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24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimi için son tahminler geliyor. Konsensus Araştırma Şirketi, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimleri birinci turunda seçimi kazanamadığı ortaya çıktı.

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Cumhuriyet’in haberine göre, araştırma, 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde bin kişiyle telefon anketi uygulayarak yapıldı ve yüzde 95 güven sınırında, hata payının yüzde 3 olduğu belirtildi.

Ankete katılanlar, “16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumun tekrarlansa evet oyu mu verirsiniz, hayır mı” şeklindeki soruya yüzde 50.3 ‘Evet’, yüzde 49.7 ‘Hayır’ cevabı verdi.

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu, yüzde 42.2 AK Parti, yüzde 20.2 CHP, yüzde 19.7 İYİ Parti, yüzde 7.8 MHP, yüzde 7 HDP, yüzde 2.5 Saadet Partisi şeklinde yanıtlandı.

Araştırma CHP-İYİ Parti-SP ve DP arasındaki ‘millet ittifakı’ kurulmadan önce yapıldı. Buna göre, ankette İYİ Parti, SP ve DP arasındaki bir ittifak üzerinden gidildi.

Sonuçlara göre parlamento seçimlerinde, İyi Parti-SP-DP ittifakı yüzde 21.4, CHP yüzde 22.4, HDP’nin 6.7, AKP-MHP-BBP arasındaki ‘cumhur ittifakı’ yüzde 49 oy seviyesinde çıktı.

Birinci tur seçimlerinde Erdoğan’ın yüzde 47.6, Meral Akşener’in yüzde 21.9, Muharrem İnce’nin yüzde 20.5, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 7.8, Temel Karamollaoğlu’nun yüzde 2.1 aldığı belirtildi.

Araştırmada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Erdoğan ve Akşener’in kalması halinde, seçmenlerin yüzde 52.4’ünün Erdoğan’a, yüzde 47.6’sının Akşener’e oy vereceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Erdoğan ve Muharrem İnce’nin kalması halinde ise, Erdoğan’ın yüzde 55.1, İnce’nin yüzde 44.9 alacağı öngörüldü.

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24 haziran seçimi 24 haziran seçim sonuçları

