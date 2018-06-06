24 Haziran seçimleri için gurbetçiler yarından itibaren sandık başına gidiyor

24 Haziran'daki seçimler için yurt dışında bulunan 3 milyona yakın seçmen 5 kıtada, 60 ülkede, 123 temsilcilikte oy kullanacak. En çok oy kullanımı 13 temsilcilikle seçmen yoğunluğunun en fazla olduğu Almanya’da olacak.
OY KULLANMA SÜRELERİ
Almanya, Fransa ve Avusturya’daki Türk seçmenler, 7-19 Haziran tarihleri arasında 13 gün boyunca en uzun süre oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu üç ülkenin ardından dünya genelinde en uzun oy kullanma süresi 9-19 Haziran arası 11 gün ile Danimarka’da olacak.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, diledikleri ülke, temsilcilik ve gümrük kapılarında oylarını kullanabilecek. Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirilecek ve 24 Haziran'da sayılmaya başlanacak.
Yeni Şafak
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