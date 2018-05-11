24 Haziran seçimleri öncesi olay ABD iddiası

Elbette hizmet ettikleri ülkeleri ABD'nin dünya üzerindeki hegemonyasının sürmesi için. Çünkü adamların işi bu. Darbelerle, terörle olmazsa seçimlerle, memur oldukları ABD'nin dümen suyundan çıkmayacak yönetimleri iş başına getirmek için çalışıyor.

CIA'cıların "neyin iyiliği için" başka ülkelerdeki seçimlere müdahale ettiğini anlamak zor olmasa gerek.

"...Sistemin iyiliği içindi, yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaç için."

Bu sözler, ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere müdahale edip etmediği sorusuna CIA eski direktörü James Woolsey'ın verdiği yanıttan.

24 Haziran seçimleri öncesinde Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "ABD, 24 Haziran seçimlerine yine “iyi”liğimiz için müdahale ediyor olmasın?" başlıklı yazısında Altınok, CIA eski direktörünün ABD'nin diğer ülkelerdeki seçimlere müdahalesine ilişkin soruya verdiği yanıtı köşesine taşıdı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bir de işi, "Amerikalı" olmadıkları halde bu amaca hizmet olanlar var.

Ama onları yüzlerine bakınca tanıyamazsınız.

Kimi milliyetçi abla kılığında kimisi de hacı amca maskesiyle dolaşıyor ortalıkta.

Hatta içlerinde gençleri solcuyum diyerek kafalayan, ölmeye öldürmeye ikna edenler bile var.

Onları ancak söylemlerinden ayıklayabilirsiniz.

ABD Türkiye'nin savunma çeşitliliğini artırıp Rusya'dan S-400 almasından mı huzursuz?

Örtülü tehditler mi savuruyor. F35'ler için mırın kırın mı ediyor?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'den önce onlar, mesela "good party" lideri çıkar piyasaya:

"Şimdi Rusya'dan S-400'ler alıyorsunuz. Yahu sizin uçaklarınız onları tanımıyor.

O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş?" ABD'nin açıkça silah yardımı yaptığı PKK'nın yasal kanadının saflarını sıklaştıran "Amerikan Milli görüşçüleri"... Komşumuz Rusya ile kurulan askeri ve ekonomik ilişkiden rahatsız olan NATO İslamcılarını...

Ön seçimi, her seçim öncesi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde yapan ulusalcıları da zaten tanıyorsunuz.

Ama ben en çok, bu tezgâhın ülkelerinin ve kendilerinin iyiliği için kurulduğunu sanıp, bulanık suya balıklama dalanlara üzülüyorum."



