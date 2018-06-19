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24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 19:28 | Son Güncelleme

Bürüksel'de yaşayan Şengül Erdoğan isimli Türk vatandaşı, 24 Haziran seçimleri için yurt dışı oylarının kullanılmaya başlamasının ardından Bürüksel'de sandığa giderek oyunu kullandı. Ancak Erdoğan, daha sonra da Türkiye'ye gelerek bir kez daha oy kullandı. Şengül Erdoğan, oy kullanma anlarını da facebook'tan paylaştı.

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için yurtdışında yaşayan vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.

Türk vatandaşları, bir yandan havalimanlarında, bir yandan da konsolosluklarda oylarını kullanabiliyorlar.

Belçika'da yaşayan Şengül Erdoğan isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

"YOLUMUZA DEVAM EDERİZ İNŞALLAH"

Erdoğan ilk önce Brüksel'de oy kullandı. 15 Haziran'da Brüksel'de oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı da "Oyumuzuda kullandik vatanimiza milletimize hayirli olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah" notuyla paylaştı.

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İZMİR'DE İKİNCİ KEZ OY KULLANDI

Şengül Erdoğan, dün yaptığı paylaşımda ise İzmir Adnan Mendere Havalimanı'ndan oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Erdoğan bu fotoğrafına da "Hayirli olur insallah" notunu düştü.

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"BU SEFERLİK ÇİFTER ÇİFTER OLDU"

Erdoğan paylaşımına gelen "Masallah komsum oyları Çifter Çifter kullandin bu herkese nasip olmaz" yorumuna da "Bu seferlik oyle oldu figencim nazip diyeyim" yanıtını verdi.

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Şengül Erdoğan'ın iki kere oy kullanmasına sosyal medyadan da tepkiler geldi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Hırsızlık kanlarına işlemiş.
herkese nasip olmazmış. kafalar pırıl pırıl
keşke kamyon çarpsa
Bu sadece bir tanesi..Daha neler olacak kim bilir? mezardaki ölüye bile oy kullandıracaklar belki!!
all işte AKŞENERİN DEDİĞİ GİBİ SANDIK DEVLETİN NAMUSUDUR - NERDE BİZDE
birde Allah razi olsun, hayirli olsun demiyorlar mi. Hirsizlik yapiyorsun, hak yiyorsun ve Allah"i karistiriyorsun, yaziklar olsun sizin gibi insanlara, hirsizlar
parmak boyası önemli.Uygulama tekrar yapılmalı..-Demek ki önlem alınamıyor.Utanmadan birde nasip diyor!!! Diğerleride tebrik ediyor!!!
Bize insan lazım insan
yurtdisi cobanlari bunlar ,disarda trnin yuzkaralari
oy madem akp ye gidiyor rahat olun kabul gorur muhtemelen bu guzelim ysk sisteminde
Hırsız heryerde hırsizdir.
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