24 Haziran seçiminde Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde dikkat çeken oy dağılımı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Şanlıurfa Harran 'da kullanılan oyların yüzde 96'sı Erdoğan'a çıktı. Milletvekili seçiminde ise ilginç bir biçimde hem AK Parti hem de MHP 48.9 oranında eşit oy aldı. Çoğu sandıktan tek bir geçersiz oy bile çıkmadı. Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan dışında da kimseye oy verilmedi.

BİRDEN FAZLA OY PUSULASI

24 Haziran günü Harran 'da oy kullanan bir vatandaşın, birden fazla oy pusulasına seri bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP 'ye oy kullandığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. İlçede hem Erdoğan'ın hem de Cumhur İttifakı'nın rekor kırdığı görüldü.

