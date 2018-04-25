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24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanlığı adayları için flaş çağrı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 08:14 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulundu. YSK'dan toplum adına tek bir ricam var diyen Balbay, "Bütün Cumhurbaşkanlığı adaylarının üniversite diplomalarını yayınlayın" çağrısında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Meclis'te yapmış olduğu konuşmada YSK'ya çağrıda bulundu. Balbay YSK'dan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girecek olan her adayın üniversite diplomalarını yayımlamasını istedi.
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı konuşmada, daha önceki seçimlerdeki adaletsizlik iddialarından bahsetti.

Seçimlerin denetimsiz olduğunu savunan Balbay, Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi:

"16 Nisan referandumu öncesinde çıkardığınız yasayla RTÜK'ün denetim yetkisini ortadan kaldırdınız. YSK'nın işlerini tamamen ortadan kaldırdınız. Ve artık denetimsiz bir seçime giriyoruz. Yani ilk kez hiçbir denetimin yapılmadığı. 1 Kasım 2015'te olduğu gibi kimin ne kadar konuştuğunun dahi ortaya çıkmayacağı bir seçime giriyoruz. Her şartta seçime varız. Ama koşulların ne olduğunun da altını çizmek gerekiyor. YSK'dan toplum adına bir tek ricam var. Bütün Cumhurbaşkanlığı adaylarının üniversite diplomalarını yayınlamasını rica ediyorum."

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24 haziran seçimi 24 haziran seçim sonuçları Mustafa Balbay

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İYİ BİR ATAK AMA YSK TARAFSIZ OLURSA YAYINLAR. AMA ARTIK TARAFSIZ OLACAĞINA İNANMIYORUM. ŞİMDİ PARAN VARSA ALEM KULUN PARAN YOKSA MEZARLIK YOLUN DEVRİNDEYİZ.
israilden ermenistandan ve yunanistandan alınan diplomalar,geçerli degil..
balbay bunu mecliste söyle dedikocu bayanlar gibi dedikodu yapma çıkarsın kürsüye istersin.
bu devirde diplomalı cahillerden korkacaksın.!!!!!!!!
imam hatip üniversite ötesi oldu ya
CB adayları üniversite diplomalarını yayınlasın, güzel bir öneri..
Doğru bir tesbit, Aile mali durumunuda açıklamalılar
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