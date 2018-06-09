24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine yönelik anket sonuçları yayımlandı. Metropoll, Remres ve Piar araştırma şirketleri seçmenin nabzını tutarak 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin araştırma sonuçlarını açıkladı. Seçime 15 gün kala Metropoll Araştırma'nın 11-17 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete göre, 24 Haziran seçimlerinde 'Cumhur İttifakı' yüzde 46.5, 'Millet İttifakı' ise yüzde 34.8 oy alacak. Piar araştırmanın anketine göre, CHP, İYİ Parti ve SP'nin oluşturduğu Millet İttifakı, AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı 1 puanla geçiyor. Millet İttifakı, 43,1 oranını yakalarken Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise 42,1 olarak görünüyor. Remses araştırmanın seçim anketi sonuçlarına göre ise, ankette ilk turda yüzde 41.7 Tayyip Erdoğan, yüzde 26.1 Muharrem İnce, yüzde 16.7 Meral Akşener, yüzde 11.4 Selahattin Demirtaş, yüzde 3.9 Temel Karamollaoğlu, yüzde 0.2 Doğu Perinçek sonucu çıkıyor. METROPOLL ARAŞTIRMA'NIN 24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI Metropoll'ün 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında 26 bölge esas alınarak, 28 ilde 2463 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle görüşüldü. Katılımcılara "24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan önümüzdeki genel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz" diye soruldu. Metropoll Araştırma'nın 11-17 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete göre, 24 Haziran seçimlerinde 'Cumhur İttifakı' yüzde 46.5, 'Millet İttifakı' ise yüzde 34.8 oy alacak. Ankete göre HDP yüzde 10.1'le baraj sınırında.

Cumhur İttifakı: Yüzde 46.5

Millet İttifakı: Yüzde 34.8

HDP: 10.1

Diğer parti: Yüzde 0.3

Kararsız: Yüzde 4.8

Protesto oy: Yüzde 2.2

Cevap yok: 1.3 PİAR ARAŞTIRMA'NIN 24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI Piar Araştırma şirketi 24 Haziran erken seçimi için Mayıs ayı baz alınarak hazırladığı son anket sonuçlarına göre bu pazar günü seçim yapılsa AK Parti yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İYİ Parti yüzde 17.2, HDP yüzde 14.1, ve SP ise yüzde 2.5 oranında görülüyor. Ankete göre CHP, İYİ Parti ve SP'nin oluşturduğu Millet İttifakı, AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı 1 puanla geçtiği gözüküyor. Millet İttifakı, 43,1 oranını yakalarken Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise 42,1 olarak görünüyor. Cumhur İttifakı: Yüzde 42.1

Millet İttifakı: Yüzde 43.1

HDP: 14.1 AK Parti: Yüzde 34.8

MHP: Yüzde 7.3

CHP: Yüzde 23.4

İYİ Parti: Yüzde 17.2

HDP: Yüzde 14.1

SP: Yüzde 2.5 REMRES ARAŞTIRMANIN 24 HAZİRAN SEÇİM ANKET Seçime sayılı gün kala REMRES Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketinin Haziran ayı anketi dikkat çekti. Şu ana kadar yayımlanan anketler içinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alacağı oyu en düşük gösteren anket çalışması Remres'in. REMRES’in anketine göre muhalefet Meclis’te çoğunluğu kazanırken, Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kalıyor.

28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılan anket, 4 bin 482 kişi ile yapıldı. Katılımcıların 2 bin 261’i kadınlardan, 2 bin 221’i ise erkeklerden oluşuyor. Ankete katılanların eğitim durumların da ise ilkokul mezunu ilk sırada, ortaokul mezunu ikinci sırada, lise mezunu ise üçüncü sırada yer alıyor. Katılımcıların yüzde 66.6’sı ise 18-25 ila 26-40 yaşları arasında… Ankete göre katılımcılar, “Hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna, yüzde 33.5 AK Parti, yüzde 19.7 CHP, yüzde 12.7 İYİ Parti, yüzde 8.7 HDP, yüzde 4.3 MHP, yüzde 3.5 Saadet Partisi, yüzde 1.3 diğer diye yanıt verdi. Kararsızlar yüzde 8.2 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 8.1 oldu. “Bu Pazar seçim olsa tercihiniz ne olur” sorusuna ise katılımcıların yüzde 37.9’u Cumhur ittifakı, yüzde 37.8’i Millet ittifakı, yüzde 9.8’i HDP, yüzde 0.3’ü de diğer diye yanıt verdi. Kararsızlar yüzde 7.2 olurken, oy vermeyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise, Cumhur ittifakı yüzde 44.2, Millet ittifakı yüzde 44, HDP yüzde 11.5 ve diğer yüzde 0.3 olarak çıkıyor.

