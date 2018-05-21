24 Haziran seçimleri için oy kullanılacak yerler belli oldu mu? Nerede oy kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini yarın kesinleştirecek, yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işliyor.

YARIN KESİNLEŞTİRİLECEK VE BELLİ OLACAK



Seçim takvimine göre, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri yarın kesinleştirilecek ve yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak.

Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri de www.ysk.gov.tr adresinden yarın saat 08.00'de ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek.

Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne AK Parti, BTP, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak.

SEÇİM TAKVİMİNİN AŞAMALARI



Siyasi partiler milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek, kesin aday listeleri 30 Mayıs'ta ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 7 Haziran'da başlayacak.