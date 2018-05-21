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24 Haziran seçimleri için oy kullanılacak yerler belli oldu mu? Nerede oy kullanacağım?

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 09:56 | Son Güncelleme

YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçim için yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini yarın kesinleştirecek, yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak.

24 Haziran seçimleri için oy kullanılacak yerler belli oldu mu? Nerede oy kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini yarın kesinleştirecek, yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işliyor.

YARIN KESİNLEŞTİRİLECEK VE BELLİ OLACAK

Seçim takvimine göre, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri yarın kesinleştirilecek ve yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak.

Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri de www.ysk.gov.tr adresinden yarın saat 08.00'de ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek.

  1. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne AK Parti, BTP, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak.

SEÇİM TAKVİMİNİN AŞAMALARI

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek, kesin aday listeleri 30 Mayıs'ta ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 7 Haziran'da başlayacak.

Seçim takvimin önemli diğer aşamaları şöyle:

  • 22 Mayıs: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri YSK'nin internet sitesinde ilan edilecek.

  • 25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

  • 26 Mayıs: Milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

  • 27 Mayıs: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

  • 30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK tarafından milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek.

  • 7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

  • 8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

  • 13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

  • 14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

  • 17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

  • 19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

  • 23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

  • 24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)

    • İKİNCİ OYLAMAYA İLİŞKİN TAKVİM

    İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak ikinci oylamaya ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

    • 25 Haziran: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü. (Saat 17.00). İkinci oylama propaganda döneminin başlangıcı.

  • 26 Haziran: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü. (Saat 17.00). İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

  • 28 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itiraz YSK tarafından karara bağlanacak.

  • 29 Haziran: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

  • 30 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanacak.

  • 4 Temmuz: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

  • 7 Temmuz: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

  • 8 Temmuz: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

  • 9 Temmuz: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

  • 12 Temmuz: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.
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