24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için yurtdışında yaşayan vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.

Türk vatandaşları, bir yandan havalimanlarında, bir yandan da konsolosluklarda oylarını kullanabiliyorlar.

Belçika'da yaşayan Şengül Erdoğan isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

"YOLUMUZA DEVAM EDERİZ İNŞALLAH"

Erdoğan ilk önce Brüksel'de oy kullandı. 15 Haziran'da Brüksel'de oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı da "Oyumuzuda kullandik vatanimiza milletimize hayirli olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah" notuyla paylaştı.

İZMİR'DE İKİNCİ KEZ OY KULLANDI

Şengül Erdoğan, dün yaptığı paylaşımda ise İzmir Adnan Mendere Havalimanı'ndan oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Erdoğan bu fotoğrafına da "Hayirli olur insallah" notunu düştü.

"BU SEFERLİK ÇİFTER ÇİFTER OLDU"

Erdoğan paylaşımına gelen "Masallah komsum oyları Çifter Çifter kullandin bu herkese nasip olmaz" yorumuna da "Bu seferlik oyle oldu figencim nazip diyeyim" yanıtını verdi.

Şengül Erdoğan'ın iki kere oy kullanmasına sosyal medyadan da tepkiler geldi.

