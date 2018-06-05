24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Konsensus Araştırmanın anket sonuçlarının çok çarpıcı olduğunu belirten Ataklı, özellikle muhalif kesim tarafından "HDP barajı aşamıyor. Erdoğan bu durumda kazanıyor" değerlendirmesi nedeniyle anket şirketinin suçlandığını belirtti. Ancak bu suçlamanın yersiz olduğunu belirten Ataklı, sonuçların iyi analiz edilmesi gerektiğini yazdı.

Konsensus'un sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığını ve AK Parti-MHP'nin Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini belirten Ataklı, anket sonucunun başka bir yönü daha olduğunu ifade etti.

Konsensus Araştırma'ya göre partilerin genel seçimde alacakları oy oranı şöyle:



AK Parti: % 43,8

CHP: % 27,4

İYİ Parti: % 11,2

HDP: % 9,7

MHP: % 7,4

Sonuca göre, Cumhur İttifakı'nın %50'yi geçtiğini belirten Ataklı, HDP'nin barajı geçmemesi durumunda AK Parti-MHP'nin milletvekili sayısının 300'ün çok üzerine çıkacağını aktardı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı adayları konusunda rakamların farklı olduğunu ifade eden Ataklı, Konsensus'un rakamlarını köşesine taşıdı:



Recep Tayyip Erdoğan: % 47,9

Muharrem İnce: % 26,8

Meral Akşener: % 14,8

Selahattin Demirtaş: % 9,7

Temel Karamollaoğlu: % 0,7

Doğu Perinçek: % 0,1