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
Şişirin bakalım bunları ne zaman patlıyacak merak ediyorum. igne bizim elimizde nasılsa
@kanuni_53 İçinizde patlayacak. Bir avuç cahilsiniz artık insanlar uyanıyor.
Referandumda da yüzde 60 65 arası veriliyordu evet tarafı için 51 alınca şişirmeyi o zaman gördük, o zaman ekonomi böyle değildi şuan işsizlik tavan yaptı karnı tok olanlar şakşakçılık yapıyor Allah boğazınızdan geçirmesin, dolar euro uçtu, ankette yüzde 49 çıkması bile çok bana göre şişirmişler evet bloğunu
Akp halka hesap verecek . Satılan şeker fabrikaları Chp zamanında kurulan fabrikaları satmakla bitiremediler yazıklar olsun.
ak la kara 25haziranda belli olacak inş devam
ne guzel olmus ohhh ulkeye suriyelileri doldurunmu olacagi bu huzur refah koymadiniz ins iktadar olamazsiniz baska parti gelse cok guzel olacak mesela İYİ PARTİ devam…… .
@ogulbahce_1991 hadi ya sen nerden yazıyorsun abd denmi he
@ogulbahce_1991 tipik maaşlı trol cevabı
BALONCU GELDİ HANIIMM
Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? A- REİS B- RECEP C- TAYYİP D- ERDOĞAN E- HEPSİ DOĞRU CEVAP : ABCDE
MHP % 5'i geçemez. HDP barajı aşar. Saadet % 4 oy alır. Diğerlerini bilemem.
Erdogana kotu haber diye baslik atip duruyorsunuz, hicbir ankette cumhur ittifaki %48in altina dusmemis, kotu olan nedir, neden algi yaratmaya calisiyorsunuz? habercilik tarafsizlik degilmidir?
türkiye yenilik istiyor. iyi parti şuan en çok yükselen parti konumunda.hem atatürkçü hem muhafazakar hemde sosyalist bir parti tüm türkiyeyi kucaklayan şuanki en iyi partidir.TÜRKİYE İYİ OLACAK....
akp nin ülkeyi 16 yıldır yönetiyor aslında 7 hazirandan beri bu millet akp ye tamam demişti ama oyunun kurallarını değiştirdiler ve tekrar seçim yaptılar.
anketlere güvenmeyin insanlar oy vermeyecekse bile işimi gücümü kaybederim oy verecem der ama şunu diyim bütün seçimlerde mhp oy attım ekmeleddine bıle oy attım o seçimlerde ülkücüyüm deyip RTE oy atan cok vardı ama biz DEVLET beyin sözünü dinleyip ekmeleddine oy verdım şimdi devlet bey diyo RTE oy verin bana sabah akşam küfür eden bır insana ben neden oy verıyım sımdı aktroller saldıracak ama boşuna ugrasmayın kardesım vermem oy yok
suriyelileri gönderene kadar akpye oy yok
her secim öncesi aynı palavralar. her seçim sonrası da aynı palavralar. kol bozuk :D
Zaten resimde sn.erdoğanın suratına bakıldığında tühhhh.... be der gibi,şaftı kaymış bir hal var.Biran evvek tamam demesinde fayda var yoksa ilerleyen zamanlarda allah korusun felç falan gelebilir.
Ak Parti'nin oyu her seçim Mynet te en az 10 puan eksik gösterilmiştir. inanmayan önceki seçim anketine baksın. Cumhur İttifakı en az %65 bekleyin görün
Gümbür gümbür geliyor Muhalefet artık tek başına at koşturamayacak.Arkadaşlar herkes çevresindekine anlatsın sorgulamayı düşünmeyi inatla gitmeyin.
erdoğan gibi büyük insanlar yüzyılda bir gelir .değerini sonraları anlaşılır.ALLAH başımızdan eksik etmesin.
SAĞ SOL AYRIMI İDEOLOJİ AYRIMI ARTIK YOK TEK GERÇEK VAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ...TAMAM MI ANLAŞILDI MI
rte o koltugu vermez ondan başka ülkeyi yönetecek yok
eyuuu salamuşsunuz yav pes etmek yokmu MİLLET NE DERSE O AZ SAYGILI OLUN SAYGISIZLAR BU MİLLET SABIRSIZLIKLA 24 HAZİRANI BEKLİYOR O BALONU PATLATMAK PARÇALAMAK İÇİN
ilk turda seçilen olmaz.... 2.turda akşener - muharrem ince finale kalır
24 haziranda tarafsız yorumsuz gerçek milli irade anketini verecek. Gürültücüler, taraflı anket şirketleri kaybedecek, sessiz çoğunluk seçmenler herşeyi gözlerinin önüne dökecek.
Yillarca akpye oy vermis biri olarak soyluyorum eger rte secilirse o zaman bu insanlara hersey mübah derim ve dolar yukselmis insanlar fakirlesmis issiz kalmis zerre üzülmicem
cumhuriyet gazetesi Türkiye nin ölçüsü olmamıştır olamaz. bunu bile bile haber değeri sıfır olan algıyı bu millet yemez. seçimi kaybettikten sonra acaba nasıl bir yalan hazırladılar? 'seçimde hile var' diyecekler. artık bunlara alıştık başka yerden gelin...
@fevzikucukkok ak it gazetedimi Türkiyeye ölçü?
Yemin ederim resmine bile tahammülüm yok midemi bulandırıyor.!
Hiç bir şirket Saadet Partisinin nasıl bir süpriz yapacağını kestiremiyor derinden geliyorlar Akp milletvekilleri bile saadet diyecek
şişirmeye devam edin az kaldı patlamaya sonra elinizde kalmasın bu propagandalar
BU SEÇİM KİMİN SEÇİLDİĞİ DEĞİL; KİMİN SEÇİLEMEDİĞİNİN ÖNEMLİ OLDUĞU BİR SEÇİMDİR...
anca gaz verin.. maç ortada 0-0
BEKLENEN SONUÇLAR BUNLAR BOMBA DEĞİL ALIŞIN BENCE ARTIK
kurbağaların vırrıklamak için boğazlarının altını şişirdikleri gibi şişirin bakalım kurbağada şişiyor 2 saniye sonra iniyor bu proje ittifakçılarda öyle olacak
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