Seçim yasakları resmen başladı! 24 Haziran seçim yasakları nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim uyarınca miting, televizyon ve radyo yoluyla seçim propagandası yapmak, siyasiler için bu akşamdan itibaren yasak olacak. Propaganda takvimi, oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erdi ve yasak da resmi olarak başladı.
Seçim günü yani yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Çay bahçeleri de kapalı olacak.
Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğün düzenlenebilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.
Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Hafta başında bir karar alan YSK, çay bahçelerini de yasak kapsamına almıştı. Kula'da bir esnaf, işlettiği çay bahçesinde çay ve tost dışında bir şey satılmadığını, bu nedenle çay ocağının seçim günü açık olup olmayacağı konusunda Kula İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından görüş istedi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da yazıyı YSK'ye gönderdi. Talebi görüşen YSK, çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verdi.
YSK'nin kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. maddesinin "İçki ve silah taşıma yasağı" başlıklı ikinci fıkrasında, "Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.
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