24 Haziran seçimleri öncesi olay ABD iddiası

24 Haziran seçimleri öncesinde Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "ABD, 24 Haziran seçimlerine yine “iyi”liğimiz için müdahale ediyor olmasın?" başlıklı yazısında Altınok, CIA eski direktörünün ABD'nin diğer ülkelerdeki seçimlere müdahalesine ilişkin soruya verdiği yanıtı köşesine taşıdı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.
Melih Altınok'un yazısının ilgili bölümü:
"Ben söylemiyorum.
Bu sözler, ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere müdahale edip etmediği sorusuna CIA eski direktörü James Woolsey'ın verdiği yanıttan.
Şöyle diyor beyefendi:
"...Sistemin iyiliği içindi, yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaç için."
CIA'cıların "neyin iyiliği için" başka ülkelerdeki seçimlere müdahale ettiğini anlamak zor olmasa gerek.
Elbette hizmet ettikleri ülkeleri ABD'nin dünya üzerindeki hegemonyasının sürmesi için. Çünkü adamların işi bu. Darbelerle, terörle olmazsa seçimlerle, memur oldukları ABD'nin dümen suyundan çıkmayacak yönetimleri iş başına getirmek için çalışıyor.
Bir de işi, "Amerikalı" olmadıkları halde bu amaca hizmet olanlar var.
Ama onları yüzlerine bakınca tanıyamazsınız.
Kimi milliyetçi abla kılığında kimisi de hacı amca maskesiyle dolaşıyor ortalıkta.
Hatta içlerinde gençleri solcuyum diyerek kafalayan, ölmeye öldürmeye ikna edenler bile var.
Onları ancak söylemlerinden ayıklayabilirsiniz.
ABD Türkiye'nin savunma çeşitliliğini artırıp Rusya'dan S-400 almasından mı huzursuz?
Örtülü tehditler mi savuruyor. F35'ler için mırın kırın mı ediyor?
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'den önce onlar, mesela "good party" lideri çıkar piyasaya:
"Şimdi Rusya'dan S-400'ler alıyorsunuz. Yahu sizin uçaklarınız onları tanımıyor.
O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş?" ABD'nin açıkça silah yardımı yaptığı PKK'nın yasal kanadının saflarını sıklaştıran "Amerikan Milli görüşçüleri"... Komşumuz Rusya ile kurulan askeri ve ekonomik ilişkiden rahatsız olan NATO İslamcılarını...
Ön seçimi, her seçim öncesi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde yapan ulusalcıları da zaten tanıyorsunuz.
Ama ben en çok, bu tezgâhın ülkelerinin ve kendilerinin iyiliği için kurulduğunu sanıp, bulanık suya balıklama dalanlara üzülüyorum."
Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Mezar soyguncuları 'taşa dönüşmüş halde' buldu
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 6 yorum