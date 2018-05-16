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24 Haziran seçimleri için dört partiden 'sandık ittifakı'

SEÇİM HABERLERİ  | 16.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

‘Millet ittifakı’yla 24 Haziran seçimlerine girecek olan CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti, İzmir’de de sandık ittifakı kararı aldı.

24 Haziran seçimleri için dört partiden 'sandık ittifakı'

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç’ün çağrısıyla CHP il başkanı Deniz Yücel, Demokrat Parti il başkan vekili Ahmet Nedim Turbil ve Saadet Partisi il başkan vekili Mustafa Erduran ile partililer bir otelde toplandı.

Partililerin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede seçim sırasında sandık güvenliğinin sağlanması noktasında alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar üzerinde görüşler paylaşıldı. Kararların hızlı hayata geçirilmesi ve iletişimin sağlanması için koordinatör atandığı belirtildi.

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'OY ÇALDIRMAYACAĞIZ'

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, merkezde ya da köylerde bir tane oy çaldırmayacaklarını, kararlı bir ekipleri olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, demokrasi mücadelesi verdiklerini belirterek “Hukuk kurullarıyla seçim gerçekleşmesi, halkın iradesinin sandığa yansıması için gerekli önlemler alınacaktır. Partiler gerekli desteği birbirine verecektir” dedi.

Saadet Partisi il başkan vekili Mustafa Erduran, “Acaba sandığa attığımız oylar, milli irademiz sandığa yansıdı mı, yoksa oylarımız çalındı mı?” gibi bir tedirginliğin olduğunu kaydetti.

Erduran “Buradaki gelişmeyi 81 il başkanımıza da bildirip karar aldırabilirsek hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Demokrat Parti il başkan vekili Ahmet Nedim Turbil de kararlarını tüm Türkiye’ye yaymak istediklerini söyledi. (DHA)


