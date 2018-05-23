HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

24 Haziran seçimi öncesi İYİ Parti ve CHP'de peş peşe istifalar

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 14:43 | Son Güncelleme

Düzce'de CHP ve İYİ Parti´nin Düzce İl Teşkilatları 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde partilerinden istifa etti.

24 Haziran seçimi öncesi İYİ Parti ve CHP'de peş peşe istifalar

İYİ Parti´den istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri adına açıklama yapan Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Çiçek, “Bizler İYİ Parti Düzce İl Teşkilatı kurucu üyeleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu olarak gördüğümüz İYİ Partimiz, parti programımızdaki ilkelerimiz olan, açık, dürüst, hesap verebilir olmak, çoğulcu katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak, eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak, siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak farklılıklara saygılı olmak ilkelerini yerine getirebilmek için yaptığımız çabaların boşuna olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu bağlamda Teşkilatımızın kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Ercan Katırcıoğlu´nun bugüne kadar yürüttüğü siyasetin, geliştirdiği söylemlerin, veremeyeceği hesapların sonunun gelmeyeceğini, Düzcemize hizmet etme kapasitesinin yetersiz olduğunu düşündüğümüzden dolayı Düzce İYİ Parti Yönetim Kurulu´nda bulunan görevlerimizden istifa ediyoruz” dedi.

CHP ÖRGÜTÜ DE İSTİFA ETTİ!

Diğer yandan CHP İl Yönetimi, istifalara yönelik açıklama yapmayacaklarını belirtti. CHP ve İYİ Parti İl Yönetimleri düşerken, yeni yönetimlerin parti genel merkezleri tarafından atanması bekleniyor.

3 milletvekili kontenjanın olduğu Düzce’de İYİ Parti; Ercan Katırcıoğlu, Yunus Özay Er ve Reyhar Ataseven’i, CHP ise Zafer Teber, İlknur Başak Tütüncü ve Hasan Servet Öktem’i aday göstermişti.

i-kasim

(DHA)

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendiMuharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi
Kemal Öztürk'ten flaş 24 Haziran iddiası: Erdoğan listeyi değiştirdiKemal Öztürk'ten flaş 24 Haziran iddiası: Erdoğan listeyi değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Düzce İYİ parti CHP istifa

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Cumhur İttifakı'nda BBP çatlağı iddialarına Mustafa Destici'den yanıt

'Cumhur İttifakı'nda BBP çatlağı iddialarına Mustafa Destici'den yanıt

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Kemal Öztürk'ten flaş 24 Haziran iddiası: Erdoğan listeyi değiştirdi

Kemal Öztürk'ten flaş 24 Haziran iddiası: Erdoğan listeyi değiştirdi

İzmir milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

İzmir milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk mitinginin yeri ve tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk mitinginin yeri ve tarihi belli oldu

İstanbul milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

İstanbul milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.