24 Haziran seçiminde hangi cumhurbaşkanı adayı kaç ilde yarışı önde götürüyor?

24 Haziran seçiminde açılan sandık oranı yüzde 46'yı aşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan 66 ilde yarışı önde götürüyor.

İNCE 7 DEMİRTAŞ 8 İLDE ÖNDE

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 7 ilde, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı 8 ilde rakiplerinden önde.

AKŞENER, KARAMOLLAOĞLU VE PERİNÇEK'İN ÖNDE OLDUĞU İL YOK

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in ise önde olduğu il bulunmuyor.

