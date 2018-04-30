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24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak bir anket çalışması daha yapıldı. Mediar Analiz şirketi 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerle ilgili anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara göre AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının şu anki oyu yüzde 42 seviyesinde...

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

26 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasında “24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu soruldu. Sözcü'nün haberine göre, şirket, anketinin sonucunda Cumhur İttifakı’nın yüzde 42,5, CHP’nin yüzde 22.9, İYİ Parti’nin yüzde 17.1, HDP’nin yüzde 13.2, Saadet Partisi’nin ise yüzde 3.1 oy alacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan yapılan çalışmada ise şu sonuçlar ortaya çıktı:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.11
CHP adayı: Yüzde 20.11
Meral Akşener: Yüzde 19.70
Selahattin Demirtaş: Yüzde 13.38
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 3.08

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Mediar, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi seçmenlerine, “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı” sorusunu da yöneltti. Mediar’ın ulaştığı sonuçlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 25.00
Abdüllatif Şener: Yüzde 19.12
Muharrem İnce: Yüzde 11.76
Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 9.22
İlhan Kesici: Yüzde 8.76
Abdullah Gül: Yüzde 6.42
Diğer: Yüzde 19.72

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CHP seçmenlerine, partilerinin Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği sorulduğunda ise şu sonuç ortaya çıktı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36.29
Abdullatif Şener: Yüzde 14.45
Muharrem İnce: Yüzde 20.36
Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 13.96
İlhan Kesici: Yüzde 8.21
Abdullah Gül: Yüzde 0.16
Diğer: Yüzde 6.57


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24 haziran seçimleri erken seçim MHP ak parti BBP cumhur ittifakı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
hee hee şer ittifakı üçün birini alır
İyi parti herkese iyi gelecek
Mühürsüz oylar geçerli olmazsa İyi Parti İktidar beyler
Millet uyandı mağdur edebiyatları yemiyor artık
24 olmasın?
bu anketler her seçimde yanıldı cumhur ittifakı oyları chp ye ve iyi partiye olan tepki nedeniyle bir kaç puan arttı halk tepkili Erdoğan en az yüzde 60 ile ilk turda seçimi alacak inşallah
24 haziran gecesinde Reis %50 yi geçtiğinde oylar çalındı diye ağlayacaksınız yine. anketler kurtarmaz sizi günlük sevinç yaratır aldanırsınız
Türkiye artık öyle bir uyandı ki ne dizilere ne anketlere ne de başka yorumlara inanıyor.
Yaa tamam muhalefet başarılı değil lakin %42 halen çok yüksek mülteci çöplüğüne döndü ülke hala bu oranlar şaşırtıyor beni ve korkmayın bu kadar kötü olamaz korkmadan verin değişime
Ampül için mühüre basacaz gelecegimiz aydınlık olacak gerisi fasarya
cumhur ittifakı 30 zor alır
Cumhur ittifakı 35 i zor alır
MEHEPE DEN GELEN YÜZDE 15 OY İYİ PARTİYE YÜZDE 35 OLARAK YANSIDI. GERİYE KALDI AKEPENİN YÜZDE 28 OYU BBP DE YÜZDE 3 ALIRSA BUNLAR YÜZDE 31 İ GÖRÜR .
iyidir iyi
neden? Çünkü bbp nin başındaki adamın feto ile bağlantısını bilmeyen yok. akp zaten.. tüm cihan biliyor tencere kapak olduklarını. onların başkasına fetocu demesiyle onların geçmişte yaptıkları ortadan kalkmıyor. mhp zaten bitik. bahçeli sırf kendine koltuk edinebilmek için partiyi kör kuyulara sürdü.. Esas en büyük olay ise akp. Siyasi acıdan feto konusunda 1 tane hamle yapmadılar.. Çünkü yapsalar ortada parti kalmayacak. Bunlara oy verenlerinde feto umrunda değil ha, öyle vatansever gibi durduklarina bakmayın. Onlar bedelliye ilk gidecek tayfa. Akpye oy verenlerin tek korkusu PARA...
Vay koçum bu ne güzel anket. madem öyle hepimiz MERAL NİNEYE oy verelim de tek başına iktidar olsun
AKP, MHP ve toplam oy oranı 10.000 olan ve yüzde sekseni İP’ye geçen BBP’nin oy oranı yüzde kırktır fazla da oy beklemeyin. Tabi ölülere oy kullandırmazsa yine.
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