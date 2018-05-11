24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Cumhuriyet’in haberine göre, araştırma, 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde bin kişiyle telefon anketi uygulayarak yapıldı ve yüzde 95 güven sınırında, hata payının yüzde 3 olduğu belirtildi.

Ankete katılanlar, “16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumun tekrarlansa evet oyu mu verirsiniz, hayır mı” şeklindeki soruya yüzde 50.3 ‘Evet’, yüzde 49.7 ‘Hayır’ cevabı verdi.

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu, yüzde 42.2 AK Parti, yüzde 20.2 CHP, yüzde 19.7 İYİ Parti, yüzde 7.8 MHP, yüzde 7 HDP, yüzde 2.5 Saadet Partisi şeklinde yanıtlandı.

Araştırma CHP-İYİ Parti-SP ve DP arasındaki ‘millet ittifakı’ kurulmadan önce yapıldı. Buna göre, ankette İYİ Parti, SP ve DP arasındaki bir ittifak üzerinden gidildi.

Sonuçlara göre parlamento seçimlerinde, İyi Parti-SP-DP ittifakı yüzde 21.4, CHP yüzde 22.4, HDP’nin 6.7, AKP-MHP-BBP arasındaki ‘cumhur ittifakı’ yüzde 49 oy seviyesinde çıktı.

Birinci tur seçimlerinde Erdoğan’ın yüzde 47.6, Meral Akşener’in yüzde 21.9, Muharrem İnce’nin yüzde 20.5, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 7.8, Temel Karamollaoğlu’nun yüzde 2.1 aldığı belirtildi.

Araştırmada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Erdoğan ve Akşener’in kalması halinde, seçmenlerin yüzde 52.4’ünün Erdoğan’a, yüzde 47.6’sının Akşener’e oy vereceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Erdoğan ve Muharrem İnce’nin kalması halinde ise, Erdoğan’ın yüzde 55.1, İnce’nin yüzde 44.9 alacağı öngörüldü.

