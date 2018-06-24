HABER

24 Haziran seçiminde hangi cumhurbaşkanı adayı kaç ilde yarışı önde götürüyor?

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 19:42 | Son Güncelleme

24 Haziran seçiminde sandıkların yüzde 46.63'ü açılırken Cumhurbaşkanı adaylarının kaç ile önde olduğu da belli oluyor. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının önde oldukları il sayıları...

24 Haziran seçiminde hangi cumhurbaşkanı adayı kaç ilde yarışı önde götürüyor?

24 Haziran seçiminde açılan sandık oranı yüzde 46'yı aşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan 66 ilde yarışı önde götürüyor.

İNCE 7 DEMİRTAŞ 8 İLDE ÖNDE

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 7 ilde, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı 8 ilde rakiplerinden önde.

harita

AKŞENER, KARAMOLLAOĞLU VE PERİNÇEK'İN ÖNDE OLDUĞU İL YOK

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in ise önde olduğu il bulunmuyor.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sandığında kim birinci çıktı?İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sandığında kim birinci çıktı?
CHP’li Nazlıaka polisle tartışıp YSK'ye girdiCHP’li Nazlıaka polisle tartışıp YSK'ye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran erken seçim 24 haziran seçimi hangi cumhurbaşkanı adayı kaç ilde yarışı önde götürüyor? İşte Cumhurbaşkanı adaylarının önde oldukları il sayıları... erdoğan erdoğan oy oranı Muharrem İnce oy oranı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barış Atay 24 Haziran seçim sonuçlarıyla Meclis'e girdi mi? Milletvekili seçildi mi?

Barış Atay 24 Haziran seçim sonuçlarıyla Meclis'e girdi mi? Milletvekili seçildi mi?

Araştırma Şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

Araştırma Şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

24 Haziran seçimlerinde 1 oy da Putin' e çıktı

24 Haziran seçimlerinde 1 oy da Putin' e çıktı

İşte Meclis'teki sandalye dağılımı

İşte Meclis'teki sandalye dağılımı

CHP'li Eren Erdem'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika tweet: Siz birazdan görün, neler değişecek

CHP'li Eren Erdem'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika tweet: Siz birazdan görün, neler değişecek

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.