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24 haziran seçimleri ittifak izmir CHP İYİ parti Demokrat Parti Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Şimdiden ağlamaya başladılar. Yok oylarımız çalındı. Yok mühürlü-mühürsüz zarflar. Yenilen pehlivancıklar, güreşe doymazmış.
@matess Seninle ayı ülkede aynı oksijeni telaffuz ettiğim için utanıyorum..
@matess bu sefer öleceğiz, kazanmak kaybetmek gibi bir düşüncemiz yok
@matess Ha olmadı yani mühürsüz pusula sahtekarlığı! Son seçimde hepimiz rüyamızda gördük!
@gozgozlu75 yallah başka ülkeye o zaman
Hırsızlıkların, şaibelerin üzerine örtersen, yeni şaibeler, hırsızlıklar olmasın diye önlem almak zorundasın, geçmişteki olayları, meclisteki aklamaları şöylee, bir hatırla.
D E V A M
SADECE İZMİRDE DEĞİL 81 İLDEKİ TÜM SANDIKLARDA GÜVENLİK ALINMALI
@tsahin1903 ya adam seçmen listesinde kimlikle oy kulanıyon her partiden adam var müfettiş var oy çalma diye bir şey söz konusu bile değil ayıp yaa ağlamayın
Ulan İzmir'de kim oy çalacak zaten siz bu birlikteliği Sultanbeyli, Bağcılar gibi akp'nin sandık güvenliğini hiçe sayabileceği yerlerde yapın asıl
@isorkum İZMİR DE DE OYU SENİN LAİK YOBAZ CEPHE ÇALAR . EĞER ÇALMAK MÜMKÜNSE HERKES ÇALARAK KAZANIYOR OLMALI.
@canol Sen bana 1 tane hırsızlık yapan sol lider göster hırsız kim görelim... Sizin en namuslunuz Erbakan'dı o da kayıp trilyon davasından hapis yattı...
@isorkum aKLIN KIT HERHALDE SENİN. İLLA TOPLANTININ YAPILDIĞI İLDEKİ SANDIK GÜVENLİĞİ Mİ OLACAK. TOPLANTININ AMACI GENEL.
bu seçimde kaç tane Suriye asıllı Türk Vatandaşı oy kullanacak biliyor musunuz? oy çalıdırmayacaz diye debeleniyonuz da....
@ozmertt211 hep aynı yalanlar yok suriyeli oy kullanmak yok bilmem ne .konusacaginiza oy sayımında gidip sandığın basında bekle.oy çalınıyor mu çalınıyor mu gör. Bi daha da konuşma
@ozmertt211 biz bilmiyoz..Sen biliyon mu?
@ozmertt211 Türkiyede yasayan suriyelilere bi kart verildi.ve bu kartla oy kullanmaları mumkun degil..sen bunu biliyonnn muuu?
ya siz çalarsanız
@kturhan ysk muhaliflerle beraber, içişleri bakanı zaten faziletli, ohal yok, seçimin başındaki polis ve jandarmalar da hdp li, sizde vatanperversiniz!
Hırsıza kilit dayanmaz,
ülkemizin her şehrinde köyünde kasabasında oylara sandıklara sahip olun... allahın izniyle tayyib gidecek... ülkemize güven ve istikrar gelecek... en önemlisi huzur gelecek huzur... milletin yüzü güler inşallah...
@ersin801Partiler sandığa sahip çıkarken, sandık kurulunda aynı partinin üyeleri yok mu. Sonuçlar her partiye verilmiyor mu. Sandık, seçim kuruluna en az üç kişi ve kolluk kuvvetleri tarafindan goturulmuyor mu?. 25 yıldır sandık başkanlığı yapıyorum. Bu haberleri yapanlar ya işsiz ya da secimlerin isleyisini ve oyların sayımını bilmez. Ya da bizim bilmediğimiz birşeyler var. Unutmayın her sandık kurulu iki memur, en az üç partili toplamda en az beş kişiden oluşur.
yavuz hırsız ev sahibini basar.ya sizlerin oy çalmıyacağını nerden bilelim.dalton kardeşler.
@ademtoyan bunlar açık oy gizli tasnifçilerin torunları bu işleri iyi bilirler
@ademtoyan oy çaldığınızı siz de biliyorsunuz herkes de biliyor. Çalmadığınıza dair Kuran a el basın desek, el basarak yine yalan söylersiniz. Çünkü Bopçunun peşindeki münafıklarsınız
alayı sahtekar bunların. reis gelecek ve siz yine bakacaksınız.
oy çalma masalı başladı yine bir hikaye de benden CHP İZMİR VE TRAKYADA OYLARI YİNE ÇALACAK CUMHUR İTTİFAKI UYUMA ! BU MUHALEFETLE CUMHUR FARK ATAR YİNE :)
Ya iktidardan 1 kişi çıkıpta, " ne oy çalmasından bahsediyorsunuz siz, bu söylediğiniz suçtur, savcılara suç duyurusunda bulunuyorum" demiyor. haklılık payları olabilir mi acaba?
@acar7667 Partiler sandığa sahip çıkarken, sandık kurulunda aynı partinin üyeleri yok mu. Sonuçlar her partiye verilmiyor mu. Sandık, seçim kuruluna en az üç kişi ve kolluk kuvvetleri tarafindan goturulmuyor mu?. 25 yıldır sandık başkanlığı yapıyorum. Bu haberleri yapanlar ya işsiz ya da secimlerin isleyisini ve oyların sayımını bilmez. Ya da bizim bilmediğimiz birşeyler var. Unutmayın her sandık kurulu iki memur, en az üç partili toplamda en az beş kişiden oluşur.
Bir taraftan PKK, bi taraftan DAEŞ, bir taraftan ABD, bir taraftan YPG, bir taraftan muhalefet. Topunuz gelin!
@matematikci79 habur barzani megri megri
Kazanamazsanız oy çalındı diyecek siniz yada bu halk bize oy vermedi köylü cahil çoban diyeceksiniz bende diyorumki size neden oy verelim farkınız ne koltuk peşindesiniz
çocuklarımızın geleceklerini çalan oğlunun yatak odasına istifleyen , çocuklarımızın sınav sorularını çalıp yandaşlarına veren ,başbakan diye seçtiğimiz adamın hakkını hukukunu çalıp gasp eden,seçili belediye başkanlarının hakkını çalan görevden alan oy niye çalmasın ...
Google'a hırsız yazın bakın kim çıkıyor görsellerden.
size oy vereceklere yakışır. fetö nün değişik isimlerdeki partileri. seçim ikinci tura kalırsa, bu dört parti,1. seçimde ençok oyu alana yıkılacaklar. fetönün farklı bir takdiği.
MATESS HIRSIZI YENMEK ZORDUR DOĞRU İZMİRİ BIRAKIN DİĞER İLLERDE SANDIK GÜVENLİĞİ SAĞLAYIN
arkadaslar fravunlarin gitmesi lazim artik. oylar meral hanima. meral hanima oy vermek bir vatan borcudur.
Hadi görüyüm sizleri. Artık TAMAM.
seçimde hile yapılırmı daha önceki seçimde hile var diye ayağa kalkalar referandumda işi sıkı tutup tüm parti müşahidlerine özel eğiti verdiler benm tanıdığım koyu slcu biri özellikle sandık görvine gitti bana hep seçimlerde hille yapılıyrmuş derdi seçim bitti kendine hile yapılması mümkünmü diye srdum kesinlik yapılamaz çünki herkez sayım tutanaklarına imza atıyor ve çuvallar ile seçim kuruluna teslime gidebiliyorsun orada bilgisayar ortamında sonuçlar işlenyor yani hile mümkün değil dedi artık içim rahat bir daha görev almayacam dedi ama birileri hala mahlubyete şimdiden kılıf uydurma derd
ben türkiyedeki sığınmacılar oy kullanmıyor bunu biliyorum ancak kullanmalarında sakınca yok gitsin CHP ben size daha iyi sahip çıkacam desin Dünyanın tüm ülkelerinde gurbetçiler hem bulundukları ülkedeki hemde ülkemizde oy kullanıyor CHP memleketinden eşinden vatanından çocuklarından ayrılmış ülkesini terk etmek zorunda kalmış inanlara hakaret edeceğine onlara sahip çıkılması için iktidara önerilerde bulunması gerekirken lanet yağdırıyor Bu insanları vatanından eden CHP yalakalık yaptığı batı değilmikurtuluş savaşında en çok humustan gelenler şehidt verdi birileri bunuda bilmelidir
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