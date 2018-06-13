24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Türkiye'de ilk kez denenen bir yöntemle yapılan 24 Haziran seçimleri için son anket sonuçlarıyla dikkat çekti. Belediyelere danışmanlık ve anket yapan Ankara merkezli Foresight Danışmanlık firmasının Bloomberg kanalı için gerçekleştirdiği araştırmada, ‘seçim sonuçlarının son dakikaya kadar kesin olarak tahmin edilemeyeceği’ vurgusu yer aldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50.8’le başkan seçilmesi ve AK Parti’nin Meclis çoğunluğunu alması da, muhalefetin sürpriz bir zaferi de ihtimal dahilinde.

HANGİ YÖNTEM KULLANILDI?

Foresight Danışmanlık firmasının anketi, 7-11 Haziran arasında, 500 kişi ile yapıldı.

Anket, çeşitli demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri barındıran, Türkiye’deki son üç seçimin sonuçlarıyla uyumlu oy vermiş bir bölgede gerçekleştirildi. Bu yöntem Türkiye’de ilk kez denendi.

Örneklem sayısı tipik anketlerden düşük olduğu için, hata payı yüzde 3.5 olarak belirlendi.

‘İNCE YÜZDE 30’U AŞTI’

Anket sonuçlarına göre, Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50.8 oy oranına ulaşması mümkün. CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 30.1 olarak görünürken, kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda olan HDP adayı Selahattin Demirtaş yüzde 10.5 oranında. İYİ Parti adayı Meral Akşener yüzde 8’de kalırken, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.4 oranında görünüyor.