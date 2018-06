24 Haziran seçimi sonucuna dış basın ne dedi?

REUTERS

Haber ajansı Reuters, Erdoğan ve AKP’nin ilk sonuçlara göre seçimleri önde götürdüğünü yazdı. Reuters bu sonuçların Erdoğan’ın 16 yıllık iktidarını uzatmak umudunu artırdığını belirtti.

CNN INTERNATIONAL

ABD’li basın kuruluşu CNN, Erdoğan’ın siyasi kariyerinde bugüne kadara karşılaştığı en büyük mücadelede yarışı önde götürdüğünü yazdı.

GUARDIAN

İngiliz Guardian gazetesi ise Türkiye’deki seçim sonuçlarını an be an güncellemelerle takip eden medya kuruluşlarından biriydi. Guardian, The Economist gazetesinin muhabirine dayattığı haberinde MHP’nin beklenmedik bir başarı yakaladığını ve seçim sonucuna imza attığına vurgu yaptı.

RUSSIA TODAY

Rus menşeili Russia Today resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığının ikinci dönemini garantileme yolunda olduğunu ve partisinin de benzer bir başarıya imza attığını duyurdu.

HAARETZ

İsrail’in Haaretz gazetesi Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre dinç ve ittifak halindeki bir muhalefete rağmen %50’nin üzerinde oy aldığını belirtti.