24 Haziran seçimi sonuçları için sandıklar açılırken HDP'den seçimin sonucunu değiştirecek hamle!

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları için sandıkların yüzde 50'sinden fazlası açıldı. TBMM'deki sandalye dağılımı açısından kritik önem taşıyan HDP'nin şu anki oy oranı yüzde 9.46 olarak gözüküyor.

HDP'NİN BARAJI DURUMU KRİTİK

Son 1 saattir Doğu oylarının da eklenmesiyle yüzde 8'den yüzde 9.46'ya kadar yükselen HDP'nin barajı geçememesi durumda AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Meclis'e 410 milletvekiliyle katılacak.