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda tercihiniz kim olur” sorusuna katılımcıların yüzde 35.9’u Tayyip Erdoğan’a, yüzde 22.3’ü Muharrem İnce’ye, yüzde 14.5’i Meral Akşener’e, yüzde 9.8’i Selahattin Demirtaş’e, yüzde 3.2’si Temel Karamollaoğlu’na, yüzde 0.2’si Doğu Perinçek’e oy vereceğini açıkladı. Kararsızlar yüzde 7.8 olurken, oy vermeyeceklerin oranı ise yüzde 6.3 oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise; yüzde 41.7 Tayyip Erdoğan, yüzde 26.1 Muharrem İnce, yüzde 16.7 Meral Akşener, yüzde 11.4 Selahattin Demirtaş, yüzde 3.9 Temel Karamollaoğlu, yüzde 0.2 Doğu Perinçek sonucu çıkıyor. ORC ARAŞTIRMA 24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI ORC araştırma şirketi, 28 Mayıs–1 Haziran 2018 tarihleri arasında 37 ilde toplam 3410 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını 'Seçmen tercihleri araştırması — Haziran 2018' başlığıyla kamuoyuna duyurdu. Akşam gazetesinde yayınlanan sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 53.4'ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Ankete göre CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener’e ise yüzde 11.5’te kaldı.

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diğer adaylara verilen oy oranları şu şekilde: HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.7, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 2.1, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek yüzde 0.5. Ankete katılanların yüzde 52.8’i Cumhur İttifakı'na, yüzde 35.6’sı Millet İttifakı'na oy verirken HDP’ye oy verenler yüzde 10.9 diğer partilere oy verenler ise yüzde 0.7’de kaldı. ORC Araştırma şirketi, 16 Nisan referandumlarından 3 gün önce açıkladığı ankette anayasa değişikliğine yüzde 59.4 'evet' çıkacağını açıklamıştı. GEZİCİ'NİN 24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI Reuters’ın Gezici şirketinden edindiği anket, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere 12 il 67 ilçe ve 378 mahallede toplam 6 bin 811 katılımcı üzerinden 25-26 Mayıs’ta yapıldı. Ankete katılanların cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan isimlerden hangisine oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, kararsızların da dağılımı yapıldığında yüzde 48.7’si AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25.8’i CHP’nin adayı Muharrem İnce, yüzde 14.4’ü İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener, yüzde 10.1’i HDP’nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 0.6’sı Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0.4’ü Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’i seçti.

'CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK YÜZDE 48.7' Milletvekili seçiminde ise AK Parti ile MHP’nin kurduğu 'cumhur ittifakı'nın yüzde 48.7 oy aldığı görülürken, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ toplam 38.9 oranında oy alıyor. Parlamentoya girmek için gerekli olan yüzde 10 seçim barajını geçip geçemeyeceği önemli görülen HDP ise aynı ankete göre yüzde 11.5 oranında oya ulaşıyor. 'İKTİDARIN MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİĞİ GÖRÜLÜYOR'



Anketin milletvekili seçimiyle ilgili tablosunda şu yoruma yer veriliyor: “(Ankete göre) İktidarın Meclis çoğunluğunu kaybettiği görülüyor. 24 Haziran seçimlerden sonra TBMM’de yer alacak ittifaklara rağmen hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğu sağlayamayacağı öngörülmektedir. Ankete katılanlara ittifak içindeki partiler için tercihleri ayrı ayrı sorulduğunda ise oy oranlarının biraz arttığı gözlemleniyor. Buna göre AK Parti yüzde 43.1, MHP yüzde 6.2, CHP 25.7, İYİ Parti yüzde 13, Saadet Partisi 0.5.” 'SEÇMEN, İTTİFAKA SICAK BAKMIYOR DİYEBİLİRİZ'



Reuters’a bu durumu değerlendiren araştırmanın yöneticisi Murat Gezici, şöyle konuştu: “Seçmen ittifaka sıcak bakmıyor diyebiliriz. Örneğin ittifaklı sorduğumuzda Cumhur İttifakı yüzde 48.7 alırken, ‘ittifak içinde kime oy vereceksiniz?’ sorusunda partiler özellikle AK Parti ve MHP ayrı ayrı hesaplanıp toplamı alındığında daha fazla oy alıyorlar.”

'KOPAN SEÇMENİN EKONOMİK GİDİŞATIN İYİ OLMADIĞINI DÜŞÜNEREK MUHALEFETE OY VERDİĞİ GÖRÜLÜYOR'



Gezici, AK Parti ile MHP’nin 1 Kasım seçiminde aldığı oy oranının yüzde 62 olduğunu, şu an ise oylarının yüzde 48.7 olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu kopan oylar merkez seçmenler, AK Parti ve MHP’ye sadık seçmenler değil. Bu kişilerin ülkenin ekonomik gidişatının iyi olmadığını düşünerek muhalefete oy verdiği görülüyor.” 16 Nisan referandumunda ilk defa oy kullananların yüzde 64’ünün 'Hayır' dediğini hatırlatan Gezici, “Şu an ise ilk kez oy kullananların yüzde 70’i Sayın Erdoğan ve partisine oy vermiyor” saptamasında bulundu. 'SEÇMENLERİN YÜZDE 12.8'İ KARARSIZ'



Gezici seçmenlerin yüzde 12.8’nin kararsız olduğunu ve kendini gizlediğini belirterek, şöyle konuştu: “Sosyolojide ‘utangaç seçmen’ olarak ifade ettiğimiz topluluk bunlar. Bu kararsız seçmenlerin yüzde 85’inin 1 Kasım’da AK Parti ve MHP’ye oy verdiğini görüyoruz. Bu seçmen suskunluk sarmalı yaşıyor, yani görüyor, duyuyor ve konuşmuyor. Bu seçmen dip dalga seçmenidir.”