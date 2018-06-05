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24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 10:50 | Son Güncelleme

Gazeteci Can Ataklı, bugünkü "200 bin oya 70 milletvekili" başlıklı yazısında Konsensus Araştırma'nın yayımladığı 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine yönelik açıkladığı son anket sonuçlarını değerlendirdi. Konsensus'un anket sonucunu analiz eden Ataklı, ankette yüzde 0,3'lük kayıp nedeniyle HDP'nin Meclis'e giremeyeceğini ve % 0,3'lük oranın 200 bin kişiye tekabül ettiğini belirtti.

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Konsensus Araştırmanın anket sonuçlarının çok çarpıcı olduğunu belirten Ataklı, özellikle muhalif kesim tarafından "HDP barajı aşamıyor. Erdoğan bu durumda kazanıyor" değerlendirmesi nedeniyle anket şirketinin suçlandığını belirtti. Ancak bu suçlamanın yersiz olduğunu belirten Ataklı, sonuçların iyi analiz edilmesi gerektiğini yazdı.

Konsensus'un sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığını ve AK Parti-MHP'nin Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini belirten Ataklı, anket sonucunun başka bir yönü daha olduğunu ifade etti.

Konsensus Araştırma'ya göre partilerin genel seçimde alacakları oy oranı şöyle:

AK Parti: % 43,8
CHP: % 27,4
İYİ Parti: % 11,2
HDP: % 9,7
MHP: % 7,4

Sonuca göre, Cumhur İttifakı'nın %50'yi geçtiğini belirten Ataklı, HDP'nin barajı geçmemesi durumunda AK Parti-MHP'nin milletvekili sayısının 300'ün çok üzerine çıkacağını aktardı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı adayları konusunda rakamların farklı olduğunu ifade eden Ataklı, Konsensus'un rakamlarını köşesine taşıdı:

Recep Tayyip Erdoğan: % 47,9
Muharrem İnce: % 26,8
Meral Akşener: % 14,8
Selahattin Demirtaş: % 9,7
Temel Karamollaoğlu: % 0,7
Doğu Perinçek: % 0,1

200 BİN KİŞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Konsensus'un hata payının + ya da - 2 olarak olduğunu belirten Ataklı, hata payı Erdoğan'ın lehine olsa bile ilk turda seçilemeyeceğini yazdı. Yine hata payına göre, HDP'nin barajı aşması mümkün. Ancak anket sonucunda daha ilginç bir noktaya değinen Ataklı, anketin noktası virgülüne doğru çıkması halinde % 0,3'lük kayıp nedeniyle HDP'nin Meclis'e giremeyeceğini ve % 0,3'lük oranın 200 bin kişiye tekabül ettiğini belirtti. Ataklı, "Demek ki konuya HDP açısından bakarsak "sadece 200 bin kişi Meclis'e girecek 70 milletvekilinin hangi partiden olacağını belirleyecek. Ve son saptamam şu; ikinci turda Saadet adayına oy verenlerin tamamı AKP adayına kaysa bile Erdoğan yüzde 50'yi bulamıyor" dedi.

KONSENSUS ARAŞTIRMA

Konsensus araştırma şirketi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin 1-28 Mayıs tarihlerinde 42 ilde 2 bin kişi ile görüşerek, seçmenin eğilimini ölçtü. İşte 24 Haziran erken seçimi sonuçlarına yönelik yapılan son ankette partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranları... Referandum sonucunu hatasız tahmin eden şirketin anket çalışmasında HDP'nin yüzde 10'luk barajı geçemeyeceğinin tahmin edilmesi dikkat çekti. Konsensus’un araştırmasında; Cumhur İttifakı’nın yüzde 50.4, Millet İttifakı’nın yüzde 39.7 ve HDP’nin yüzde 9.6 oy alacağı tahmin edildi.

24 haziran erken secim sonuclari anket

İttifak içindeki oy oranları ise şöyle tahmin edildi: "AK Parti yüzde 43.8, CHP 27.4, İYİ Parti yüzde 11.2, HDP yüzde 9.7 ve MHP yüzde 7.4.”

HANGİ PARTİNİN NE KADAR OYU VAR?

24 haziran hangi partinin ne kadar oyu var

İŞTE ERDOĞAN, MUHARREM İNCE, MERAK AKŞENER VE DEMİRTAŞ'IN OY ORANLARI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerde ise Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 47.9, Muharrem İnce’nin yüzde 26.8, Meral Akşener’in yüzde 14.8, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 9.7, Temel Karamollaoğlu’nun yüzde 0.7, Doğu Perinçek’in ise 0.1 oy alacağı öne sürüldü.

24 haziran erken secim sonuclari son anket


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