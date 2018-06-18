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24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçimine günler kala Manisa’nın Salihli ilçesinde İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları'nda çok sayıda istifa yaşandı. İYİ Parti Salihli Gençlik Kolları başkanı İlyas Çınar, istifa edenlerin sayısının ise 250 olduğunu belirtti.

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

Manisa Kent Meydanı’nda partiden istifa edenlerle birlikte basın açıklaması yapan İlyas Çınar, “Milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yönetim nedeniyle partimizden istifa ediyoruz” dedi.

İSTİFA NEDENLERİNİ BÖYLE AÇIKLADILAR

Çınar, “Salihli İlçe Başkanının ve yöneticilerinin gençlere önem vermediği ve dışladığı bir yapı oluşmuştur. İl başkanının ve yönetiminin mevcuttaki sorunları görmezden geldiği, aksine taraf olduğu, grubumuz içerisinde bulunan arkadaşlarımızın bazı vekil adaylarını seçim çalışmasına davet etmelerine rağmen ilçe başkanına ters olur, ayıp olur gibi söylemlerde bulunmaları bizim nezdimizde bu vekil adaylarının halkın değil, kişinin vekili olacağı kanaatine varmamıza neden olduğu, ayrıca Salihli İlçe Başkanının ve yönetimindeki şahısların bin türlü iftira ile polise şikayetçi olması, gençliğe yapılan bu kadar aşağılamadan sonra böyle bir yapının ve oluşumun içerisinde bulunamayacağımızı ve yönetim dahilindeki şahıslar ile bir başarı elde edilemeyeceği, milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yapı olduğu tarafımızdan anlaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı İYİ Parti Gençlik Kolları'ndaki görevlerimizden ve parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz” dedi.

250 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Çınar, istifa edenlerin sayısının ise 250 olduğunu öne sürdü.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İstifa edip kaçmakla iş olmaz.Orada kalıp mücadele edilmeliydi.Gençliğe yakışan da budur.
menfaatperestler menfaat görmeyince sıvışıyor .) iyiye işaret artık siyaset menfaatçilerin meydanı olmayacak çünkü ''İYİ'' ler var
Gerçekleri görenlerin olması ne güzel
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