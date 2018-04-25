24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanlığı adayları için flaş çağrı

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Meclis'te yapmış olduğu konuşmada YSK'ya çağrıda bulundu. Balbay YSK'dan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girecek olan her adayın üniversite diplomalarını yayımlamasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı konuşmada, daha önceki seçimlerdeki adaletsizlik iddialarından bahsetti.

Seçimlerin denetimsiz olduğunu savunan Balbay, Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi:

"16 Nisan referandumu öncesinde çıkardığınız yasayla RTÜK'ün denetim yetkisini ortadan kaldırdınız. YSK'nın işlerini tamamen ortadan kaldırdınız. Ve artık denetimsiz bir seçime giriyoruz. Yani ilk kez hiçbir denetimin yapılmadığı. 1 Kasım 2015'te olduğu gibi kimin ne kadar konuştuğunun dahi ortaya çıkmayacağı bir seçime giriyoruz. Her şartta seçime varız. Ama koşulların ne olduğunun da altını çizmek gerekiyor. YSK'dan toplum adına bir tek ricam var. Bütün Cumhurbaşkanlığı adaylarının üniversite diplomalarını yayınlamasını rica ediyorum."



