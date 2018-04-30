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24 Haziran seçimleri için son anket! AK Parti ve MHP'nin ittifakına tabandan tam destek

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine 55 gün kala yapılan son ankette AK Parti ve MHP tabanına 'cumhur ittifakı' soruldu. GENAR Araştırma tarafından yapılan ankete göre, partililerin ittifaka desteği artarken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turuyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

24 Haziran seçimleri için son anket! AK Parti ve MHP'nin ittifakına tabandan tam destek

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verirken, anket şirketleri de kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anketlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda kazanacağı gözlemlenirken, AK Parti ve MHP tabanına Cumhur İttifakı soruldu.

TABANDAN TAM DESTEK

24 Haziran seçimleri MHP oylarının İYİ partiye kayıp kaymayacağı kilit noktalardan biri olurken, GENAR Araştırma tarafından yapılan ankette; AK Partililerin yüzde 90'ı Cumhur İttifakı'na memnuniyetle bakarken, MHP tabanının da yüzde 80'i ittifaktan memnun.

Anket sonuçlarını GENAR Başkanı İhsan Aktaş açıkladı.

"BU DA DEMEKTİR Kİ..."

Aktaş, "MHP oylarına bakış eskiden şuydu; referandumda üçte biri verdi, yarısı verdi falan... Son yaptığımız araştırmada; AK Parti ve MHP'lilere Cumhur İttifakı'nda memnun musunuz diye sorduk. AK Partililerin yüzde 90'ı, MHP'lilerin yüzde 80'i memnun. Bu da demektir ki; günden güne MHP tabanı Cumhur İttifakı'na oy verecek kıvama geliyor." ifadelerini kullandı.

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MHP 24 haziran seçimleri son anket ak parti cumhur ittifakı GENAR araştırma

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
mhp tabanının % 80 i memnun mu,siz bu anketi nerede yaptınız,mhp nin kuvvetli olduğu yerlerde çarşıya inin görün oy oranını,10 kişiden 1 i destek verirse süper sonuç.
Hangi taban mış bu :)
Gözünaydın meral abla
araştırma şirketleri dahil bütün kuruluşlar akp'yi desteklemeye mecbu g.t korkusu vatan sevgisinin önüne geçmiş bu ülkenin sonu bu hükümetle iyi gürünmüyor.
yüzde 2-3 e düşen tabandan tam destek olsa ne ki:))
mhplilerin %80’i ya arkadaş atarken biraz destekli atında inanalım bende mhpliyim bizim ilçe teşkilatından bu yüzden 163 kişi kaydını sildirdi bende dahil bu mhp barajı bile geçemez........
ulan niye yalan söylüyosnz niye !!! destek falan vermiyoruz kardesim. akliniz sira güclü gostermeye calismayin. ne ulkuculer var alayı iyi partiye gecen.. algi yaratmaya calismayin gorunen yol klavuz istemez
yani bahçelinin yaptığı onursuzluğu içimize sindiriyoruz diyorsunuz.
mhp nin yüzde 80 i ittifaka sıcak bakıyomuş iyide mhp nin yüzde 80 tabanımı kalmış ki hepsi bahçeli gibi tabansız mahlukatlar zaten saraydan hesap sormayan namerttir şerefsizdir diyecek NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE yazısını TÜRKİYE nin 4 bir yanına tekrar asıcam diyecek ama sonra cumhur ittifakını destekliyoruz diyecek sonrada milliyetçi geçinecek ve tabanı bunu alkışlayacak ancak tabansızlardan beklenen bir hareket olur bu
Medya bütün basın yayın organları kimin elinde bir bakın? Bu araştırma şirketlerinin hepsi balon haber yapıyor kendi düşüncenize güvenin balık hafızalı değilseniz tabii
bu anket mhp genel merkezinde mi yapıldı :)
Yalakalık anketinde siz kaçıncı olurdunuz bunu bi araştırın
Buna kim inanır. Kadir inanır
:) BAHÇELİ MECLİSTEKİ VEKİLLERİNE SORMUŞ 10 KİŞİDEN 8 İ DESTEK VAR MI DEMİŞ .TABAN KALDI MI ACABA MHPYE VERİRİM AMA ERDOĞANA VERMEM DİYEN MHPLİLER VAR . 2 SİNİDE VERMEYECEK ÜLKÜCÜLER VAR . TABAN FALAN KALMADI AVCUNUZU YALAYIN ÜLKÜCLERDEN TÜRKÜM DİYEMEYENE VE ONA BOYUN EĞENLERE OY YOK.
Tavanla taban karıştı galiba. Mhp bitti genar haberin yok galiba
mhp tabanı akp defol diyor....
hdp ye eşit chp ile işbirliğine giden ip ye oy veren milliyetçi olamaz. haindir
VERİR...
En son seçimde oy veren biri olarak hangi tabanmış? %5 oy alamayacak bence Madem akp ile anlaşıyordu birlikte hükümet kursalardı demek hepsi oyunmuş.
MHP nin %80 i lafı tam bir salak kandırmaca..İYİ parti %13-14 oyu nerden aldı...MHP neden AKP ye yamandı çünkü barajın altında..Zaten parti erimiş onun %80 i oy verse ne olur vermese...Referandumda %51 i zor buldular hile hurda yaparak bu sefer ayvayı yiyecekler...
Geriye kalan yüzde dörtlük tabandan bahsediyor.
İHSAN AKTAŞ DENİLEN ADAM AKPNİN EKMEĞİİLE GEÇİNEN BİRİSİ BU ADAMI CİDDİYE ALMAYIN
Araştırma şirketi değil yalan ve kafa karıştırma şirketi, vatandaş artık ne ahmak ve satılık olduğunuzu biliyor. Boşuna bir taraflarınızı yırtmayın. Vatandaş aç, vatandaş işsiz, çifçi mazot, gübre, ilaç alamıyor. ortalık işkence , isyan dolu iken bu anketi sen akepe ve mehape milletvekilleri ile yapsan bu sonucu alamazsın. çünkü onlarda illalah olmuşlar.
17yıldır yenılen kefereler yıne üzüleceksınız
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