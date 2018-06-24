24 Haziran seçiminin en büyük kaybedeni 'Kemal Kılıçdaroğlu'

24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimlerinde sonuçlar büyük oranda belli oldu.

1 KASIM SEÇİMLERİNE GÖRE OY KAYBI YAŞADI



Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkartılmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı yüzde 25'ten yüzde 22'ye düştü. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Muharrem İnce şu ana kadar açılan sandıklarda % 30,68 oy aldı.

