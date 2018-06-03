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24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.06.2018 04:56 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? sorusu vatandaşlardan tarafından oldukça merak ediliyordu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerinden İlhan Taşçı, seçim döneminde TRT'nin muhalefete ne kadar süre ayırdığını açıkladı. Taşçı'nın açıkladığı tabloya göre TRT, Akşener ve İYİ Parti'ye 12 dakika, HDP ve Demirtaş'a ise sıfır dakika ayırdı.

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TRT’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında adaylara ne kadar süre ayırdığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündeme gelen Taşçı’nın açıkladığı sayılara göre, TRT ekranlarında 67 saat süreyle en fazla yer alan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı oldu.

İNCE İKİNCİ SIRADA, HÜDA-PAR ÜÇÜNCÜ SIRADA

İlhan Taşçı’nın açıkladığı tabloya göre, TRT’nin en fazla yer verdiği diğer bir aday 6 saatle CHP’li Muharrem İnce oldu. İnce’nin ardından gelen ve seçimlerde Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA-PAR ise TRT 6 (Kurdi) kanalında 23 dakika süre alarak hem İYİ Partili Akşener’in hem de Saadet Partili Karamollaoğlu’nun önüne geçti.

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Açıklanan tabloda Meral Akşener 12, Temel Karamollaoğlu 8, Doğu Perinçek 2 ve Selahattin Demirtaş 0 (sıfır) dakika süre ile TRT’de kendilerine yer bulabildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ADALET ve KALKINMA bu her iki kelimeyi ismine alanların İCRAAT larında ne ADALET ne de KALKINMA ile alakası asla yok. Ülkede yapılan araştırmada YARGIYA OLAN GÜVEN DİP YAPMIŞ DURUMDADIR. KALKINMA adına ise maalesef atıl işlere ya da rant elde edilen ihaleli işlere yatırım var.SANAYİ-TEKNOLOJİ ve ÜRETİM yerinde sayıyor.
trt etik dışı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.
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