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24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili Anadolu Ajansı rakamları açıklandı: Son 4 seçimin en sakini

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleriyle ilgili Anadolu Ajansı rakamları açıkladı. AA'ya göre; oy verme işlemine ilişkin ülke genelinde 362 olay meydana geldi. Oy verme işlemine ilişkin olaylar açısından son 4 seçime göre, en az olayın yaşandığı seçimin bugünkü olduğu belirtildi.

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili Anadolu Ajansı rakamları açıklandı: Son 4 seçimin en sakini

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün vatandaşların oylarını kullandığı 08.00-17.00 saatleri arasında, ülke genelinde, 100'ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.

7 Haziran 2015 seçimlerinde 581, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 542, 16 Nisan 2017 halk oylamasında ise 519 olay yaşanmıştı. Seçim günü meydana gelen olaylar açısından bugünkü, son 4 seçime göre, en az olayın yaşandığı seçim oldu.

29 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Bugünkü seçimlerde 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında seçime yönelik olaylar nedeniyle yasal işlem yapıldı. Olaylarda 8 kişinin, hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, Erzurum'da 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın seçimle herhangi bir ilgisi olmadığı, kişiler arasındaki husumetten kaynaklandığı ifade edildi.

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