24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Türkiye'de ilk kez denenen bir yöntemle yapılan 24 Haziran seçimleri için son anket sonuçlarıyla dikkat çekti. Belediyelere danışmanlık ve anket yapan Ankara merkezli Foresight Danışmanlık firmasının Bloomberg kanalı için gerçekleştirdiği araştırmada, ‘seçim sonuçlarının son dakikaya kadar kesin olarak tahmin edilemeyeceği’ vurgusu yer aldı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50.8’le başkan seçilmesi ve AK Parti’nin Meclis çoğunluğunu alması da, muhalefetin sürpriz bir zaferi de ihtimal dahilinde.
HANGİ YÖNTEM KULLANILDI?
Foresight Danışmanlık firmasının anketi, 7-11 Haziran arasında, 500 kişi ile yapıldı.
Anket, çeşitli demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri barındıran, Türkiye’deki son üç seçimin sonuçlarıyla uyumlu oy vermiş bir bölgede gerçekleştirildi. Bu yöntem Türkiye’de ilk kez denendi.
Örneklem sayısı tipik anketlerden düşük olduğu için, hata payı yüzde 3.5 olarak belirlendi.
‘İNCE YÜZDE 30’U AŞTI’
Anket sonuçlarına göre, Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50.8 oy oranına ulaşması mümkün. CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 30.1 olarak görünürken, kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda olan HDP adayı Selahattin Demirtaş yüzde 10.5 oranında. İYİ Parti adayı Meral Akşener yüzde 8’de kalırken, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.4 oranında görünüyor.
Bloomberg’ün haberinde, hata payının yüzde 3.5 olması nedeniyle bu sonuçların başkanlık seçimlerinin illa ki ilk turda sonuçlanacağı anlamına gelmediği vurgulandı. Haberde, “Buradaki ana fikir şu ki, her sonuç mümkün ve tek kesinlik, sonuçların çok yakın olacağı. Erdoğan ve AK Parti tek başına kazanamaz. Önceki seçimlerde iktidar için muhafazakâr kesimlerin, serbest piyasa liberallerinin veya Kürtlerin desteğini almışlardı. Ankete göre, bu kez başarıyı, kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan kesimlerin nasıl oy vereceği belirleyecek” denildi.
‘İKİNCİ TURA KALIRSA ERDOĞAN ARAYI AÇAR’
Anket, başkanlık seçimlerinin ikinci tura kalması halinde Erdoğan’ın farkı açmasının muhtemel göründüğü sonucuna da vardı. Bu durumda, Erdoğan’a destek yüzde 47,4, İnce’nin oy oranı ise yüzde 40,1 olarak saptandı. İkinci turda oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 5.
İkinci tura İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kalması durumunda ise Erdoğan’a destek yüzde 48’de, Akşener’e destek yüzde 35,7’de görünüyor. Bu senaryoda oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise 8,8.
‘GERÇEK KAZANAN MUHARREM İNCE’
Foresight şirketi anket sonuçlarını yorumlarken, “Erdoğan muhtemelen iktidarı kazanacak olsa da, bu seçimlerin gerçek kazananı Muharrem İnce olacak” ifadelerini kullandı.
‘HDP BARAJI GEÇİYOR’
Ankete göre, parlamento seçimlerinde HDP’nin yüzde 11.7 ile barajı geçmesi bekleniyor. MHP’nin oy oranı yüzde 4.5 oranında görünüyor. Bloomberg haberinde, MHP’nin barajın altında kalmasına rağmen Meclis’e AK Parti ile ittifak sayesinde girebildiğini belirtti; bu sonuçların Erdoğan’ı ‘parlamento çoğunluğundan mahrum bırakabileceği’ne dikkat çekildi.
‘MUHALEFETİN ZAFERİ MÜMKÜN’
Haberde, “Türkiye’de bu ay düzenlenecek seçimlerin sonuçları son dakikaya kadar belli olmayabilir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iktidarını güçlendirmek için daha zorlu bir mücadeleyle ve hatta bir hayal kırıklığıyla karşılaşabilir” denildi. Seçimlere dair kesin olan tek şeyin belirsizlik olduğu yorumunu yapan Bloomberg, muhalefetin sürpriz zaferinin hata payı dahilinde olduğunu vurguladı.
Foresight Danışmanlık firmasının kurucularından Mert Yıldız ise “Erdoğan her zaman koalisyonlara ihtiyaç duydu ve duyacak. Hem başkanlığı, hem de parlamentoyu kazansa bile, siyasi belirsizliğin son bulması muhtemel değil” dedi.
‘SEÇMENİN ASIL ENDİŞESİ EKONOMİ’
‘Türkiye’nin en büyük problemi nedir” sorusuna ise anket katılımcılarının yüzde 34,2’si ekonomi, yüzde 17,7’si terör, yüzde 13,5’i işsizlik, yüzde 13,4’ü eğitim sistemi yanıtını verdi.
Katılımcıların yüzde 35.9’u da, yaşam standartlarının son bir yılda kötüleştiğini söyledi. (Duvar)
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