7 hatta yüzde 8'e çıkarırsa, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yer değiştiriyor. CHP 5, AK Parti 4 vekil kazanıyor. Yani SP'nin AK Parti'den geri aldığı oylar otomatik olarak CHP'ye bir milletvekili kazandırıyor.

YÜZDE 10 ALMASI LAZIM



SP'ye verilen oylar ittifakın büyük ortağı CHP'ye giderken, parti bu sayede en az 20-30 milletvekili fazla çıkaracak. SP'nin ise milletvekili çıkarması için oy oranının en az yüzde 10 olması gerekiyor. Milletvekili sayısı daha az olan illerde ise SP'nin oy oranının daha yüksek olması beklenirken, vekil sayısı 10-12'den az olan illerde SP'ye verilen oylar da doğrudan CHP'ye gidecek.

