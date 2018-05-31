24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

2018 seçmleriyle ilgili tek tek anket sonuçları açıklanırken, AK Parti de kendi talimatıyla yeni bir seçim anketi yaptırdı. Son ankette AK Parti'nin oy oranının düştüğü görülürken, HDP’nin oy oranının yüzde 9-11 bandında çıktığı, İYİ Parti’nin yüzde 7-8 düzeyinde oy alacağı tespiti yapıldı. 'Millet İttfiakı' içerisinde yer alan MHP’nin ise yüzde 8-9 bandında kalsa da hükümet üzerindeki yaptırım gücünün artacağı ve alınacak kararlarda etkili olacağı iddia ediliyor.
AK PARTİ'NİN OY ORANI: YÜZDE 46
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre 7 Haziran seçimlerinde yüzde 41 oy oranıyla 258 milletvekili çıkararak tek başına hükümet kuramayan, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49.5 oy oranıyla 550 milletvekilinden 317’sini alan AK Parti’de, 24 Haziran seçimlerine yönelik yaptırılan anketlerde partinin oy oranı yüzde 46 düzeyinde çıkıyor.
ANAYASAYI DEĞİŞTİREBİLECEK ÇOĞUNLUK SAĞLANAMIYOR
İttifak yapan partilerde yüzde 10 barajının uygulanmaması kuralı nedeniyle MHP ve İYİ Parti barajı geçemese de milletvekili çıkarabilecek. AK Parti’de, HDP’nin barajı geçmesi durumunda partinin 600 milletvekilinden 320’sini alabileceği, AK Parti-MHP’nin toplam milletvekili sayısıyla anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesi yapılıyor.
7 HAZİRAN KADAR KÖTÜ, 1 KASIM KADAR DA İYİ DEĞİL
Milletvekili sayısı 600’e çıkmasına karşın AK Parti’nin vekil sayısında artış olmayacağı kaydedilirken, sahada durumun 7 Haziran kadar kötü olmadığı, ancak 1 Kasım kadar da iyi olmadığı görüşü dile getiriliyor. Parti yönetimi, anketlerde durumun çok kötü olmadığı, Meclis’te çoğunluğu alacakları yönündeki iyimser tahminlerine karşın milletvekili sayısının çok sınırda çıkabileceği, hatta 300’ün altına düşebileceği yorumları da yapılıyor.
MHP'NİN HÜKÜMETTE GÜCÜ ARTACAK
Bu durumda MHP’nin hükümet üzerindeki yaptırım gücünün artacağı ve alınacak kararlarda etkili olacağı, AK Parti’nin MHP’ye bağımlı hale geleceği dile getiriliyor.
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