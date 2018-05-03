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Son dakika! CHP'den adayı belirlemek için toplanıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

CHP'de Ceyhun İrgil, Aydın Uslupehlivan, Gürsel Erol ve Aytuğ Atıcı'nın 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağı belirtildi. Öte yandan, CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstereceği ismi belirlemek için yarın 09.30'da toplanacağı bildirildi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı yeniden aday olmayacaklarını açıkladı. Gürsel Erol, "Partimiz, uzun yıllardır vekil çıkaramadağımız Elazığ'da görevlendirme yaparsa bu ilden seçime girmeye hazırım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, önceki gün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bülent Tezcan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere yönelik, herkesin CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını merak ettiğine değinerek, şunları kaydetmişti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de bir yeni dönemde, yeni bir başlangıç olacak. Ben burada cumhurbaşkanı adayı ismi açıklamayacağım ama bir daha aday ne zaman açıklanacak sorularını bitireceğiz. Bütün planlamamızı yaptık. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda büyük bir buluşmayla açıklıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık, bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz."

Tüm Türkiye'nin 4 Mayıs Cuma günü CHP'nin adayını öğreneceğini anlatan Tezcan, parti örgütlerinin heyecanla o günün hazırlığını yaptığını aktarmış ve "Kulis bilgisi aramanıza gerek kalmasın diye ne zaman açıklanacağını şimdiden duyuyoruz. Cuma gününü bekleyin. Daha erken değil, daha geç de değil. Cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda cumhurbaşkanımız açıklanacak. Türkiye için hayırlı, uğurlu olsun, güzel şeyler yaşayacağız." ifadesini kullanmıştı.

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